Primera encuesta de Ipsos para segunda vuelta: así le fue a Keiko Fujimori en sondeos cada vez que pasó al balotaje

La candidata a la presidencia de Perú Keiko Fujimori asiste a una rueda de prensa mientras el recuento de votos en las elecciones generales del país continúa por cuarto día, en Lima, Perú 15 de abril 2026. REUTERS/Stifs Paucca

La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, es -hasta el momento- la única confirmada en la segunda vuelta electoral programada para el 7 de junio, y todo parece indicar que se enfrentará cara a cara con el congresista y candidato por Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.

El enfrentamiento entre Fujimori y Sánchez no solo representa la cuarta vez en 15 años que la lideresa de Fuerza Popular llega a esta etapa de las elecciones, sino que a encuesta de Ipsos revela que esta sería la primera vez que la candidata del fujimorismo no parte con desventaja en la preferencia de voto de los ciudadanos. El sondeo más reciente indica que tanto Fujimori como Sánchez inician esta ronda con un empate: ambos registran un 38 % de respaldo ciudadano.

Antecedente negativo para Keiko Fujimori

Pero ¿qué ocurrió en las otras tres elecciones en las que participó Keiko Fujimori? Según las primeras encuestas de Ipsos de cara a la segunda vuelta de las elecciones de los años 2011, 2016 y 2021, la candidata del fujimorismo tiene un antecedente negativo de partir tres veces seguidas en desventaja.

En la segunda vuelta electoral de 2011, el primer sondeo realizado entre el 16 y el 20 de abril mostró a Ollanta Humala con un 42 % de intención de voto, mientras que Keiko Fujimori registró un 36 %.

Keiko Fujimori es la mujer que más veces ha intentado llegar a la presidencia. Derrotada en 2011, 2016 y 2021, enfrenta ahora un juicio por el caso 'Cócteles'. (Andina)

Para el proceso electoral de 2016, los datos iniciales de IPSOS entre el 13 y el 15 de abril, situaron a Pedro Pablo Kuczynski con una ventaja superior a los cuatro puntos porcentuales, alcanzando el 52.4 %, frente al 47.6 % de Keiko Fujimori.

En las elecciones de 2021, la primera encuesta de segunda vuelta, realizada entre el 15 y el 16 de abril de ese año, presentó una brecha más amplia. Pedro Castillo obtuvo un 42 % de respaldo, mientras que Keiko Fujimori descendió al 31%, lo que marcó una de las mayores diferencias en su historial de balotajes según los registros de Ipsos.

Fujimori y López Aliaga aumentan el voto en blanco

El segundo esceneario posible es que Rafael López Aliaga pueda superar la diferencia de votos que hasta el momento mantienen a Roberto Sánchez en segundo lugar. Si esto llegase a ocurrir, entonces el candidato de Renovación Popular partiría con una ligera ventaja por encima de Keiko Fujimori.

Según el estudio de opinión, mientras que Fujimori cuenta con 31 % de la preferencia, López Aliaga tiene el 34 % solo en este segundo escenario. Sin embargo, en este caso el voto en blanco aumenta y alcanza el 27 %, mientras que apenas el 8 % afirma que no sabe por cuál de ellos votar.

La candidata a la presidencia de Perú Keiko Fujimori hace una declaración mientras el recuento de votos en las elecciones generales del país continúa por cuarto día, en Lima, Perú 15 de abril 2026. REUTERS/Stifs Paucca

Factor antivoto

Según la encuesta de Ipsos, el antivoto a Keiko Fujimori también ha variado y la cantidad de personas que indican que “definitivamente no votaría por ella” se encuentra en 48 % para el 24 de abril, mientras que el mismo indicador alcanzaba un 59 % a inicios del mes, el 2 de abril, antes de la primera vuelta.

De igual forma, el antivoto de Rafael López Aliaga se ha reducido. Mientras que el 2 de abril tenía 51 % de ciudadanos indicando que “definitivamente no votaría por él”, al 24 de abril esta cifra es de 45 %.

El caso de Roberto Sánchez es distinto pues su antivoto ha incrementado. El estudio de opinión indica que para el 2 de abril el 39 % de ciudadanos indicaba que “definitivamente no votaría por él”, mientras que un 30 % afirmaba que no lo conocía. Ahora que está cerca de la segunda vuelta, la cantidad de ciudadanos que no lo conoce se ha reducido al 5 %, pero su antivoto incrementó hasta alcanzar el 43 %.