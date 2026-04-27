Perú

Accidente en la Javier Prado deja dos heridos: camioneta termina empotrada contra caseta tras evitar choque con moto

Las imágenes muestran el estado en que quedó la camioneta luego de impactar contra una caseta policial en la avenida Javier Prado. Ambos heridos, ocupantes de la motocicleta eléctrica, fueron trasladados a una clínica cercana. El conductor de la camioneta resultó ileso

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Un aparatoso accidente de tránsito se registró en el cruce de las avenidas Javier Prado y Petit Thouars, en San Isidro. El conductor de una camioneta, al intentar esquivar a una motocicleta eléctrica que se habría pasado la luz roja, perdió el control y se estrelló contra una caseta de la policía de tránsito.| Latina Noticias

Un accidente de tránsito ocurrido en el cruce de las avenidas Javier Prado y Petit Thouars dejó como saldo dos personas heridas y movilizó a las autoridades y servicios de emergencia de la ciudad de Lima. La colisión involucró a una camioneta y una motocicleta eléctrica, las cuales resultaron con daños considerables tanto a la infraestructura urbana como a los vehículos.

El incidente sucedió en una de las intersecciones más concurridas de Lima, donde una camioneta gris terminó empotrada contra una caseta de la Policía de Tránsito, ubicada en la esquina mencionada. Según información brindada por la reportera Leslie Rosas, la camioneta resultó con toda la parte frontal destruida, mientras que la caseta sufrió daños estructurales considerables, incluidas puertas descolgadas y estructuras metálicas dobladas.

Accidente de tránsito en la Javier Prado: conductor ileso, dos heridos y daños materiales| Latina Noticias
Accidente de tránsito en la Javier Prado: conductor ileso, dos heridos y daños materiales| Latina Noticias

Testimonios y primeras investigaciones

El conductor de la camioneta, quien resultó ileso, explicó a Latina Noticias que el accidente ocurrió cuando una motocicleta eléctrica se cruzó en su camino tras haber pasado una luz roja.

“Se cruzó un motorizado, una moto eléctrica y yo estaba en verde y se cruzó en rojo la moto eléctrica. Intenté desviar para no chocarlo y me empotré con la caseta”, relató el conductor.

Los ocupantes de la motocicleta, dos personas que según el conductor “iban interactuando y conversando”, sufrieron heridas leves tras caer al pavimento y fueron trasladados por los bomberos a la clínica Javier Prado. El conductor de la camioneta verificó su estado y destacó que la motocicleta quedó prácticamente intacta tras el impacto.

Dos personas son atendidas en una clínica tras un siniestro vial en la avenida Javier Prado con Petit Thouars, donde la policía investiga las circunstancias y analiza imágenes de vigilancia para aclarar el incidente
Dos personas son atendidas en una clínica tras un siniestro vial en la avenida Javier Prado con Petit Thouars, donde la policía investiga las circunstancias y analiza imágenes de vigilancia para aclarar el incidente| Latina Noticias

Las autoridades municipales y policiales llegaron rápidamente al lugar para iniciar las investigaciones. La motocicleta involucrada fue trasladada a la comisaría de San Isidro, y se solicitaron las grabaciones de las cámaras de videovigilancia ubicadas en la zona con el fin de esclarecer el accidente y determinar responsabilidades.

Canales de ayuda

  • El Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) brinda auxilio médico inmediato en situaciones de emergencia y accidentes en Lima y otras regiones del país. Para solicitar su intervención ante incidentes viales o cualquier urgencia médica, la población puede comunicarse gratuitamente al número 106.
  • El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú responde a emergencias como incendios, accidentes de tránsito y rescates urbanos. Ante cualquier siniestro o situación que requiera asistencia especializada, el número de contacto directo es el 116, disponible las 24 horas.
  • La Policía Nacional del Perú (PNP) atiende delitos, accidentes y situaciones de riesgo en la vía pública. Para reportar hechos de tránsito o solicitar la presencia policial en escenarios de emergencia, los ciudadanos pueden llamar al 105, número habilitado para atención inmediata en todo el país.
  • El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) es un seguro que garantiza la atención médica, indemnizaciones por invalidez o fallecimiento y cobertura de gastos funerarios para todas las personas, sean ocupantes o terceros afectados, que resulten víctimas de un accidente de tránsito. Su cobertura es inmediata y no depende de la determinación de responsabilidades.

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