Esta es la fruta más querida del Perú: su consumo per cápita en cinco años equivale a un refrigerador

El consumo de frutas y hortalizas en Perú crece un 21% en veinte años impulsado por hábitos saludables y más variedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) informó que el consumo per cápita de frutas y hortalizas en el Perú creció un 21% entre 2004 y 2024, resultado de una mayor conciencia sobre la alimentación saludable y del acceso cada vez más amplio a productos frescos en los hogares peruanos.

Durante la Semana Nacional de las Frutas y Verduras, que se celebra del 24 al 30 de abril, la entidad remarcó que cerca del 80% de los alimentos que abastecen a las familias proviene de pequeños productores del campo, en lo que representa un pilar para la seguridad alimentaria y la nutrición nacional.

El plátano es la fruta más consumida en el Perú

Pero, ¿cuánto es el consumo per cápita por kilogramos en el país? Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2024 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el consumo de frutas supera los 83,8 kilogramos por persona al año.

El plátano encabeza la lista de las frutas más consumidas con 26,4 kilogramos anuales por habitante -equivalente a una TV LED de 65 pulgadas cada año, o un rifregrador grande vacío en un lustro-, seguido por la papaya (8,6 kg), la mandarina (8,1 kg), el limón (7,2 kg) y la naranja (6,2 kg).

Estos datos, según el MIDAGRI, reflejan el peso que tienen las frutas frescas en la dieta cotidiana de los peruanos y la importancia de mantener hábitos alimenticios saludables.

La producción agrícola de frutas y hortalizas subió de 9,1 a 11,7 millones de toneladas en una década, señala el MIDAGRI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crecimiento agrícola y diversidad en la mesa

Entre 2014 y 2024, la producción total de frutas y hortalizas en el país pasó de 9,1 millones a 11,7 millones de toneladas, con una tasa anual promedio de crecimiento del 2,4%.

En particular, la producción de frutas aumentó de 5,96 millones a 8,4 millones de toneladas, lo que representa una expansión del 41% en la última década.

El Perú destaca por su diversidad agrícola, con cultivos de alta demanda como uva, palta, piña, naranja, mango, limón, papaya y arándano, que abastecen tanto al mercado interno como a los mercados internacionales.

Preferencias regionales y aporte de la agricultura familiar

La mayor variedad de frutas tropicales se encuentra en las regiones de la Selva, donde el plátano concentra cerca del 80% de la producción nacional de este fruto. Le siguen cultivos como piña, papaya, naranja, tangelo y camu camu.

En el caso de las hortalizas, la Sierra destaca con cultivos de maíz choclo, zanahoria, zapallo y arveja verde, mientras que la Costa aporta aproximadamente el 60% de la producción nacional de hortalizas comerciales, como cebolla, tomate, lechuga, alcachofa y cebolla china.

El MIDAGRI señala que el consumo de frutas y hortalizas se ha visto favorecido por campañas de promoción y por la mayor disponibilidad de productos frescos, factores que han contribuido al cambio de hábitos en la población y a la consolidación de dietas más nutritivas.

Exportaciones de frutas y hortalizas peruanas sumaron USD 1.447 millones entre enero y febrero de 2024, creciendo un 14,8% interanual. (Freepik)

Exportaciones y posicionamiento internacional

El desempeño del sector agrícola también se refleja en el crecimiento de las exportaciones. Entre enero y febrero de este año, los envíos de frutas y hortalizas alcanzaron los US$ 1,447 millones, un incremento de 14,8% respecto al mismo periodo del año anterior.

En 2025, las exportaciones superaron los US$ 8,104 millones y llegaron a más de 100 mercados. Los principales destinos fueron Estados Unidos, Holanda, México, España, Canadá, Ecuador, Colombia, Chile, Inglaterra y China, que concentraron el 81,4% del total exportado.

Agricultura familiar: motor de la seguridad alimentaria

El MIDAGRI resalta el papel esencial de la agricultura familiar en la economía y la seguridad alimentaria del país. El trabajo de los pequeños productores garantiza alimentos frescos, nutritivos e inocuos en la mesa de los peruanos y sostiene la diversidad y calidad que distingue a la producción nacional.

En la Semana Nacional de las Frutas y Verduras, el ministerio invitó a la población a incrementar su consumo diario y a reconocer el valor del trabajo agrícola familiar, que hace posible que estos productos lleguen a millones de hogares en todo el país.

Quinua, cañihua, kiwicha y tarwi se posicionan como opciones nutritivas y sostenibles, impulsando la agricultura familiar y la identidad nacional mientras ganan espacio en la gastronomía internacional y promueven la seguridad alimentaria (Midagri)