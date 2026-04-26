Perú Deportes

Mara Leão, entre lágrimas, deja emotivo mensaje tras conseguir tercer lugar con Universitario: “Los voy a extrañar, mi corazón está triste”

La central brasileña ofreció declaraciones que sonaron a despedida. ¿Será que no continuará en la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley?

Guardar
La voleibolista brasileña Mara Leão no pudo contener la emoción al ser elegida la jugadora del partido. Entre lágrimas, habló sobre los desafíos mentales que superó durante la temporada para conseguir el tercer puesto con Universitario de Deportes en la Liga Nacional de Vóley.

Universitario de Deportes aseguró su lugar en el podio tras vencer nuevamente 3-0 a Deportivo Géminis y quedarse con el tercer puesto de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Mara Leão fue elegida la jugadora más destacada del encuentro y, visiblemente emocionada, dedicó un mensaje especial tras el triunfo.

En primer término, la central brasileña agradeció a Dios y a la hinchada ‘merengue’ frente a las cámaras de Latina TV. Compartió sus impresiones y recordó que atravesó momentos difíciles durante la temporada.

“Primero que nada, estoy muy feliz. Quería agradecerle a Dios, después de esta hermosa multitud, hoy es una gran fiesta aquí y estoy muy emocionada porque fue una temporada muy difícil para mí. Pasé por muchas cosas nuevas, así que tuve que superarme mentalmente varias veces, pero al final todo valió la pena”, señaló.

Luego, Leão resaltó la importancia del tercer puesto. Aunque el objetivo era llegar a la final y el equipo estuvo cerca tras forzar al máximo a la Universidad San Martín, el plantel celebró haber subido al podio por primera vez en la historia de la Liga Peruana de Vóley.

“Valió la pena. Gané el partido, pero todo el equipo merece ser felicitado. Las chicas jugaron muy bien y espero que, no llegamos a la final, pero eso es todo, ese tercer lugar es muy importante para nosotras. Espero que todos lo valoren como nosotras lo valoramos”, agregó.

Mara Leão, entre lágrimas, deja emotivo mensaje tras conseguir tercer lugar con Universitario.
Mara Leão, entre lágrimas, deja emotivo mensaje tras conseguir tercer lugar con Universitario.

Más adelante, la central profundizó sobre las dificultades personales que enfrentó en Perú y dejó declaraciones que sugieren una despedida, considerando que su contrato finalizaba tras el segundo encuentro ante Deportivo Géminis.

“Creo que me pasaron muchas cosas, a mí específicamente, muchas cosas mentales que tuve que ver y superar en mi carrera. Por eso digo que fue bastante difícil para mí. Y les dejo un fuerte abrazo a todos los fanáticos de la ‘U’. Realmente es un gran equipo y lo voy a extrañar”, indicó.

Finalmente, Mara Leão se dirigió a la hinchada de Universitario y aumentó la incertidumbre sobre su futuro en el club. “Todos ustedes tienen mucho respeto de mi parte. Son geniales, son maravillosos. Y aunque mi corazoncito está triste, les mando un beso enorme a todos”.

Previo al segundo partido por el tercer puesto, circulaban rumores sobre la posible continuidad de Mara Leão y Cat Flood en Ate para la temporada 2026/2027. Sin embargo, las declaraciones de la central brasileña han modificado por completo el panorama.

Las 'pumas' se alistan para su duelo con Géminis por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. (AquiTVO)

Universitarió ganó el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley

Universitario mostró intensidad desde el inicio, al igual que en el primer encuentro por el tercer puesto. El equipo dirigido por Paco Hervás evitó la posibilidad de un partido extra y, aunque el primer set resultó ajustado, se impuso por 25-22.

En el segundo set, las ‘pumas’ ampliaron la diferencia y ganaron 25-19. En el tercer y último parcial, sellaron el triunfo con un 25-22, lo que desató la celebración en el Polideportivo Lucha Fuentes.

Mara Leão y Cat Flood destacaron como las principales figuras del encuentro. La central brasileña se mostró sólida en los bloqueos, mientras que la atacante estadounidense fue la máxima anotadora de la noche.

Temas Relacionados

Mara LeãoUniversitario vóleyLiga Peruana de Vóleyvóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Natalia Málaga respondió a los halagos de Gaby Pérez del Solar y reveló si volverá a dirigir la selección peruana de vóley

La entrenadora de Géminis se refirió a la posibilidad de volver a ponerse el buzo ‘bicolor’. El presidente del cuadro de Comas lanzó advertencia: “Antes que otra selección se la lleve”

Natalia Málaga respondió a los halagos de Gaby Pérez del Solar y reveló si volverá a dirigir la selección peruana de vóley

Brian Arias y Osnar Noronha sufren serias lesiones que los alejarán de la Universidad César Vallejo por siete meses

Los futbolistas con pasado en Alianza Lima han padecido graves dolencias que han mermado considerablemente su estado de momento. Ambos se perderán varios meses de la Liga 2

Brian Arias y Osnar Noronha sufren serias lesiones que los alejarán de la Universidad César Vallejo por siete meses

Marco Rivas debutó con Club Tigre en Liga Profesional Argentina tras firmar su contrato y limar asperezas con la directiva

El juvenil peruano se estrenó en la máxima categoría del fútbol argentino a los 18 años. Tras arduas conversaciones con las autoridades del ’matador’, el novel deportista resolvió su continuidad en la institución de Victoria

Marco Rivas debutó con Club Tigre en Liga Profesional Argentina tras firmar su contrato y limar asperezas con la directiva

Universitario se quedó con el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley tras vencer 3-0 a Géminis: resumen y jugadas del partido

Universitario de Deportes venció por 3-0 a Deportivo Géminis y se quedó con el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026. El equipo crema mostró solidez en todos los parciales y aseguró la medalla de bronce tras un cierre de partido definido por el uso del challenge

Universitario se quedó con el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley tras vencer 3-0 a Géminis: resumen y jugadas del partido

Los Chankas desmienten versiones sobre incumplimiento de licencia de su DT Walter Paolella: ”No se ha generado sanción deportiva”

La institución andahuaylina se pronunció por medio de sus redes sociales y afirmó que los organizadores de la Liga 1 tienen pleno conocimiento de la situación del adiestrador argentino

Los Chankas desmienten versiones sobre incumplimiento de licencia de su DT Walter Paolella: ”No se ha generado sanción deportiva”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Resultados ONPE al 95.773 % EN VIVO: el conteo oficial avanza y solo quedan actas pendientes por resolver en el JNE

Resultados ONPE al 95.773 % EN VIVO: el conteo oficial avanza y solo quedan actas pendientes por resolver en el JNE

Alfonso López Chau se refiere a reportaje sobre cenas con dirigentas en restaurante y afirma que “solo buscan silenciar a voces incómodas”

ONPE explica origen de mesas con serie 900 001 y descarta irregularidades tras denuncia de Rafael López Aliaga

Roberto Sánchez dice que compra de F-16 mostraría que Keiko Fujimori gobierna: “Hay un ministro de Fuerza Popular al mando de las Fuerzas Armadas”

Delia Espinoza pide al JNE evaluar la exclusión de Fernando Rospigliosi por haber sido condenado

ENTRETENIMIENTO

Diego Chávarri y Gabriela Herrera desatan polémica con coqueteos y una propuesta “prohibida” en ‘La Granja VIP’: “¿Apagamos las cámaras?”

Diego Chávarri y Gabriela Herrera desatan polémica con coqueteos y una propuesta “prohibida” en ‘La Granja VIP’: “¿Apagamos las cámaras?”

Esposo de Magaly Medina enternece las redes al usar la azotea de su notaría en apoyo al programa ‘Magaly TV La Firme’

Alejandro Sanz confiesa su amor por Stephanie Cayo: “Estoy convencido que es para siempre”

El estado de salud de ‘Pompinchú’ tras su internamiento: “Sus riñones están bien dañados” y su familia pide ayuda

Samahara Lobatón llora al recibir la visita de sus tres pequeños en ‘La Granja VIP Perú’: “Hijita, perdóname”

DEPORTES

Natalia Málaga respondió a los halagos de Gaby Pérez del Solar y reveló si volverá a dirigir la selección peruana de vóley

Natalia Málaga respondió a los halagos de Gaby Pérez del Solar y reveló si volverá a dirigir la selección peruana de vóley

Brian Arias y Osnar Noronha sufren serias lesiones que los alejarán de la Universidad César Vallejo por siete meses

Marco Rivas debutó con Club Tigre en Liga Profesional Argentina tras firmar su contrato y limar asperezas con la directiva

Universitario se quedó con el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley tras vencer 3-0 a Géminis: resumen y jugadas del partido

Los Chankas desmienten versiones sobre incumplimiento de licencia de su DT Walter Paolella: ”No se ha generado sanción deportiva”