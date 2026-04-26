Mara Leão, entre lágrimas, deja emotivo mensaje tras conseguir tercer lugar con Universitario: “Los voy a extrañar, mi corazón está triste”

La voleibolista brasileña Mara Leão no pudo contener la emoción al ser elegida la jugadora del partido. Entre lágrimas, habló sobre los desafíos mentales que superó durante la temporada para conseguir el tercer puesto con Universitario de Deportes en la Liga Nacional de Vóley.

Universitario de Deportes aseguró su lugar en el podio tras vencer nuevamente 3-0 a Deportivo Géminis y quedarse con el tercer puesto de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Mara Leão fue elegida la jugadora más destacada del encuentro y, visiblemente emocionada, dedicó un mensaje especial tras el triunfo.

En primer término, la central brasileña agradeció a Dios y a la hinchada ‘merengue’ frente a las cámaras de Latina TV. Compartió sus impresiones y recordó que atravesó momentos difíciles durante la temporada.

“Primero que nada, estoy muy feliz. Quería agradecerle a Dios, después de esta hermosa multitud, hoy es una gran fiesta aquí y estoy muy emocionada porque fue una temporada muy difícil para mí. Pasé por muchas cosas nuevas, así que tuve que superarme mentalmente varias veces, pero al final todo valió la pena”, señaló.

Luego, Leão resaltó la importancia del tercer puesto. Aunque el objetivo era llegar a la final y el equipo estuvo cerca tras forzar al máximo a la Universidad San Martín, el plantel celebró haber subido al podio por primera vez en la historia de la Liga Peruana de Vóley.

“Valió la pena. Gané el partido, pero todo el equipo merece ser felicitado. Las chicas jugaron muy bien y espero que, no llegamos a la final, pero eso es todo, ese tercer lugar es muy importante para nosotras. Espero que todos lo valoren como nosotras lo valoramos”, agregó.

Mara Leão, entre lágrimas, deja emotivo mensaje tras conseguir tercer lugar con Universitario.

Más adelante, la central profundizó sobre las dificultades personales que enfrentó en Perú y dejó declaraciones que sugieren una despedida, considerando que su contrato finalizaba tras el segundo encuentro ante Deportivo Géminis.

“Creo que me pasaron muchas cosas, a mí específicamente, muchas cosas mentales que tuve que ver y superar en mi carrera. Por eso digo que fue bastante difícil para mí. Y les dejo un fuerte abrazo a todos los fanáticos de la ‘U’. Realmente es un gran equipo y lo voy a extrañar”, indicó.

Finalmente, Mara Leão se dirigió a la hinchada de Universitario y aumentó la incertidumbre sobre su futuro en el club. “Todos ustedes tienen mucho respeto de mi parte. Son geniales, son maravillosos. Y aunque mi corazoncito está triste, les mando un beso enorme a todos”.

Previo al segundo partido por el tercer puesto, circulaban rumores sobre la posible continuidad de Mara Leão y Cat Flood en Ate para la temporada 2026/2027. Sin embargo, las declaraciones de la central brasileña han modificado por completo el panorama.

Las 'pumas' se alistan para su duelo con Géminis por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. (AquiTVO)

Universitarió ganó el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley

Universitario mostró intensidad desde el inicio, al igual que en el primer encuentro por el tercer puesto. El equipo dirigido por Paco Hervás evitó la posibilidad de un partido extra y, aunque el primer set resultó ajustado, se impuso por 25-22.

En el segundo set, las ‘pumas’ ampliaron la diferencia y ganaron 25-19. En el tercer y último parcial, sellaron el triunfo con un 25-22, lo que desató la celebración en el Polideportivo Lucha Fuentes.

Mara Leão y Cat Flood destacaron como las principales figuras del encuentro. La central brasileña se mostró sólida en los bloqueos, mientras que la atacante estadounidense fue la máxima anotadora de la noche.