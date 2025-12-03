Perú

Retiro de AFP en la recta final: Periodo libre para solicitar inicia mañana 4 de diciembre

Cronograma de AFP. Los afiliados podrán solicitar una sola vez hasta 4 UIT (S/21.400). La fecha límite es el viernes 16 de enero

Guardar
dinero - soles - retiro
dinero - soles - retiro AFP

El miércoles 3 de diciembre es la última fecha dedicada para solicitar el retiro de AFP de hasta 4 UIT (S/21.400), cuando los afiliados con el 9 como último dígito del DNI podrán registrar este pedido en la web de su empresa administradora de pensiones.

Pero luego de esto, desde el jueves 4 de diciembre todos podrán hacer la solicitud, si aún no la realizan. Este se conoce como el periodo libre del retiro AFP, en el cual ya no tendrás que revisar tu DNI para saber si puedes registrar tu solicitud de de hasta 4 UIT, sino que Desde esa fecha hasta el viernes 16 de enero del 2026, todos los afiliados que aún no lo pidan, podrán hacerlo.

Pero este será el plazo final, y ya no habrán más fechas. Sin embargo, justo como pasó en el séptimo retiro, puede que las AFP den más tiempo solo para aquellos a quienes se ha rechazado el pedido AFP por algún error.

Apunta la fecha del cronograma
Apunta la fecha del cronograma en que podrás hacer la solicitud de tu retiro de AFP.

Periodo libre

Desde el jueves 4 de diciembre hasta el viernes 16 de enero de 2026, los afiliados tendrán 28 días (efectivamente) en que podrá realizar la solicitud. Se debe recordar que estos no pueden ser ni sábados ni domingos, ni feriados. Estos son los días hábiles para registrar el pedido:

  • Jueves 4 de diciembre de 2025
  • viernes 5 de diciembre de 2025
  • miércoles 10 de diciembre de 2025
  • jueves 11 de diciembre de 2025
  • viernes 12 de diciembre de 2025
  • lunes 15 de diciembre de 2025
  • martes 16 de diciembre de 2025
  • miércoles 17 de diciembre de 2025
  • jueves 18 de diciembre de 2025
  • viernes 19 de diciembre de 2025
  • lunes 22 de diciembre de 2025
  • martes 23 de diciembre de 2025
  • miércoles 24 de diciembre de 2025
  • viernes 26 de diciembre de 2025
  • lunes 29 de diciembre de 2025
  • martes 30 de diciembre de 2025
  • miércoles 31 de diciembre de 2025
  • viernes 2 de enero de 2026
  • lunes 5 de enero de 2026
  • martes 6 de enero de 2026
  • miércoles 7 de enero de 2026
  • jueves 8 de enero de 2026
  • viernes 9 de enero de 2026
  • lunes 12 de enero de 2026
  • martes 13 de enero de 2026
  • miércoles 14 de enero de 2026
  • jueves 15 de enero de 2026
  • viernes 16 de enero de 2026
Todos los detalles sobre el
Todos los detalles sobre el retiro de AFP: Así detallaron cómo se hará la solicitud cada AFP. - Crédito Composición Infobae/Difusión

Link del retiro

Todos los afiliados que aún no hayan retirado aún lo pueden hacer: la solicitud podrá registrarse a través de los enlaces oficiales del retiro AFP:

Solicitud del Retiro de AFP
Solicitud del Retiro de AFP este 2025 se podrá hacer efectiva solo si tienes cuenta en una de las ocho entidades financieras. - Crédito Andina

Depósito demora 30 días máximo

Además, según el reglamento de la SBS de la Ley del retiro AFP, se detalla que la primera UIT (S/5.350) tiene que ser depositada en máximo 30 días calendario de hecho el registro de la solicitud (no desde que es aprobada).

Textualmente, según el texto aprobado y promulgado del octavo retiro AFP, así se deberán ordenarse cada depósito de este dinero:

  • La primera UIT llegará en máximo 30 días calendario de realizada la solicitud
  • La segunda UIT llegará en máximo 30 días calendario de la fecha de llegada de la primera UIT
  • La tercera UIT llegará en máximo 30 días calendario de la fecha de llegada de la segunda UIT
  • La cuarta UIT llegará en máximo 30 días calendario de la fecha de llegada de la tercera UIT.

Temas Relacionados

Retiro AFPRetiro AFP 2025Cronograma AFPperu-economia

Más Noticias

Arborización del cerro del Estadio Monumental: Alcalde de Ate explica por qué no se inicia la mejora de la zona

Franco Vidal respondió a través de una transmisión en vivo, donde se logró comunicar con el ingeniero ambiental de la Municipalidad de Ate, quien brindó más detalles del proyecto

Arborización del cerro del Estadio

Cristian Rivero confiesa que muchos le cuestionaron su regreso a Panamericana Televisión: “Hay que confiar”

El conductor destacó su decisión de volver a la televisora donde inició su carrera, resaltando la importancia del trabajo en equipo y el respaldo de la gerencia en el proceso de transformación de la cadena

Cristian Rivero confiesa que muchos

Precio del dólar cae más: Así abrió el tipo de cambio hoy 3 de diciembre en Perú

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos datos

Precio del dólar cae más:

Sentencian a policía que estrelló vehículo oficial en Lima en estado de ebriedad

La Fiscalía anticorrupción de Lima consiguió la primera condena contra un policía de la División de Investigación Criminalística La Victoria – San Luis, quien utilizó un vehículo oficial fuera de servicio y en estado de ebriedad, provocando un accidente

Sentencian a policía que estrelló

Alianza Lima vs Sporting Cristal: ¿cómo se define al ganador tras empate en la semifinal ida por la Liga 1 2025?

Los ‘íntimos’ y los ‘cerveceros’ igualaron 1-1 en el primer duelo que se jugó en el estadio Nacional. Martín Távara y Hernán Barcos marcaron los goles que dejó en suspenso la llave

Alianza Lima vs Sporting Cristal:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí busca reunirse con

José Jerí busca reunirse con presidente de Ecuador, Daniel Noboa: Esta es la agenda completa

Fiscal Henry Amenábar, detenido en un baño con coima, participó en operativo para arrestar a Alan García en 2019

Somos Perú confirma fuga de Ulises Villegas, condenado alcalde de Comas: “No tenemos conocimiento de dónde se encuentra”

Inhabilitación de Delia Espinoza: Congreso vota informe que propone sanción por 10 años y trunca su regreso al Ministerio Público

Congreso pretende inhabilitar hoy a Delia Espinoza por un documento que no firmó ni respaldó

ENTRETENIMIENTO

Cristian Rivero confiesa que muchos

Cristian Rivero confiesa que muchos le cuestionaron su regreso a Panamericana Televisión: “Hay que confiar”

Gisela Valcárcel, Jorge Benavides y Cristian Rivero apuestan por Panamericana TV: Los nuevos ‘jales’ y programas

⁠¿Beto Ortiz y El Valor de la Verdad no va más en Panamericana? Periodista no apareció en la preventa del canal

Ethel Pozo celebra la vuelta de Gisela Valcárcel a Panamericana: “La única está de regreso”

Así fue el ingreso de Jorge Benavides a la nueva parrilla de Panamericana TV: “Estoy feliz de regresar”

DEPORTES

Alianza Lima vs Sporting Cristal:

Alianza Lima vs Sporting Cristal: ¿cómo se define al ganador tras empate en la semifinal ida por la Liga 1 2025?

Felipe Vizeu perdió increíble gol en Alianza Lima vs Sporting Cristal tras resbalarse solo: la molesta reacción de Paulo Autuori

Yoshimar Yotún explotó con periodista por insinuar falta de “jerarquía” en Sporting Cristal tras empate ante Alianza Lima

Paolo Guerrero le respondió y se burló de hinchas de Sporting Cristal tras decirle que “no hizo nada” con Alianza Lima en semifinal ida

Alianza Lima vs Universitario: día, hora y canal TV confirmado del clásico por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026