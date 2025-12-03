Retiro de AFP en la recta final: Periodo libre para solicitar inicia mañana 4 de diciembre

El miércoles 3 de diciembre es la última fecha dedicada para solicitar el retiro de AFP de hasta 4 UIT (S/21.400), cuando los afiliados con el 9 como último dígito del DNI podrán registrar este pedido en la web de su empresa administradora de pensiones.
Pero luego de esto, desde el jueves 4 de diciembre todos podrán hacer la solicitud, si aún no la realizan. Este se conoce como el periodo libre del retiro AFP, en el cual ya no tendrás que revisar tu DNI para saber si puedes registrar tu solicitud de de hasta 4 UIT, sino que Desde esa fecha hasta el viernes 16 de enero del 2026, todos los afiliados que aún no lo pidan, podrán hacerlo.
Pero este será el plazo final, y ya no habrán más fechas. Sin embargo, justo como pasó en el séptimo retiro, puede que las AFP den más tiempo solo para aquellos a quienes se ha rechazado el pedido AFP por algún error.
Periodo libre
Desde el jueves 4 de diciembre hasta el viernes 16 de enero de 2026, los afiliados tendrán 28 días (efectivamente) en que podrá realizar la solicitud. Se debe recordar que estos no pueden ser ni sábados ni domingos, ni feriados. Estos son los días hábiles para registrar el pedido:
- Jueves 4 de diciembre de 2025
- viernes 5 de diciembre de 2025
- miércoles 10 de diciembre de 2025
- jueves 11 de diciembre de 2025
- viernes 12 de diciembre de 2025
- lunes 15 de diciembre de 2025
- martes 16 de diciembre de 2025
- miércoles 17 de diciembre de 2025
- jueves 18 de diciembre de 2025
- viernes 19 de diciembre de 2025
- lunes 22 de diciembre de 2025
- martes 23 de diciembre de 2025
- miércoles 24 de diciembre de 2025
- viernes 26 de diciembre de 2025
- lunes 29 de diciembre de 2025
- martes 30 de diciembre de 2025
- miércoles 31 de diciembre de 2025
- viernes 2 de enero de 2026
- lunes 5 de enero de 2026
- martes 6 de enero de 2026
- miércoles 7 de enero de 2026
- jueves 8 de enero de 2026
- viernes 9 de enero de 2026
- lunes 12 de enero de 2026
- martes 13 de enero de 2026
- miércoles 14 de enero de 2026
- jueves 15 de enero de 2026
- viernes 16 de enero de 2026
Link del retiro
Todos los afiliados que aún no hayan retirado aún lo pueden hacer: la solicitud podrá registrarse a través de los enlaces oficiales del retiro AFP:
- En AFP Integra se habilitará una opción en su agencia virtual, por la que los afiliados entran a revisar sus fondos, tanto por app como por web: https://agenciadigital.afpintegra.pe/
- En Profuturo AFP se podrá realizar la solicitud también por la agencia virtual, en una opción que se activará: https://enlinea.profuturo.com.pe/zonaprivada/login.
- En Prima AFP, se retirará por este enlace: https://retiro.prima.com.pe/login
- En AFP Hábitat se hará la solicitud a través del siguiente link: https://retiro.afphabitat.com.pe.
Depósito demora 30 días máximo
Además, según el reglamento de la SBS de la Ley del retiro AFP, se detalla que la primera UIT (S/5.350) tiene que ser depositada en máximo 30 días calendario de hecho el registro de la solicitud (no desde que es aprobada).
Textualmente, según el texto aprobado y promulgado del octavo retiro AFP, así se deberán ordenarse cada depósito de este dinero:
- La primera UIT llegará en máximo 30 días calendario de realizada la solicitud
- La segunda UIT llegará en máximo 30 días calendario de la fecha de llegada de la primera UIT
- La tercera UIT llegará en máximo 30 días calendario de la fecha de llegada de la segunda UIT
- La cuarta UIT llegará en máximo 30 días calendario de la fecha de llegada de la tercera UIT.