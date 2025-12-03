Retiro de AFP en la recta final: Periodo libre para solicitar inicia mañana 4 de diciembre

dinero - soles - retiro AFP

El miércoles 3 de diciembre es la última fecha dedicada para solicitar el retiro de AFP de hasta 4 UIT (S/21.400), cuando los afiliados con el 9 como último dígito del DNI podrán registrar este pedido en la web de su empresa administradora de pensiones.

Pero luego de esto, desde el jueves 4 de diciembre todos podrán hacer la solicitud, si aún no la realizan. Este se conoce como el periodo libre del retiro AFP, en el cual ya no tendrás que revisar tu DNI para saber si puedes registrar tu solicitud de de hasta 4 UIT, sino que Desde esa fecha hasta el viernes 16 de enero del 2026, todos los afiliados que aún no lo pidan, podrán hacerlo.

Pero este será el plazo final, y ya no habrán más fechas. Sin embargo, justo como pasó en el séptimo retiro, puede que las AFP den más tiempo solo para aquellos a quienes se ha rechazado el pedido AFP por algún error.

Apunta la fecha del cronograma en que podrás hacer la solicitud de tu retiro de AFP.

Periodo libre

Desde el jueves 4 de diciembre hasta el viernes 16 de enero de 2026, los afiliados tendrán 28 días (efectivamente) en que podrá realizar la solicitud. Se debe recordar que estos no pueden ser ni sábados ni domingos, ni feriados. Estos son los días hábiles para registrar el pedido:

Jueves 4 de diciembre de 2025

viernes 5 de diciembre de 2025

miércoles 10 de diciembre de 2025

jueves 11 de diciembre de 2025

viernes 12 de diciembre de 2025

lunes 15 de diciembre de 2025

martes 16 de diciembre de 2025

miércoles 17 de diciembre de 2025

jueves 18 de diciembre de 2025

viernes 19 de diciembre de 2025

lunes 22 de diciembre de 2025

martes 23 de diciembre de 2025

miércoles 24 de diciembre de 2025

viernes 26 de diciembre de 2025

lunes 29 de diciembre de 2025

martes 30 de diciembre de 2025

miércoles 31 de diciembre de 2025

viernes 2 de enero de 2026

lunes 5 de enero de 2026

martes 6 de enero de 2026

miércoles 7 de enero de 2026

jueves 8 de enero de 2026

viernes 9 de enero de 2026

lunes 12 de enero de 2026

martes 13 de enero de 2026

miércoles 14 de enero de 2026

jueves 15 de enero de 2026

viernes 16 de enero de 2026

Todos los detalles sobre el retiro de AFP: Así detallaron cómo se hará la solicitud cada AFP. - Crédito Composición Infobae/Difusión

Link del retiro

Todos los afiliados que aún no hayan retirado aún lo pueden hacer: la solicitud podrá registrarse a través de los enlaces oficiales del retiro AFP:

se habilitará una opción en su agencia virtual, por la que los afiliados entran a revisar sus fondos, tanto por app como por web: En AFP Integra se habilitará una opción en su agencia virtual, por la que los afiliados entran a revisar sus fondos, tanto por app como por web: https://agenciadigital.afpintegra.pe/

solicitud también por la agencia virtual, en una opción que se activará: En Profuturo AFP se podrá realizar lasolicitud también por la agencia virtual, en una opción que se activará: https://enlinea.profuturo.com.pe/zonaprivada/login

En Prima AFP , se retirará por este enlace: https://retiro.prima.com.pe/login

se hará la solicitud a través del siguiente link: https://retiro.afphabitat.com.pe. En AFP Hábitat se hará la solicitud a través del siguiente

Solicitud del Retiro de AFP este 2025 se podrá hacer efectiva solo si tienes cuenta en una de las ocho entidades financieras. - Crédito Andina

Depósito demora 30 días máximo

Además, según el reglamento de la SBS de la Ley del retiro AFP, se detalla que la primera UIT (S/5.350) tiene que ser depositada en máximo 30 días calendario de hecho el registro de la solicitud (no desde que es aprobada).

Textualmente, según el texto aprobado y promulgado del octavo retiro AFP, así se deberán ordenarse cada depósito de este dinero:

La primera UIT llegará en máximo 30 días calendario de realizada la solicitud

La segunda UIT llegará en máximo 30 días calendario de la fecha de llegada de la primera UIT

La tercera UIT llegará en máximo 30 días calendario de la fecha de llegada de la segunda UIT

La cuarta UIT llegará en máximo 30 días calendario de la fecha de llegada de la tercera UIT.