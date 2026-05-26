Minivan que trasladaba a tripulación aérea se vuelca tras choque en el Cercado de Lima

Una miniván que transportaba a la tripulación de una aerolínea se volcó en el cruce de la avenida Alfonso Ugarte con el jirón Zepita, en el Cercado de Lima. El accidente ocurrió tras ser impactada por otro vehículo cuyo conductor se dio a la fuga, dejando su placa en la escena. Afortunadamente, los ocupantes resultaron ilesos y fueron atendidos por los bomberos. | Latina Noticias

Una minivan que trasladaba a personal de tripulación de una aerolínea terminó volcada en el cruce de la avenida Alfonso Ugarte y el jirón Zepita, en el Cercado de Lima, luego de un choque con otro vehículo cuyo conductor se dio a la fuga. El incidente ocurrió durante la mañana y movilizó a unidades de bomberos y personal policial, según reporte de Latina Noticias.

La unidad quedó volteada sobre su lateral izquierdo, con las ruedas reventadas. En su interior viajaban al menos cinco integrantes de la tripulación de cabina que se dirigían al aeropuerto Jorge Chávez. El impacto fue severo para dejar al vehículo fuera de circulación y obligar al cierre parcial de la vía.

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La Policía Nacional del Perú (PNP) y al menos tres unidades de los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar para asistir a los ocupantes y restablecer el tránsito. Los trabajadores recibieron atención médica en el sitio y posteriormente por una ambulancia. Uno de ellos, de nacionalidad venezolana, confirmó que “todos se encuentran en buen estado de salud”.

Accidente en Lima: minivan con personal de aerolínea se vuelca y conductora huye | Foto: Latina Noticias

Conductor se dio a la fuga

Según la versión de la PNP, la minivan chocó contra otro automóvil que circulaba por la intersección. La placa del vehículo involucrado quedó registrada en la escena, pero su conductora optó por abandonar el lugar antes de que llegaran las autoridades. Los agentes recopilaron la información para la investigación y esperan identificar a la responsable a partir de los datos obtenidos y las imágenes difundidas por la prensa.

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La avenida Alfonso Ugarte mantuvo restricciones al tránsito mientras los bomberos lograban colocar la minivan nuevamente sobre sus cuatro ruedas.

Vehículo de tripulantes de aerolínea sufre accidente en Lima, todos ilesos| Latina Noticias

Entre los ocupantes de la minivan se encontrarían al menos dos pilotos y otros miembros de la tripulación. Si bien todos resultaron ilesos, la normativa aeronáutica exige protocolos estrictos tras incidentes de este tipo, lo que podría implicar la reasignación de personal o la reprogramación de vuelos.

Hasta el momento, ninguna aerolínea ha publicado un comunicado sobre el accidente. Mientras tanto, se espera el registro de las cámaras de seguridad para verificar qué sucedió.

Canales de ayuda ante emergencias

Puedes comunicarte a los siguientes medios de forma gratuita ante accidentes de tránsito

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El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú ofrece atención inmediata en caso de accidentes de tránsito. Ante emergencias, la ciudadanía puede comunicarse con la central telefónica marcando el número 116, disponible las 24 horas, para solicitar rescate, apoyo en incendios o asistencia en incidentes vehiculares.

El Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) brinda atención prehospitalaria gratuita a personas afectadas por accidentes de tránsito. A través del número 106, los operadores de SAMU coordinan el envío de ambulancias y personal médico especializado para estabilizar y trasladar a los heridos a centros de salud cercanos.

La Policía Nacional del Perú (PNP) interviene en la regulación del tránsito, atención de siniestros viales y levantamiento de actas en accidentes. El número de emergencia 105 permite reportar incidentes, solicitar apoyo policial y coordinar con otras instituciones para garantizar la seguridad y el esclarecimiento de los hechos.

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