Elecciones Perú 2026: Cancillería cambia las reglas y locales de votación en el extranjero para la segunda vuelta del 7 de junio

Imagen ilustrativa: IA Infobae

A menos de dos semanas de la segunda vuelta de las Elecciones 2026 del próximo 7 de junio, el Gobierno peruano anunció una serie de medidas extraordinarias para garantizar que los peruanos en el extranjero puedan votar sin demoras, largas colas ni problemas logísticos. La Cancillería confirmó la ampliación y cambio de locales de sufragio en más de 19 ciudades alrededor del mundo, en medio de la expectativa por una mayor participación internacional.

La decisión llega luego de que, en la primera vuelta del 12 de abril, más de 411 mil connacionales acudieran a las urnas fuera del país, superando ampliamente la participación registrada en las elecciones generales de 2021. Sin embargo, también se reportaron mesas que no pudieron instalarse y dificultades operativas en distintos continentes.

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Ante este escenario, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) preparan un despliegue especial para evitar incidentes y asegurar un proceso más fluido para los más de un millón de electores habilitados en el exterior.

Cancillería amplía locales de votación en ciudades con alta presencia de peruanos

Ciudadanos peruanos residentes en el extranjero se preparan para ejercer su derecho al voto en los consulados habilitados para las Elecciones Generales 2026. Foto: ONPE

Uno de los principales cambios anunciados por la Cancillería se aplicará en Santiago de Chile, considerada una de las circunscripciones con mayor cantidad de votantes peruanos en el extranjero. Allí, el número de centros de votación pasará de uno a cinco, debido a que cerca de 108 mil ciudadanos están habilitados para sufragar en esa jurisdicción.

La medida busca reducir las extensas filas y retrasos reportados durante anteriores procesos electorales. Además, el Gobierno peruano informó que también se habilitarán nuevos espacios de votación en ciudades estratégicas de América, Europa y Oceanía.

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Entre las localidades donde habrá nuevos centros figuran Charlotte, Boston y Miami en Estados Unidos; Montreal en Canadá; São Paulo en Brasil; Barcelona en España; Berna en Suiza; Milán en Italia; así como Sídney y Perth en Australia.

En paralelo, el despliegue electoral también alcanzará al Medio Oriente. Según detalló la Cancillería, se implementarán siete locales de votación distribuidos en seis países de esa región. Los puntos habilitados estarán ubicados en Riad (Arabia Saudita), Dubái y Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), Tel Aviv (Israel), Amán (Jordania), Al Kuwait (Kuwait) y Doha (Qatar).

Las autoridades precisaron que los únicos países donde no se desarrollará la segunda vuelta presidencial son Venezuela, Irán y Líbano.

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El anuncio ocurre en un contexto marcado por el crecimiento del padrón electoral internacional y el incremento de participación registrado en la primera vuelta. De acuerdo con cifras oficiales, más de 1,19 millones de peruanos estaban habilitados para votar fuera del país durante las Elecciones 2026.

Funcionarios diplomáticos trasladarán material electoral y el JNE aplicará medidas excepcionales

ONPE entrega material electoral a Cancillería para elecciones en el extranjero. (Foto: ONPE)

Otra de las disposiciones anunciadas contempla un operativo especial para garantizar la llegada del material electoral a destinos considerados complejos por sus rutas de transporte o restricciones logísticas.

La Cancillería informó que funcionarios diplomáticos trasladarán personalmente las cédulas, actas y demás implementos electorales hacia oficinas consulares ubicadas en Beijing (China), Moscú (Rusia), Pretoria (Sudáfrica), La Habana (Cuba) y Leticia (Colombia).

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La medida busca evitar retrasos en la entrega del material y asegurar que las mesas puedan instalarse dentro de los horarios establecidos el próximo domingo 7 de junio.

Además del despliegue logístico, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) autorizó medidas excepcionales para reducir incidencias durante la apertura de mesas en el extranjero. Entre ellas, se permitirá que las oficinas consulares reemplacen a miembros de mesa ausentes con ciudadanos sorteados de otras mesas instaladas en el mismo local de votación.

La disposición también contempla la posibilidad de incorporar electores de otras mesas, siempre que voten en el mismo recinto y que los personeros no presenten oposición. Con ello, las autoridades buscan evitar retrasos en el inicio de la jornada electoral y disminuir las largas esperas registradas en procesos anteriores.

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Durante la primera vuelta de abril, el voto en el extranjero volvió a evidenciar problemas de ausentismo y dificultades operativas. Según el consolidado oficial de la ONPE, solo 411.077 ciudadanos acudieron a sufragar de un padrón superior a 1,19 millones de electores habilitados.

En aquella jornada se instalaron 2.543 mesas de sufragio a nivel internacional, aunque 48 no llegaron a funcionar debido principalmente a la ausencia de miembros de mesa y problemas logísticos en algunas regiones de África y Asia.

Pese a ello, la participación global alcanzó el 33,9 %, superando ampliamente el 22,8 % registrado en las elecciones generales de 2021. Europa fue una de las regiones con mayor asistencia electoral, con una participación de 41,7 %, mientras que América alcanzó el 30,3 %.

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Las autoridades electorales esperan que las nuevas medidas implementadas por la Cancillería y el JNE permitan reducir incidencias y facilitar el voto de miles de peruanos residentes en el exterior durante la segunda vuelta presidencial de 2026.