Retiro de AFP: Link para dar seguimiento y ver el estado de tu solicitud

Ya cientos de afiliados han enviado sus solicitudes de retiro AFP para acceder a hasta 4 UIT (S/21.400) de sus fondos de pensiones. Aquellos quienes DNI termina en letra, 1, 2 y 3 ya pudieron hacer sus solicitud (los de 2 inclusive pueden hacerla hoy, en Prima y Habitat).

Como se sabe, luego de hacer el pedido, uno puede hacerle seguimiento a su solicitud y ver el estado de esta, donde se le informa si ha sido aceptada y en qué parte va del proceso. Aunque, administradoras como Habitat señalan que esto se podrá ver en máximo 48 horas hábiles (dos días) luego de hacer el registro. Así podrás revisarlo:

Dar seguimiento a retiro AFP

Como resaltó Habitat AFP en un comentario en redes sociales frente a la consulta común de afiliados que habían realizado su registro de solicitud de AFP, “en un máximo de 48 horas hábiles de ingresada tu solicitud de retiro de hasta 4 UIT, podrás hacerle seguimiento, fácil y rápido”.

Esto se debe a que varios afiliados preguntaron por qué no veían que se había registrado su solicitud de retiro de hasta 4 UIT luego de que la habían realizado correctamente. Ante esto se apuntó que la información se vería reflejada en máximo 48 horas.

Pero, ¿qué pasa si mi solucitud fue denegada? En estos casos, también una AFP dio detalles sobre lo que pasa cuando, por algún error en tu solicitud, la misma administradora te informa que tu pedido no pudo realizarse y debes enmendarlo o hacerlo de nuevo.

¿Tu solicitud fue denegada?

Como se sabe, no todos los afiliados que hagan solicitud podrán tener éxito al pedir hasta 4 UIT de sus fondos, dado que deben asegurarse de no tener errores al momento de hacerla. Si la AFP detecta alguno, podrá rechazar la solicitud.

Pero esto implica que el afiliado podrá hacer otra. El año pasado, con el séptimo retiro de AFP vigente, de hecho, las AFP dieron más tiempo para solicitar los fondos del estipulado para casos de afiliados que tuvieran que enmendar sus solicitudes de AFP.

¿Cómo sabrán los afiliados si su solicitud ha sido rechazada? AFP Integra es clara y señala que en caso tu solicitud fuese denegada, esta AFP te mandará un correo por el cual te avisará el motivo del rechazo y los siguientes pasos. Este te llegará dentro de los 30 días calendarios luego de hacer la solicitud.

Link para solicitar AFP

Mientras Integra y Profuturo permiten enviar las solicitudes por su agencia virtual, Prima y Habitat tiene enlaces dedicados fuera de sus agencias virtuales.

La primera UIT (los primeros S/5.350) llegarán en máximo 30 días calendario. Es así que en noviembre se estarán recibiendo estos montos para los que pueden solicitar y lo hagan en octubre. Para los que pidieron el mismo martes 21 de octubre, este llegará máximo el jueves 20 de noviembre de 2025. Todas las demás fechas límites las ha aproximado Infobae Perú en su propio cronograma de desembolsos.

