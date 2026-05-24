El elogio de Pablo Guede a Paolo Guerrero tras efusivo abrazo: “Es el mejor, me defendió de extremo izquierdo con 42 años”

El elogio de Pablo Guede a Paolo Guerrero tras efusivo abrazo. - captura: Liga 1

El contundente triunfo 3-0 de Alianza Lima sobre Los Chankas en Matute selló la conquista del Torneo Apertura 2026 y reforzó el objetivo final del club: ser campeón nacional a fin de año. La celebración en el estadio tuvo un momento especial cuando Pablo Guede y Paolo Guerrero se fundieron en un abrazo que resumió la unión del plantel y el liderazgo compartido en este ciclo.

El ‘Depredador’ fue protagonista al final del partido, recibiendo el reconocimiento público de su entrenador, quien lo definió sin rodeos: “Es el mejor, el número 1”, expresó en señal de agradecimiento y respeto. El elogio fue correspondido con palabras que reflejaron la admiración mutua y la ética de trabajo que comparten.

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Acto seguido, el reportero de L1 MAX, Peter Arévalo, buscó entrevistar al DT argentino, pero este evitó dar declaraciones y optó por halagar al atacante nacional, sobre todo, tras su actuación ante el equipo de Andahuaylas. “Hoy (ayer) me defendió de extremo izquierdo, 42 años, humildad, trabajo”, subrayó el técnico, destacando tanto la entrega del delantero como su disposición para asumir roles defensivos cuando el partido lo requería.

El DT argentino halagó al 'Depredador' luego de la conquista del primer campeonato de la Liga 1. (Video: Liga 1)

La confianza de Pablo Guede en Paolo Guerrero quedó demostrada a lo largo del Torneo Apertura. El estratega optó por el experimentado goleador como titular incluso por encima de otras incorporaciones como Federico Girotti y de Luis Ramos. Guerrero respondió con cuatro goles en 15 partidos entre Liga 1 y la Copa Libertadores, pero sobre todo, con liderazgo en los momentos de mayor presión.

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Alianza Lima supo recomponerse tras el duro golpe internacional y mostró solidez en cada jornada del Apertura. El club no solo se hizo fuerte en Matute, sino que también fue eficaz en la altura, una de las pruebas más exigentes del fútbol peruano. Ese rendimiento colectivo fue resaltado tanto por el plantel como por el cuerpo técnico.

Declaraciones de Paolo Guerrero tras ganar el Torneo Apertura con Alianza Lima

En declaraciones para L1 MAX tras la victoria sobre Los Chankas, el capitán de Alianza Lima ratificó que el equipo mereció el título del Torneo Apertura: “Merecimos este logro. Hicimos un Apertura muy sólido, esa es la palabra. El equipo respondió muy bien en todos los campos donde jugamos, especialmente en la altura. Fuimos contundentes tanto fuera de casa como de local. Fuimos campeones de la apertura con justicia”.

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Paolo Guerrero también hizo un llamado a la mesura, alegando que la consigna principal es el trofeo máximo de la Liga 1 a fin de año. “Esto no ha terminado. Es un momento para disfrutar, pero no podemos olvidar que falta el Clausura. El equipo debe mantener la misma mentalidad y humildad, seguir trabajando con dedicación para poder levantar la copa al final del año. Ese es el mensaje”, advirtió.

Paolo Guerrero y Renzo Garcés se turnaron el brazalete de capitán a lo largo del Torneo Apertura 2026. - créditos: L1 MAX

El significado personal de este título para Guerrero Gonzales quedó en evidencia en sus palabras posteriores. “Levantar títulos con el club más importante del Perú, el club de mis amores donde nací, es una gran satisfacción. Hoy toca disfrutarlo, pero siempre recordando que falta la segunda parte, que será aún más exigente”.

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El delantero remarcó el esfuerzo colectivo como clave para el éxito: “Trabajamos día a día para esto. La fortaleza del grupo es la humildad y el trabajo, y debemos seguir por ese camino”.

Por último, Guerrero no olvidó a quienes acompañan al equipo desde las tribunas y desde sus casas. “Agradezco a los compañeros, a las familias que siempre están presentes y a la hinchada que nos apoya en las buenas y en las malas. Todo esto es para el aliancismo que siempre está ahí”.