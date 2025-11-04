Cronograma de retiro AFP 2025: Consulta la fecha de solicitud y calcula cuándo depositan

El cronograma de AFP se ha publicado, pero también esto revela las fechas de desembolsos para cada UIT. - Crédito Infobae Perú

Esta primera semana de noviembre continúa el envío de solicitudes para sacar hasta 4 UIT (S/21.400) de los fondos previsionales de las AFP por cada afiliado. Así, quienes tengan el número 4,5 y 6 al final del DNI podrán hacer el registro del retiro AFP esta semana.

Pero esto, será a partir del cronograma oficial que se aprobó en su momento (determinado por la Asociación de AFP). Así, en base a la fecha determinada es que un afiliado podrá solicitar el dinero de su AFP en el límite aprobado desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

Es en base a esta fecha de solicitud que los afiliados podrán saber aproximadamente cuándo les llegará el dinero a las cuentas bancarias que pusieron. Máximo en 30 días calendario de la fecha del retiro deberá llegar la primera UIT, y luego de esta 30 días más para la segunda, y así sucesivamente.

Cronograma AFP para esta semana

Un nuevo grupo de afiliados podrán registrar sus trámites para sacar hasta 4 UIT esta primera semana de noviembre. Estos recibirán su primera UIT en los primeros días de diciembre:

Dígito 4 al final del DNI : Los que solicitan el lunes 3 y martes 4 de noviembre recibirán su : Los que solicitan el lunes 3 y martes 4 de noviembre recibirán su primera UIT máximo el miércoles 3 y jueves 4 de diciembre

Dígito 5 : Los que solicitan el miércoles 5 y jueves 6 de noviembre recibirán su primera UIT máximo el viernes 5 y sábado 6 de diciembre

Dígito 6: Los que solicitan este viernes 7 y lunes 10 de noviembre recibirán su primera UIT máximo el domingo 7 y miércoles 10 de diciembre

Sin embargo, como se sabe, luego de estas fechas, estos afiliados (así como los demás) podrán tener la tercera fecha dedicada para hacer la solicitud (si no la han hecho aún en este octavo accceso aprobado).

Cronograma oficial para el octavo retiro AFP.

¿Cuándo solicitan el 7, 8 y 9?

Si tienes otros dígito en el DNI, revisa estas fechas para solicitar AFP, según la cual tu retiro se hará efectivo en máximo 30 días calendario.

Dígito 7 : Los que solicitan el martes 11 y miércoles 12 de noviembre reciben su primera UIT máximo el jueves 11 y viernes 12 de diciembre

Dígito 8 : Los que solicitan el jueves 13 y viernes 14 de noviembre reciben su primera UIT máximo el sábado 13 y domingo 14 de diciembre

Dígito 9: Los que solicitan el lunes 17 y martes 18 de noviembre reciben su primera UIT máximo el miércoles 17 y jueves 18 de diciembre.

Luego de que estos afiliados soliciten su AFP, los días siguientes, como se aprecia en el cronograma oficial, empezará a correr de nuevo las solicitudes para todos empezando por la letra en el documento de identidad y luego los números del 0 al 9.

Link para retiro de AFP

se habilitó una opción en su agencia virtual, por la que los afiliados entran a revisar sus fondos, tanto por app como por web: En AFP Integra se habilitó una opción en su agencia virtual, por la que los afiliados entran a revisar sus fondos, tanto por app como por web: https://agenciadigital.afpintegra.pe/

solicitud también por la agencia virtual, en una opción dedicada: En Profuturo AFP se puede realizar lasolicitud también por la agencia virtual, en una opción dedicada: https://enlinea.profuturo.com.pe/zonaprivada/login

En Prima AFP , se manda la solicitud por este enlace: https://retiro.prima.com.pe/login

se hace la solicitud a través del siguiente link: https://retiro.afphabitat.com.pe. En AFP Hábitat se hace la solicitud a través del siguiente