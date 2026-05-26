PNP activa moderno laboratorio de ADN para acelerar investigaciones criminales: sala procesará hasta 13 muestras simultáneas

El laboratorio cuenta con dos equipos para extracción de material genético y capacidad de procesamiento de 13 muestras simultáneas (Créditos: Panamericana TV)

La Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú (Dircri-PNP) puso en marcha un laboratorio de ADN con equipos automatizados para fortalecer el trabajo pericial en investigaciones penales. La institución informó que el sistema procesará muestras biológicas y permitirá obtener perfiles genéticos útiles para identificar a personas investigadas o vinculadas a la presunta comisión de delitos.

La activación de esta capacidad técnica ocurrió luego de la promulgación, hace una semana, de la Ley N° 32595, norma que crea el Banco Nacional de Datos de Perfiles Genéticos. El objetivo central, según lo establecido, es mejorar la capacidad del Estado para investigar delitos, reducir la impunidad, agilizar procesos judiciales y modernizar el sistema criminalístico peruano.

PUBLICIDAD

El laboratorio de la Dircri incorpora dos equipos tecnológicos automatizados. En ese espacio se realiza la extracción del material genético y se pueden obtener hasta 13 muestras biológicas independientes de manera simultánea. Los dispositivos están preparados para trabajar con cabello, sangre o hisopado bucal, conforme a la presentación realizada por la PNP.

El sistema admite muestras de cabello, sangre o hisopado bucal para obtener perfiles genéticos con fines de identificación - Créditos: Mininter.

Una vez completado el procedimiento correspondiente, los perfiles genéticos de personas investigadas en procesos penales, imputadas o privadas de su libertad pasarán al Banco Nacional de Datos de Perfiles Genéticos. Ese registro busca facilitar diligencias y acelerar pesquisas en delitos como extorsión y sicariato, entre otros, de acuerdo con el alcance descrito por la institución.

PUBLICIDAD

La PNP también sostuvo que el análisis permitirá identificar indicios biológicos recolectados en una escena del crimen. Ese material será contrastado con perfiles de individuos investigados, lo que aportará una identificación plena vinculada con un acto criminal, dentro de las actuaciones periciales previstas.

La Ley 32595 dispone que las personas investigadas o imputadas por algún delito, además de internos de penales, deberán someterse a esta prueba de ADN de manera obligatoria. En cambio, las víctimas de delitos, las personas desaparecidas y sus familiares podrán acceder al examen solo con su consentimiento, según el texto legal.

Los perfiles de investigados, imputados o personas privadas de libertad se almacenarán en el Banco Nacional de Datos de Perfiles Genéticos para agilizar pesquisas por extorsión, sicariato y otros delitos - Créditos: Mininter.

En declaraciones difundidas por 24 Horas, la coronel Pérez describió el flujo de trabajo en el ambiente de extracción. “Aquí es donde llegan todas las muestras, ya sea muestras de cabello, sangre, semen”, afirmó al mostrar el ingreso del material biológico que luego pasa por un circuito técnico interno.

PUBLICIDAD

La oficial explicó que cada tubo llega con un código y atraviesa un proceso previo antes de la extracción. Señaló que el laboratorio rompe las células para obtener el ADN y que luego lo purifica con equipos “semioptimizados”. Mencionó el uso de un sistema Automatek Express validado para investigación criminal, y precisó que, tras esa fase, el personal continúa con la cuantificación.

Pérez detalló que la cuantificación permite medir cuánto ADN existe y qué calidad presenta, además de detectar mezclas y establecer características como la correspondencia con un individuo femenino o masculino. También indicó que el servicio funciona desde hace más de 25 años, aunque con limitaciones por el consentimiento informado requerido hasta ahora.

PUBLICIDAD

Según la coronel, con la nueva redacción legal el servicio cambiará y el trabajo pericial ganará rapidez. Sostuvo que ese avance permitirá identificar con mayor celeridad a un depredador sexual o a un homicida y, además, abrirá la posibilidad de liberar a una persona inocente involucrada falsamente en un proceso. También afirmó que el sistema ayudará a identificar a personas desaparecidas a partir de las muestras entregadas por familiares.