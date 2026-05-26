Perú

PNP activa moderno laboratorio de ADN para acelerar investigaciones criminales: sala procesará hasta 13 muestras simultáneas

La puesta en marcha se dio tras la promulgación, hace una semana, de la Ley N° 32595, que crea el Banco Nacional de Datos de Perfiles Genéticos

Guardar
Google icon
El laboratorio cuenta con dos equipos para extracción de material genético y capacidad de procesamiento de 13 muestras simultáneas (Créditos: Panamericana TV)

La Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú (Dircri-PNP) puso en marcha un laboratorio de ADN con equipos automatizados para fortalecer el trabajo pericial en investigaciones penales. La institución informó que el sistema procesará muestras biológicas y permitirá obtener perfiles genéticos útiles para identificar a personas investigadas o vinculadas a la presunta comisión de delitos.

La activación de esta capacidad técnica ocurrió luego de la promulgación, hace una semana, de la Ley N° 32595, norma que crea el Banco Nacional de Datos de Perfiles Genéticos. El objetivo central, según lo establecido, es mejorar la capacidad del Estado para investigar delitos, reducir la impunidad, agilizar procesos judiciales y modernizar el sistema criminalístico peruano.

PUBLICIDAD

El laboratorio de la Dircri incorpora dos equipos tecnológicos automatizados. En ese espacio se realiza la extracción del material genético y se pueden obtener hasta 13 muestras biológicas independientes de manera simultánea. Los dispositivos están preparados para trabajar con cabello, sangre o hisopado bucal, conforme a la presentación realizada por la PNP.

El sistema admite muestras de cabello, sangre o hisopado bucal para obtener perfiles genéticos con fines de identificación - Créditos: Mininter.
El sistema admite muestras de cabello, sangre o hisopado bucal para obtener perfiles genéticos con fines de identificación - Créditos: Mininter.

Una vez completado el procedimiento correspondiente, los perfiles genéticos de personas investigadas en procesos penales, imputadas o privadas de su libertad pasarán al Banco Nacional de Datos de Perfiles Genéticos. Ese registro busca facilitar diligencias y acelerar pesquisas en delitos como extorsión y sicariato, entre otros, de acuerdo con el alcance descrito por la institución.

PUBLICIDAD

La PNP también sostuvo que el análisis permitirá identificar indicios biológicos recolectados en una escena del crimen. Ese material será contrastado con perfiles de individuos investigados, lo que aportará una identificación plena vinculada con un acto criminal, dentro de las actuaciones periciales previstas.

La Ley 32595 dispone que las personas investigadas o imputadas por algún delito, además de internos de penales, deberán someterse a esta prueba de ADN de manera obligatoria. En cambio, las víctimas de delitos, las personas desaparecidas y sus familiares podrán acceder al examen solo con su consentimiento, según el texto legal.

Los perfiles de investigados, imputados o personas privadas de libertad se almacenarán en el Banco Nacional de Datos de Perfiles Genéticos para agilizar pesquisas por extorsión, sicariato y otros delitos - Créditos: Mininter.
Los perfiles de investigados, imputados o personas privadas de libertad se almacenarán en el Banco Nacional de Datos de Perfiles Genéticos para agilizar pesquisas por extorsión, sicariato y otros delitos - Créditos: Mininter.

En declaraciones difundidas por 24 Horas, la coronel Pérez describió el flujo de trabajo en el ambiente de extracción. “Aquí es donde llegan todas las muestras, ya sea muestras de cabello, sangre, semen”, afirmó al mostrar el ingreso del material biológico que luego pasa por un circuito técnico interno.

La oficial explicó que cada tubo llega con un código y atraviesa un proceso previo antes de la extracción. Señaló que el laboratorio rompe las células para obtener el ADN y que luego lo purifica con equipos “semioptimizados”. Mencionó el uso de un sistema Automatek Express validado para investigación criminal, y precisó que, tras esa fase, el personal continúa con la cuantificación.

Pérez detalló que la cuantificación permite medir cuánto ADN existe y qué calidad presenta, además de detectar mezclas y establecer características como la correspondencia con un individuo femenino o masculino. También indicó que el servicio funciona desde hace más de 25 años, aunque con limitaciones por el consentimiento informado requerido hasta ahora.

Según la coronel, con la nueva redacción legal el servicio cambiará y el trabajo pericial ganará rapidez. Sostuvo que ese avance permitirá identificar con mayor celeridad a un depredador sexual o a un homicida y, además, abrirá la posibilidad de liberar a una persona inocente involucrada falsamente en un proceso. También afirmó que el sistema ayudará a identificar a personas desaparecidas a partir de las muestras entregadas por familiares.

Temas Relacionados

PNPADNPolicía Nacional del Perúdelitoperu-noticias

Más Noticias

Hernán Barcos muy cerca de fichar por Sporting Cristal: “Está al 99%”

Pese a su pasado en Alianza Lima, el ‘Pirata’ tendría conversaciones avanzadas con la directiva ‘celeste’ para llegar de cara al Torneo Clausura 2026

Hernán Barcos muy cerca de fichar por Sporting Cristal: “Está al 99%”

San Marcos: ¿Semestre 2026-1 peligra por exceso de clases virtuales? Esto dice Sunedu

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos enfrenta una cuenta regresiva para evitar que el semestre académico se suspenda

San Marcos: ¿Semestre 2026-1 peligra por exceso de clases virtuales? Esto dice Sunedu

Minivan que trasladaba a tripulación aérea se vuelca tras choque en el Cercado de Lima

Integrantes de la tripulación de un vuelo resultaron ilesos luego de que su transporte quedara volcado tras un impacto con otro automóvil, cuyo paradero aún es desconocido

Minivan que trasladaba a tripulación aérea se vuelca tras choque en el Cercado de Lima

Financiera Efectiva será el banco número 21 en Perú y cambiará de nombre, autorizado por la SBS

La entidad pasará a llamarse Banco Efectiva S.A., pero se seguirá enfocando en dar créditos y ofrece depósitos a plazo fijo

Financiera Efectiva será el banco número 21 en Perú y cambiará de nombre, autorizado por la SBS

Partidos de hoy, martes 26 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada presentará la última fecha de los torneos internacionales y los clubes se jugarán su clasificación a los octavos de final: Universitario hará lo suyo con Deportes Tolima en Lima, Cusco FC visitará a Flamengo, Millonarios enfrentará a O’Higgins por la Sudamericana

Partidos de hoy, martes 26 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Debate presidencial de equipos técnicos: los divertidos memes que dejó el encuentro entre Juntos por el Perú y Fuerza Popular

Debate presidencial de equipos técnicos: los divertidos memes que dejó el encuentro entre Juntos por el Perú y Fuerza Popular

Contraloría revela cómo falló la logística de la ONPE en la primera vuelta: equipos no retornaron a tiempo y se reprogramaron 43 rutas

Informe del MIMP desarma iniciativa de Milagros Jáuregui para eliminar el feminicidio y llamarlo ‘asesinato de pareja’: ¿qué argumenta?

Informe de Contraloría confirma alertas sobre contrato de Galaga: ONPE aplicó regla no prevista en licitación electoral

Elecciones Perú 2026: Cancillería cambia las reglas y locales de votación en el extranjero para la segunda vuelta del 7 de junio

ENTRETENIMIENTO

Dónde y a qué hora ver en Perú el histórico show de Shakira, BTS y Madonna en la final del Mundial 2026

Dónde y a qué hora ver en Perú el histórico show de Shakira, BTS y Madonna en la final del Mundial 2026

¿Christian Domínguez sigue casado? Primera esposa asegura que nunca firmó el divorcio: “Yo no hice nada”

Karla Tarazona defiende futuro hijo con Christian Domínguez de Magaly Medina: “¿Acaso les voy a pedir pensión?”

Dalia Durán denuncia nuevas agresiones de John Kelvin contra ella y su hijo de 16 años por defenderla: “Casi me lo mata”

Samahara Lobatón sorprende al elegir a Paul Michael para dormir juntos en ‘La Granja VIP’: ¿Qué dijo Pamela López?

DEPORTES

Partidos de hoy, martes 26 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, martes 26 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Hernán Barcos muy cerca de fichar por Sporting Cristal: “Está al 99%”

Equipos clasificados a octavos de final de Copa Libertadores 2026 HOY: los últimos cupos de la fase de grupos

Franco Navarro Jr dio firme opinión sobre la salida de Hernán Barcos tras ganar el Torneo Apertura con Alianza Lima: “Vemos un resultado positivo”

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026: así va Universitario antes de jugar con Tolima por fecha 6