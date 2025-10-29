Retiro de AFP 2025: Así sabrás si tu solicitud fue denegada y tienes que enviar otra

¿Ya hiciste el retiro AFP y aún no sabes si tu solicitud tuvo éxito? Tu AFP te informará de esto. - Crédito Andina

El retiro AFP continua y esta semana los afiliados cuyos número del documento de identidad (DNI y otros) terminan en el dígito 2 y 3 pueden registrar sus solicitudes de acceso de hasta 4 UIT (S/21.400) de sus fondos. (Hasta el miércoles lo del 2 y el jueves y viernes los del 3.)

Sin embargo, algunos afiliados que ya han solicitado su retiro tienen aún dudas por su trámite, dado que luego de hacerlo encuentran que al darle seguimiento no les aparece que hayan hecho el pedido.

Como se sabe, las AFP pueden rechazar una solicitud si algún dato no está correcto, como el nombre de la cuenta bancaria que se coloca (esta debe ser personal, no mancomunada y estar al mismo nombre de la persona que tiene la cuenta en la AFP). Así, AFP Integra revela que “en caso tu solicitud fuese denegada, te avisaremos por correo en los próximos 30 días, el motivo y los siguientes pasos”.

Cronograma oficial para el octavo retiro AFP.

¿Cómo saber si tu solicitud fue denegada?

No todos los afiliados que hagan solicitud podrá tener éxito al pedir hasta 4 UIT de sus fondos, dado que deben asegurarse de no tener errores al momento de hacerla. Si la AFP detecta alguno, podrá rechazar la solicitud.

Pero esto implica que el afiliado podrá hacer otra. El año pasado, con el séptimo retiro de AFP vigente, de hecho, las AFP dieron más tiempo para solicitar los fondos del estipulado para casos de afiliados que tuvieran que enmendar sus solicitudes de AFP.

¿Pero cómo sabrán los afiliados si su solicitud ha sido rechazada? AFP Integra es clara y señala que en caso tu solicitud fuese denegada, esta AFP te mandará un correo por el cual te avisará el motivo del rechazo y los siguientes pasos. Este te llegará dentro de los 30 días calendarios luego de hacer la solicitud.

Cada afiliado podrá hacer el trámite de la solicitud AFP en 31 días posibles.

Los cuatro links del retiro AFP

Como se recuerda, no hay un solo link para retirar AFP, sino que hay cuatro. Pero al que debas entrar depende de tu empresa administradora de pensiones. Mientras Integra y Profuturo permiten enviar las solicitudes por su agencia virtual, Prima y Habitat tiene enlaces dedicados fuera de sus agencias virtuales.

se habilitó una opción en su agencia virtual, por la que los afiliados entran a revisar sus fondos, tanto por app como por web: En AFP Integra se habilitó una opción en su agencia virtual, por la que los afiliados entran a revisar sus fondos, tanto por app como por web: https://agenciadigital.afpintegra.pe/

solicitud también por la agencia virtual, en una opción dedicada: En Profuturo AFP se puede realizar lasolicitud también por la agencia virtual, en una opción dedicada: https://enlinea.profuturo.com.pe/zonaprivada/login

En Prima AFP , se manda la solicitud por este enlace: https://retiro.prima.com.pe/login

se hace la solicitud a través del siguiente link: https://retiro.afphabitat.com.pe. En AFP Hábitat se hace la solicitud a través del siguiente

Según la norma aprobada, la primera UIT (los primeros S/5.350) llegarán en máximo 30 días calendario. Es así que en noviembre se estarán recibiendo estos montos para los que pueden solicitar y lo hagan en octubre. Para los que pidieron el mismo martes 21 de octubre, este llegará máximo el jueves 20 de noviembre de 2025. Todas las demás fechas límites las ha aproximado Infobae Perú en su propio cronograma de desembolsos.