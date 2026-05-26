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San Marcos: ¿Semestre 2026-1 peligra por exceso de clases virtuales? Esto dice Sunedu

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos enfrenta una cuenta regresiva para evitar que el semestre académico se suspenda

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Entrada de la Universidad San Marcos cerrada con un portón, una gran pancarta roja con letras blancas arriba y tres personas de espaldas observando
Estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tomaron las instalaciones del campus el 12 de mayo en señal de protesta, con pancartas visibles en la entrada. ( CHNM Perú en X.com)

El semestre académico 2026-1 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) podría estar en riesgo debido al inminente exceso de clases virtuales, tras la toma prolongada de la Ciudad Universitaria y las residencias estudiantiles.

El límite impuesto por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) sobre la virtualidad en programas presenciales se acerca rápidamente, mientras la comunidad universitaria busca una salida al conflicto que mantiene paralizadas las actividades presenciales desde el 12 de mayo.

San Marcos

Advertencia de la Sunedu

A través de un comunicado, la UNMSM alertó que la extensión de la protesta estudiantil y la ocupación del campus han forzado a trasladar toda la enseñanza de pregrado a la modalidad remota.

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Según la normativa vigente de la Sunedu, los programas presenciales solo pueden tener hasta un 30 % de clases virtuales. Al 22 de mayo, la universidad reconoció que el margen restante de virtualidad equivalía a menos de tres semanas, un dato que pone presión sobre todas las partes involucradas y deja en suspenso asignaturas con prácticas, laboratorios y talleres.

“La Universidad Nacional Mayor de San Marcos expresa su preocupación por la situación que afrontan los estudiantes que permanecen tanto en la toma de la Ciudad Universitaria como en las residencias estudiantiles”, indicó la institución.

Esta situación afecta no solo el desarrollo académico, sino también las condiciones básicas de bienestar de quienes permanecen en el campus, sin acceso regular a servicios médicos, limpieza ni alimentación.

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La continuidad del semestre académico depende ahora de la capacidad de las autoridades y los estudiantes para alcanzar consensos dentro del marco legal y normativo.

La Sunedu ha sido clara sobre las consecuencias de sobrepasar el porcentaje permitido de virtualidad. Si se supera este límite, el semestre podría quedar truncado, especialmente en materias que requieren presencialidad obligatoria.

La San Marcos también anunció la programación de una reunión con representantes estudiantiles y la Defensoría del Pueblo para el martes 26 de mayo, con la intención de encontrar soluciones que permitan reanudar las actividades presenciales.

Imagen ilustrativa de Jeri Ramón en primer plano, superpuesta a una multitud de estudiantes protestando frente a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima.
La rectora Jeri Ramón se enfrenta a la creciente oposición estudiantil en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se manifiestan contra su posible reelección y exigen su salida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Demandas estudiantiles y clima de tensión

Al margen de la advertencia sobre la virtualidad, la protesta estudiantil suma ya casi dos semanas y gira en torno a tres demandas principales: no judicializar a los estudiantes involucrados en la toma, garantizar la legitimidad gremial de la Federación Universitaria y respetar acuerdos previos sobre la no reelección de rectores y vicerrectores.

Una portavoz del grupo que ocupa la universidad expresó que “todo depende de qué tan fructífera sea la mesa de diálogo, porque si es que el día de hoy nos dan garantías y se desanja todo, probablemente en un par de días estaríamos liberando el campus universitario”.

La Defensoría del Pueblo actúa como mediadora en la mesa de diálogo, tras el pedido del alumnado para sumar un facilitador externo.

El contexto se complica con la reciente renuncia en bloque del Comité Electoral Universitario (CEU), entidad responsable de convocar las elecciones internas en la UNMSM.

En una carta pública, el CEU afirmó que “no existen condiciones” para garantizar la realización de los comicios, tras la irrupción de representantes del Congreso y candidatos presidenciales en el campus, un hecho que intensificó el clima de incertidumbre.

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