Pedro García aseguró que Alianza Lima debe renovar a Pablo Guede: “Fernando Cabada tiene que pedirle disculpas con un proyecto internacional”

El periodista deportivo le dirigió un mensaje al administrador 'blanquiazul', Fernando Cabada, en relación a la continuidad del DT argentino. (Video: Doble Punta)

La reciente consagración de Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026, tras golear 3-0 a Los Chankas en casa, marcó el primer éxito doméstico del año para el club. Este logro representa un paso clave en el objetivo de conquistar el título nacional y ha renovado el optimismo en la hinchada y el plantel. Sin embargo, en medio de las celebraciones, el entrenador Pablo Guede dejó entrever cierta inconformidad, señalando que no todos en la institución reman hacia el mismo lado. Estas palabras encendieron el debate y muchos apuntaron al administrador Fernando Cabada como el posible destinatario del mensaje.

En este contexto, Pedro García expuso que el directivo debería reconocer públicamente sus errores y dar un giro en su relación con el DT argentino. “Yo creo que Cabada tiene que ir donde Guede y decirle ‘te pido disculpas hoy, que no terminó mayo, te quiero extender el contrato’. Porque has encontrado una manera de ser y de vivir al fútbol en Alianza”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, Doble Punta.

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El inicio de temporada estuvo marcado por la eliminación en la fase previa de la Copa Libertadores a manos de 2 de Mayo de Paraguay y por una serie de resultados adversos en Liga 1. En ese momento, según el periodista deportivo, hubo voces dentro del club que impulsaron la salida de Guede antes de que el proyecto pudiera consolidarse. “Por eso digo, como Cabada se la debe por haber incitado a que se vaya a Guede rápidamente... Porque que propongan que se vaya en la fecha 8 está bien, pero ¿en la fecha 3? No seas malo”, remarcó.

Fernando Cabada confirmó continuidad de Pablo Guede en Alianza Lima en febrero tras el respaldo de los Navarro.

El análisis de Pedro García se apoya en el giro futbolístico experimentado en las últimas jornadas, considerando que lo mostrado por el equipo justifica un respaldo institucional rotundo al entrenador. “Independientemente de cómo quede Alianza Lima a fin de año, seguramente campeón, bien posiblemente por lo que se ve”, opinó. Para el periodista, la gestión de la continuidad de Pablo Guede debe atribuirse a los Navarro (padre e hijo), a quienes reconoce como responsables de su llegada y permanencia, diferenciando su proceder del de administraciones anteriores.

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En el núcleo de la argumentación de García, subyace la convicción de que Fernando Cabada debe enmendar el trato inicial hacia el entrenador ‘gaucho’ y proponerle un nuevo vínculo. “Cabada tiene que venir y decirle a Guede ‘te felicito, yo estuve mal y a partir de eso te pido renovar, reiniciar la relación, porque te quiero proponer que consideres ampliar el contrato hoy. Te tengo fe, campeone o no Alianza en diciembre’”, precisó.

El técnico argentino habló de la conquista del cuadro 'blanquiazul' e hizo llamativa crítica. (Video: Movistar Deportes)

Pedro García sobre el proyecto de Alianza Lima para Pablo Guede

Pedro García sostiene que la eventual renovación de Pablo Guede no debe limitarse a un simple acuerdo contractual. Para el periodista, la directiva debe plantear un proyecto ambicioso, que trascienda el objetivo local y apunte a la internacionalización del club. “A Pablo Guede tienen que sentarlo, convencerlo, hablarle no de una extensión, sino de un proyecto en donde se planteen, por ejemplo, que Alianza no solamente participa en la Copa, sino que el proyecto es internacional, es cuartos de final de Copa Libertadores”, propuso.

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La expectativa que el comunicador traslada a la mesa directiva es clara: el nuevo ciclo con Guede debe tener metas definidas en el escenario continental. “Un proyecto, algo que no sea campeonar porque eso lo tienen: Copa, clasificar a octavos, clasificar a cuartos, hacer la mejor campaña histórica de Alianza Lima a nivel internacional. Ese proyecto con Guede, proponérselo para poder tener las cosas claras de aquí al futuro y para poder ya en mayo del 2026 hablar de noviembre del 2027”, añadió.