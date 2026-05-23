Antonio Rizola confirmó la convocatoria de nueva jugadora en la selección peruana de vóley tras negativa de Ysabella Sánchez y Flavia Montes.

Antonio Rizola abordó varios temas durante la presentación de la nueva camiseta de la selección peruana de vóley. El entrenador de la ‘bicolor’ habló sobre el trabajo que desarrolla el equipo de cara a las próximas competencias y compartió una confesión.

Rizola invitó a los medios de comunicación a presenciar los entrenamientos de la selección en la Videna, convencido de que las sesiones alcanzan un alto nivel y las jugadoras tienen un gran compromiso con el equipo.

“Estamos trabajando mucho. Entrenamos de lunes a viernes, entre tres horas y media y cuatro horas por día. El grupo tiene la motivación necesaria y es importante que vengan a vernos en persona. Si está permitido, porque es fundamental. Cada persona que viene puede comprobar la calidad del trabajo que realizamos y el nivel de motivación de las atletas”, afirmó.

PUBLICIDAD

Esa competitividad interna complica la definición de la lista final para la Copa América y el Campeonato Sudamericano. Por ello, Rizola planea formar diferentes equipos en los amistosos previos a las competencias oficiales.

“En un primer momento será muy difícil definir las catorce que estarán en la lista. Por eso quiero proponer a los equipos que nos visitan, si es posible, que en cada partido pueda seleccionar distintos grupos, para dar más oportunidades a las atletas de jugar”, agregó.

El técnico brasileño se vio obligado a llamar a otra voleibolista tras la negativa de varias. Créditos: Dosis de Voleibol / X.

La nueva jugadora convocada a la selección peruana

Por otra parte, Antonio Rizola confirmó la convocatoria de una nueva jugadora para la selección peruana de vóley tras la negativa de algunas deportistas, entre ellas Flavia Montes y, más recientemente, Ysabella Sánchez.

PUBLICIDAD

Rizola indicó que Claudia Palza, quien no figuró en sus tres primeras listas, se sumará al equipo nacional una vez finalice su participación con Caracas FC en la Primera División de Venezuela, donde disputa las semifinales del torneo.

“Ayer ganó el primer partido de la semifinal, mañana juega la segunda semifinal y creo que llegará a la final. Claudia habla conmigo todos los días, está muy motivada y está obteniendo buenos resultados”, afirmó.

El técnico también destacó la disposición de la exjugadora de Rebaza Acosta: “¿Sabes qué me dice Claudia? ‘Profesor, no quiero una semana de descanso. Quiero, apenas termine aquí, estar con el grupo’”.

PUBLICIDAD

Claudia Palza asumirá el puesto que dejaron vacante Flavia Montes y Maricarmen Guerrero. Ambas centrales rechazaron la convocatoria de Antonio Rizola por motivos personales.

Claudia Palza formó parte de la selección peruana de vóley que consiguió la medalla de plata en la última Copa América.

Claudia Palza podría volver a la Liga Peruana de Vóley

Claudia Palza debió dejar la Liga Peruana de Vóley tras ser desvinculada por Rebaza Acosta por motivos de indisciplina. Según el club y el técnico Tato Rivero, la jugadora acumuló reiteradas llegadas tarde a los entrenamientos y a algunos partidos, lo que generó una mala referencia para las voleibolistas más jóvenes.

Tras quedarse sin equipo, Palza recibió una propuesta de Caracas FC, conjunto de la Primera División de Venezuela. La central aceptó el desafío y viajó a tierras llaneras, donde se consolidó como titular y actualmente disputa las semifinales, con posibilidades de lograr su primer título internacional.

PUBLICIDAD

Claudia Palza clasificó con su equipo a las semifinales de la Liga de Vóley de Venezuela. Crédito: Instagram

El buen presente de Palza y su presencia habitual en la selección peruana han despertado el interés de un club importante de la Liga Peruana para la temporada 2026/2027. Universitario de Deportes, que finalizó en el tercer puesto y busca reforzar la posición de central nacional, la tiene en carpeta.

Universitario no logró retener a Alexandra Machado, quien optó por regresar a la Universidad San Martín. El club apunta tanto a Palza como a Maricarmen Guerrero para reforzar su plantel. Resta saber si se concretarán ambas incorporaciones.