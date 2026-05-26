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Informe de Contraloría confirma alertas sobre contrato de Galaga: ONPE aplicó regla no prevista en licitación electoral

Aunque los cuestionamientos sobre la contratación de Galaga ya habían sido advertidos tras la primera vuelta, un informe de control específico ahora detalla cómo la ONPE evaluó las propuestas, qué criterio no estaba en las bases y qué funcionarios podrían enfrentar responsabilidad administrativa

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Empresa Gálaga explica el motivo de la demora en la entrega de material electoral: abogado afirma que ONPE no lo tenía listo. (Foto: Composición - Infobae)
La adjudicación a Servicios Generales Galaga S.A.C. por el traslado de material electoral fue cuestionada desde la primera vuelta, debido a retrasos y a que su oferta superó en costo a propuestas más bajas. (Foto: Composición - Infobae)

Los cuestionamientos por el contrato adjudicado a Servicios Generales Galaga S.A.C. para el traslado de material electoral no nacieron con el último informe de la Contraloría. Desde la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, la empresa ya estaba bajo la lupa por los retrasos registrados en la distribución de material y por haber ganado una contratación millonaria pese a que existían propuestas económicas más bajas.

Lo nuevo es que ahora esas alertas aparecen ordenadas en un Informe de Control Específico de la Contraloría General de la República, que no solo reconstruye cómo se evaluó la licitación, sino que identifica el punto que habría inclinado la calificación: la ONPE aplicó un criterio que no figuraba en los términos de referencia para evaluar los vehículos ofertados por los postores.

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En un megaoperativo simultáneo, las autoridades intervienen 12 inmuebles vinculados a la empresa Galaga y al exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, por el fallido transporte del material electoral que afectó las elecciones. | Canal N

El informe que ordena las alertas sobre Galaga

Según el Informe de Control Específico N.° 8536-2026-CG/JUSPE-SCE, la buena pro fue otorgada a Servicios Generales Galaga S.A.C. por S/6.368.332,75. Sin embargo, el Consorcio AFE había presentado una propuesta por S/5.898.928,66, es decir, S/469.404,09 menos que la oferta finalmente ganadora. También Hermes Transportes Blindados S.A. ofertó un monto menor al de Galaga, con una diferencia de S/168.148,19.

Tabla de ofertas económicas de tres postores para un contrato. Muestra a Servicios Generales Galaga SAC, Hermes Transportes Blindados SA y Consorcio AFE con sus montos
La Contraloría reveló que ONPE adjudicó el contrato para el traslado de material electoral a Servicios Generales Galaga S.A.C. por S/6.368.332,75, a pesar de existir ofertas económicamente más bajas, según este cuadro de ofertas. (Contraloría)

El servicio contratado era clave para la jornada electoral: consistía en trasladar material electoral, equipos informáticos e implementos hacia los locales de votación de Lima Metropolitana y Callao. No era una contratación marginal. De ese despliegue dependía que los locales recibieran a tiempo los insumos necesarios para instalar mesas y operar durante la primera vuelta.

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La Contraloría señala que el requerimiento fue elaborado por áreas de la ONPE vinculadas a la producción y gestión electoral. En los términos de referencia se estableció que el postor debía contar, como mínimo, con 40 vehículos propios. Sin embargo, el órgano de control advierte que la entidad no determinó previamente cuántas unidades eran realmente necesarias para cumplir con el servicio.

Ese vacío terminó siendo importante porque el proceso incluía un factor de evaluación denominado “Mejoras a los términos de referencia”, que otorgaba puntaje adicional según la cantidad de vehículos ofrecidos por los postores. En una contratación competida, esos puntos podían definir quién ganaba.

Y, según la Contraloría, eso fue lo que ocurrió.

Contraloría detecta presuntas irregularidades en la ONPE durante la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026. Difusión
Contraloría detecta presuntas irregularidades en la ONPE durante la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026. Difusión

La regla que no estaba en las bases

El punto central del informe no es solo que Galaga haya ganado con una oferta más cara. Ese dato ya formaba parte del debate público. Lo que ahora detalla la Contraloría es el mecanismo usado durante la evaluación: se aplicó una regla que no estaba prevista en las bases del procedimiento.

De acuerdo con el documento, durante la revisión de las propuestas se decidió descontar dos metros al largo de determinados vehículos para calcular su capacidad mínima. Esa reducción no figuraba en los términos de referencia ni en las reglas de la convocatoria, pero fue usada para validar o descartar unidades ofertadas por los postores.

Tabla comparativa de evaluación de ofertas de transporte electoral mostrando puntajes de Galaga, Hermes y Consorcio AFE, y el orden de mérito por ONPE y Contraloría
El cuadro comparativo de la Contraloría General de la República evidencia las discrepancias en la evaluación de ofertas de la ONPE, donde Servicios Generales Galaga S.A.C. obtuvo el primer lugar aplicando un criterio no establecido en las bases de la licitación de transporte de material electoral. (Contraloría)

La consecuencia fue directa: al aplicar ese criterio, se redujo la cantidad de vehículos considerados válidos para algunos participantes y cambió el puntaje asignado en el factor de mejoras. Galaga obtuvo el máximo puntaje en ese componente y terminó ocupando el primer lugar en el orden de prelación.

Para la Contraloría, el uso de un criterio no previsto afectó principios básicos de las contrataciones públicas, como igualdad de trato, transparencia y competencia. En simple: las propuestas no habrían sido evaluadas únicamente bajo las reglas establecidas desde el inicio.

Ese es el punto que le da peso al informe. No se trata solo de una comparación de montos, sino de una evaluación que, según el órgano de control, incorporó una regla posterior con impacto en el resultado.

Vehículos de terceros y posibles responsabilidades

El informe también revisa cómo se ejecutó el servicio después de la adjudicación. Aunque el proceso exigía acreditar vehículos propios, la empresa terminó prestando el servicio con 477 unidades, de las cuales 437 eran de terceros.

Ese dato agrava las observaciones porque el requisito de contar con vehículos propios estaba vinculado a la capacidad operativa del contratista. Para la Contraloría, no bastaba con ofrecer unidades en el papel: el proveedor debía demostrar condiciones reales para garantizar el servicio.

Elecciones 2026: ONPE responsabiliza a Galaga SAC por retrasos en material electoral
Aunque se exigían vehículos propios, Galaga ejecutó el servicio mayoritariamente con unidades de terceros, lo que agravó las observaciones y derivó en la identificación de posibles responsabilidades administrativas en funcionarios de la ONPE.

El órgano de control identificó presunta responsabilidad administrativa funcional en funcionarios que participaron en la elaboración, revisión, aprobación y evaluación del proceso. La observación central es que la ONPE adjudicó un contrato millonario luego de aplicar un criterio que no estaba contemplado en las bases y pese a que existían ofertas más económicas.

El caso forma parte de un informe más amplio sobre la logística electoral de la primera vuelta. El documento también analiza los retrasos en la distribución del material electoral y la aprobación de prestaciones adicionales para el repliegue de equipos informáticos.

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