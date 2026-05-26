Hernán Barcos muy cerca de fichar por Sporting Cristal: “Está al 99%”

Hernán Barcos muy cerca de fichar por Sporting Cristal.

Sporting Cristal está a punto de cerrar uno de los fichajes más relevantes del segundo mercado de pases de la Liga 1 2026. El club celeste mantiene negociaciones para sumar a Hernán Barcos, delantero que tuvo un paso destacado por Alianza Lima y que en la actualidad enfrenta dificultades en FC Cajamarca.

Según informó el periodista deportivo Franco Lostanau en el programa Tele Deportes, la llegada del ‘Pirata’ Barcos a La Florida para el Torneo Clausura está prácticamente confirmada. Las negociaciones se encuentran en una etapa final y el acuerdo estaría casi concretado.

“Noticia de último minuto en el mundo deportivo del Perú. Atención. Me informan que Hernán Barcos está al 99 % ya con la camiseta de Sporting Cristal. Cristal tiene a su nueve, se va al Mar a buscar al Pirata, a buscar a su Barcos. Y Barcos sería el nueve que solucione las cosas arriba en Sporting Cristal. Ya habría llegado a un acuerdo con la institución celeste”, exclamó.

PUBLICIDAD

La posibilidad de que Hernán Barcos llegue a Sporting Cristal generó un gran impacto en el fútbol peruano, ya que el delantero mantiene una fuerte identificación con Alianza Lima. La decisión de sumarse a uno de los principales rivales se da luego de que el club ‘íntimo’ optó por no renovar su contrato al inicio de la temporada.

El 'Pirata' dejaría FC Cajamarca y regresaría a Lima. Créditos: Tele Deportes / X.

La opción de que Hernán Barcos llegue a Cristal surgió después de que su paso por FC Cajamarca no resultó como esperaba. El delantero argentino enfrentó problemas dirigenciales que impactaron en el desempeño deportivo del equipo, ubicado en las últimas posiciones de la tabla.

PUBLICIDAD

Diego Rebagliati, exdirigente y actual comentarista, fue uno de los primeros en señalar la posibilidad del traspaso. “Dicho sea de paso, partidazo de Hernán Barcos, que es muy probable juegue en Cristal el segundo semestre. Tomen nota, es muy probable que Barcos sea jugador de Cristal en el segundo semestre y vaya, que a gritos necesita liderazgos como el de Barcos, Sporting Cristal”, afirmó en el programa Al Ángulo días atrás.

Diego Rebagliati reveló que Hernán Barcos fichará por Sporting Cristal

¿Qué pasó con Hernán Barcos en FC Cajamarca?

Diversos factores explican la inminente salida de Hernán Barcos de FC Cajamarca. Según denunció su compañero Arley Rodríguez, la directiva habría contratado personas externas para intimidar a los jugadores y forzar su salida del club sin el pago de sus correspondientes liquidaciones.

PUBLICIDAD

FC Cajamarca atraviesa una situación institucional compleja, pese a algunos resultados positivos en la Liga 1. La incertidumbre aumentó tras el triunfo por 3-1 ante Sporting Cristal, cuando Barcos reveló que la dirigencia planea una fuerte reducción de presupuesto que podría implicar la salida de varios futbolistas, incluido él mismo.

En diálogo con L1 MAX, afirmó: “El presidente me dijo que cuando termine el Torneo Apertura va a analizar por temas económicos y futbolísticos. Posiblemente van a salir un montón de jugadores y que dentro de esos estaba yo”.

En declaraciones post partido, Hernán Barcos se refirió a su futuro y reveló que la directiva del club analizará su continuidad, junto a la de otros jugadores, al finalizar el Torneo Apertura por motivos económicos y futbolísticos.

Tras el empate ante Alianza Atlético en Sullana, Barcos respaldó las declaraciones de Rodríguez sobre la situación interna. Consultado por la polémica, el delantero sostuvo: “No, no, no. Mentira no. Sí, todo lo que dijo pasó. Eh, lo que sí, por ahí culpar a uno u otro es difícil porque uno no sabe, pero sí las cosas pasaron”. De este modo, el ‘Pirata’ confirmó que los hechos relatados por Arley ocurrieron, aunque evitó señalar responsables.

PUBLICIDAD