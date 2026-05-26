Convocatoria laboral dirigida a personas con discapacidad para este 27 de mayo: conoce dónde y a qué hora

Los postulantes tendrán contacto directo con representantes de las compañías para conocer requisitos, horarios y condiciones de contratación - Créditos: MTPE.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) anunció para este miércoles 27 de mayo una convocatoria laboral dirigida solo a personas con discapacidad con más de 300 puestos formales ofertados por empresas privadas. El evento plantea un encuentro presencial para acercar vacantes y servicios públicos a quienes buscan incorporarse al mercado laboral.

La jornada se realizará desde las 9 a. m. en la sede del Centro de Empleo del MTPE, ubicada en la avenida Salaverry n.° 655, en el distrito de Jesús María. El ministerio informó que participarán más de 30 empresas con requerimientos de personal en distintos perfiles y niveles de calificación.

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Los postulantes podrán conversar de forma directa con representantes de las firmas asistentes, lo que permitirá conocer requisitos, horarios y condiciones de contratación. Entre las plazas anunciadas figuran técnico(a) en enfermería, técnico(a) en farmacia, auxiliar de almacén, ejecutivo(a) de ventas, representante de televentas y representante de atención al cliente, además de otros cargos disponibles según la demanda de cada compañía.

El ministerio convocó una jornada laboral exclusiva para personas con discapacidad con más de 300 puestos formales ofrecidos por empresas privadas - Crédito: MTPE.

Además de la oferta laboral, el MTPE ofrecerá servicios gratuitos orientados a reforzar la empleabilidad. Habrá elaboración e impresión de currículum vitae, emisión del certificado único laboral (CUL), charlas de orientación laboral y preparación para entrevistas de trabajo. La cartera indicó que el objetivo es que cada participante acceda a herramientas prácticas para postular con mayor respaldo documental y con mejor desempeño en procesos de selección.

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“El principal objetivo de esta actividad es generar oportunidades reales de inserción laboral formal para las personas con discapacidad y contribuir a mejorar su calidad de vida”, señaló el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres. El titular del sector también destacó el aporte de este grupo poblacional al desarrollo económico y productivo del país, en una referencia al impacto de la inclusión en el empleo formal.

Fernández Cáceres exhortó, además, al empresariado a sostener políticas de contratación inclusiva. “Las personas con discapacidad son responsables, comprometidas y altamente capacitadas. Apostar por la inclusión fortalece también a las empresas”, enfatizó al referirse a la continuidad de espacios accesibles dentro de los centros laborales y a la necesidad de mantener prácticas que favorezcan la igualdad de oportunidades.

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El evento incluirá servicios gratuitos para fortalecer la empleabilidad: elaboración e impresión de CV, emisión del certificado único laboral (CUL), charlas de orientación laboral y preparación para entrevistas - Créditos: MTPE.

Durante la maratón, los asistentes podrán realizar consultas y recibir orientación especializada en módulos de instituciones invitadas. Entre las entidades participantes figuran el Seguro Social de Salud (EsSalud), el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), el Instituto Nacional de Rehabilitación “Dra. Adriana Rebaza Flores” Amistad Perú–Japón, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

El MTPE precisó que la actividad busca concentrar, en un solo punto, opciones de empleo y servicios vinculados con derechos, salud, rehabilitación y trámites, con el fin de facilitar el acceso de las personas con discapacidad a información y acompañamiento. Con esa articulación, el sector espera promover más incorporaciones al trabajo formal y ampliar la presencia de este grupo en el ámbito productivo.

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Funciones del MTPE

Diseñar, dirigir y evaluar políticas públicas de empleo, autoempleo y empleabilidad.

Promover la inserción laboral formal y la intermediación entre empresas y postulantes mediante servicios como el Centro de Empleo.

Regular y supervisar el cumplimiento de normas laborales, condiciones de trabajo y seguridad y salud en el trabajo.

Prevenir y atender conflictos laborales, además de impulsar mecanismos de conciliación.

Proteger derechos laborales y promover la igualdad de oportunidades, incluida la inclusión de personas con discapacidad.

Impulsar la capacitación laboral y la certificación de competencias para mejorar el acceso a trabajo formal.