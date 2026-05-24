Maguilaura Frías dice adiós tras un histórico doblete en España y deja dudas sobre su futuro: “No sé qué vendrá mañana”

Maguilaura Frías dice adiós a su club tras un histórico doblete en España. Crédito: Instagram

Maguilaura Frías cerró oficialmente una etapa de cinco temporadas en el Fundación Cajasol Andalucía (CAV Esquimo Dos Hermanas), equipo con el que alcanzó uno de los hitos más importantes de su carrera deportiva: un doblete histórico en la temporada 2025/2026, tras conquistar la Copa de la Reina y la Liga Iberdrola.

La voleibolista peruana compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para despedirse del club que se convirtió en su hogar durante estos años. “Llegué siendo una persona… y hoy me voy siendo otra muchísimo más fuerte gracias a todo lo vivido aquí. Me voy con el corazón lleno de recuerdos, aprendizajes y personas que se volvieron familia para mí”, escribió ‘Magui’ en el inicio de su publicación.

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Frías destacó que su paso por el club no solo significó un crecimiento en lo deportivo, sino también en lo personal, resaltando la transformación que experimentó desde su llegada hasta su despedida. En ese sentido, dejó en claro que su etapa en España marcó un antes y un después en su carrera profesional.

Frías también hizo un repaso de todo lo vivido durante su permanencia en el equipo andaluz, destacando tanto los momentos positivos como los más difíciles. “Han sido 5 años de muchísimo trabajo, esfuerzo, lágrimas, risas, lesiones, momentos buenos y otros no tan buenos… pero si algo tengo claro es que volvería a elegir este camino una y mil veces”, expresó.

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La voleibolista peruana lideró a su equipo a un título histórico en España. (Video: CAV Esquimo)

Una temporada especial

Uno de los momentos más sensibles de su mensaje estuvo dedicado al cierre de la última temporada, en la que una lesión la dejó fuera de la cancha en un tramo decisivo de la Liga Iberdrola 2025/26. A pesar de ello, Maguilaura Frías aseguró que nunca se alejó del equipo y continuó apoyando desde fuera.

“Este último año no terminó como yo soñaba. La lesión me dejó fuera de la pista en el momento más importante y fue muy duro no poder jugar unas finales por las que llevaba tanto tiempo luchando. Pero el deporte también es esto: aprender a luchar incluso cuando toca hacerlo desde fuera”, señaló.

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En ese sentido, la voleibolista peruano destacó que su compromiso con el grupo se mantuvo intacto. “Y aunque no pude jugar, estuve ahí. Viviendo cada punto, animando, apoyando y sintiendo cada emoción junto a mis compañeras. Porque este grupo siempre fue más que un equipo”, añadió.

En otro tramo de su publicación, Frías dedicó palabras de agradecimiento a todas las personas que formaron parte de su camino en el club. “Gracias a mis compañeras, porque sin ellas nada de esto habría sido igual. Me llevo muchísimo de cada una”, expresó.

También resaltó el papel del cuerpo técnico, la institución y la afición, quienes la acompañaron durante su proceso de crecimiento. “Gracias al club, a la afición, al cuerpo técnico y a todas las personas que estuvieron ahí durante estos años. Gracias por hacerme sentir en casa desde el primer día. Hay lugares que se convierten en hogar sin darte cuenta… y este fue uno de ellos para mí”, afirmó.

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La publicación de despedida de Maguilaura Frías. Crédito: Captura Instagram

Un adiós con la gloria de un doblete histórico

Finalmente, Maguilaura Frías cerró su mensaje destacando los logros conseguidos durante su etapa en el club, que quedarán marcados en la historia de la institución. La conquista de la Copa de la Reina y la Liga Iberdrola representó un hito sin precedentes para el equipo, que logró consolidar la mejor temporada de su historia.

“Hoy cierro esta etapa con el corazón lleno y con muchísimo orgullo. Campeonas de Copa de la Reina y campeonas de Liga. Un doblete que quedará para siempre en la historia del club… y en la mía”, escribió.

Con una mezcla de nostalgia y gratitud, Frías dejó abierta la puerta a un posible reencuentro en el futuro: “No sé qué vendrá mañana, pero sí sé que una parte de mí siempre se quedará allí, con vosotros. Y ojalá esto no sea un adiós… sino un hasta pronto”. Por el momento, se desconoce el equipo en el que continuará su carrera tras esta despedida.

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