Karla Tarazona defiende futuro hijo con Christian Domínguez de Magaly Medina: “¿Acaso les voy a pedir pensión?”

Karla Tarazona pone el parche tras rumores de embarazo: “¿A ti qué te importa?”. ATV/ Magaly TV La Firme.

La relación entre Karla Tarazona y Christian Domínguez vuelve a estar en el centro de la polémica. A pocos días de su matrimonio civil, la pareja enfrenta una nueva ola de comentarios y especulaciones luego de que comenzaran a circular rumores sobre un posible embarazo de la conductora radial.

Sin embargo, lejos de quedarse callada, Karla decidió responder directamente y poner un fuerte “parche” tanto a quienes vienen comentando sobre su cuerpo como a Magaly Medina, quien cuestionó públicamente la posibilidad de que tenga otro hijo con el cantante.

Todo empezó cuando en redes sociales y programas de espectáculos comenzaron a surgir comentarios sobre la apariencia física de Karla Tarazona. Algunos usuarios aseguraban que la conductora lucía una pequeña “pancita”, lo que inmediatamente desató rumores de embarazo.

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Revelan que Christian Domínguez y Karla Tarazona están a un paso del matrimonio tras viaje romántico. Captura: Magaly TV La Firme.

Karla Tarazona responde a supuesto embarazo

Frente a ello, Karla salió al frente para negar tajantemente estar esperando un bebé, aunque no ocultó su molestia por la manera en que muchas personas opinan sobre el cuerpo de las mujeres.

“Se dice que aparentemente estoy embarazada, pero no estoy embarazada. Yo no sé por qué ven a una mujer que subió de peso o la ven panzoncita y la embarazan”, expresó inicialmente.

Sus palabras rápidamente generaron reacciones entre sus seguidores, especialmente porque muchas mujeres se sintieron identificadas con la presión social y los comentarios constantes sobre el físico femenino.

Sin embargo, la situación escaló aún más luego de que Magaly Medina comentara en su programa que sería una mala decisión que Karla Tarazona tenga un hijo con Christian Domínguez, debido a los antecedentes sentimentales y mediáticos del cantante.

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Revelan que Christian Domínguez y Karla Tarazona están a un paso del matrimonio tras viaje romántico. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina y su consejo para Karla Tarazona

La periodista de espectáculos fue bastante dura al opinar sobre la posibilidad de un futuro embarazo dentro de la relación.

“Qué terrible traer un hijo al mundo sabiendo el padre que es. Ella es libre de tener hijos, pero hay que saber a qué se traen hijos al mundo. A qué se van a enfrentar. A un mundo de inseguridad porque ni ella sabe cuánto tiempo le va a durar ese hombre como hogar. Parece que no ha aprendido nada”, comentó Magaly Medina en su programa.

Las declaraciones de la popular “Urraca” no tardaron en llegar a oídos de Karla Tarazona, quien decidió responder con firmeza y defender tanto su relación como su derecho a decidir si quiere o no tener otro hijo. Durante una conversación junto a Christian Domínguez, el cantante comentó en tono irónico: “Tu madrina, Magaly, ha dicho que sería terrible tener un hijo contigo”.

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Karla Tarazona encara a Magaly Medina por opinar sobre su relación con Christian Domínguez. Captura: Magaly TV La Firme.

Pero Karla no dejó pasar el comentario y aprovechó para enviarle un contundente mensaje a la conductora de ATV. “A ti qué te importa si tengo un hijo o no tengo. ¿Acaso te pido para la pensión?”, respondió sin filtros.

Lejos de detenerse ahí, la conductora radial continuó defendiendo su postura y dejó en claro que las decisiones relacionadas con formar una familia solo le corresponden a ella y al padre del futuro bebé. “Nadie tiene por qué rasgarse las vestiduras. Eso solamente nos tiene que importar al papá y a mí”, remarcó.

Incluso, lanzó una nueva indirecta relacionada con las múltiples obligaciones económicas que tendría Christian Domínguez debido a las pensiones alimenticias de sus hijos. “Anda trabajando más, porque con tantas pensiones de alimentos no sé qué vas a hacer”, agregó entre risas.

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Karla Tarazona encara a Magaly Medina por opinar sobre su relación con Christian Domínguez. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina furiosa por decirle ‘madrina’

La periodista de espectáculos, además, aprovechó para responder a quienes comenzaron a llamarla “madrina” de Christian Domínguez debido a las constantes veces que habla sobre él en televisión.

Molesta por el calificativo, Magaly dejó en claro que no tiene ninguna cercanía con el cantante. “¿Por qué me madrinean, por qué me insultan de esa manera? Yo ahijados no tengo. Que yo sepa, a este no lo llevé a la pila bautismal”, expresó tajante.

Karla Tarazona encara a Magaly Medina por opinar sobre su relación con Christian Domínguez. Captura: Magaly TV La Firme.