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¿Christian Domínguez sigue casado? Primera esposa asegura que nunca firmó el divorcio: “Yo no hice nada”

Tania Ríos, primera esposa de Christian Domínguez, aseguró que nunca firmó documentos de divorcio pese a que el cantante ya planea casarse con Karla Tarazona

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A pocos días de la boda civil con Karla Tarazona, Christian Domínguez vuelve a estar en el ojo de la tormenta por su pasado sentimental. Youtube/ Eso Háblalo.

A pocos días de la esperada boda civil entre Christian Domínguez y Karla Tarazona, una inesperada revelación volvió a sacudir la vida sentimental del cantante.

Y es que, Tania Ríos, primera esposa del cumbiambero, sorprendió al asegurar que nunca firmó ningún documento relacionado con el divorcio que oficialmente puso fin a su matrimonio con el artista.

Las declaraciones rápidamente encendieron las alarmas y generaron dudas entre los seguidores del mundo del espectáculo, especialmente porque Christian se encuentra a puertas de contraer matrimonio nuevamente. La posibilidad de que existan supuestas irregularidades en el proceso legal despertó una ola de comentarios en redes sociales y programas de espectáculos.

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Un hombre y una mujer sonrientes se miran, con la mujer usando un sombrero negro y el hombre una chaqueta de cuero, frente a una pared de ladrillo.
Christian Domínguez y su primera esposa, Melanie Martínez, se miran con cariño y sonrisas, en un momento de afecto mutuo frente a una pared de ladrillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entrevista fue difundida en el programa ‘Show Pe’, donde Tania Ríos habló abiertamente sobre el vínculo que mantuvo con el cantante cuando ambos eran muy jóvenes. Según contó, se casó con Christian Domínguez cuando apenas tenía 16 años, contando con la autorización de sus padres.

La relación, sin embargo, no duró demasiado. Apenas permanecieron casados durante dos años y finalmente fue ella quien decidió ponerle punto final a la historia de amor.

Con el paso del tiempo, Christian Domínguez inició nuevas relaciones sentimentales mediáticas y terminó construyendo una larga lista de escándalos amorosos. Sin embargo, lo que ahora llama la atención no es precisamente el historial sentimental del cantante, sino las circunstancias en las que se habría producido el divorcio con su primera esposa.

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“Fue mi primer amor”: exesposa de Christian Domínguez hace emotiva confesión sobre el cantante. Captura: Eso Háblalo.
“Fue mi primer amor”: exesposa de Christian Domínguez hace emotiva confesión sobre el cantante. Captura: Eso Háblalo.

Tania Ríos afirma no haber firmado divorcio con Christian Dominguez

Durante la conversación, Tania Ríos dejó en claro que desde hace muchos años no mantiene contacto alguno con el artista y que, además, reside en los Estados Unidos. Precisamente por ello, asegura desconocer completamente cómo se realizó el trámite de divorcio.

Yo no hablo con él (…) Yo no sé cómo fue lo del divorcio, yo no hice nada. Yo me enteré así como me enteré que me casé. Vivo en Estados Unidos. Sí, soy peruana”, declaró sorprendiendo incluso a los conductores del programa.

Las palabras de Tania generaron inmediata sorpresa porque, según comentaron los propios panelistas de ‘Show Pe’, en un proceso de divorcio normalmente se requiere la participación, consentimiento y firma de ambas partes, especialmente cuando se trata de un matrimonio civil formalmente inscrito.

“Fue mi primer amor”: exesposa de Christian Domínguez hace emotiva confesión sobre el cantante. Captura: Eso Háblalo.
“Fue mi primer amor”: exesposa de Christian Domínguez hace emotiva confesión sobre el cantante. Captura: Eso Háblalo.

Sin embargo, la primera esposa del cantante aseguró que jamás firmó ningún documento ni participó en reuniones, acuerdos o diligencias relacionadas con el proceso legal que terminó separándolos oficialmente.

La situación se volvió aún más polémica cuando Tania dejó entrever que el trámite habría estado rodeado de supuestas “movidas” poco claras. “Creo que esas movidas son fáciles allá en Perú, ¿no? Como quieren”, comentó con evidente desconcierto.

Los conductores del programa también mostraron sorpresa debido a que, según explicaron, no existiría ningún registro público de una autorización expresa por parte de Tania Ríos para concretar el trámite desde el extranjero.

Primera esposa de Christian Domínguez sorprende con confesión sobre divorcio realizado “por obra del Espíritu Santo”. Captura: Eso Háblalo.
Primera esposa de Christian Domínguez sorprende con confesión sobre divorcio realizado “por obra del Espíritu Santo”. Captura: Eso Háblalo.

La polémica tomó aún más fuerza debido a la cercanía de la boda entre Christian Domínguez y Karla Tarazona, quienes contraerán matrimonio civil este próximo 2 de junio luego de retomar su relación sentimental.

Precisamente, uno de los requisitos fundamentales para volver a casarse legalmente es que ambas partes estén oficialmente divorciadas, razón por la que las declaraciones de la primera esposa del cantante rápidamente generaron dudas y comentarios en el ámbito mediático.

Hasta el momento, el cantante no se ha pronunciado para aclarar cómo se realizó el proceso de separación ni responder a las declaraciones de su exesposa, por lo que se espera que en las próximas horas brinde su versión sobre esta nueva polémica.

Primera esposa de Christian Domínguez sorprende con confesión sobre divorcio realizado “por obra del Espíritu Santo”. Captura: Eso Háblalo.
Primera esposa de Christian Domínguez sorprende con confesión sobre divorcio realizado “por obra del Espíritu Santo”. Captura: Eso Háblalo.

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