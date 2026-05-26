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Programación de la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Alianza Lima se adjudicó el primer lugar en esta fase inicial, aunque el resto de los equipos apunta a finalizar la etapa de la mejor forma posible, con el objetivo de llegar bien perfilados al Torneo Clausura

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Programación de la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV.
Programación de la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV.

La última fecha del Torneo Apertura se disputará desde el viernes 29 hasta el domingo 31 de mayo. Aunque el título ya quedó en manos de Alianza Lima en la jornada anterior, los equipos aún tienen en juego la posibilidad de sumar puntos clave para mejorar su ubicación en la tabla acumulada, pensando en el inicio del Torneo Clausura.

Programación de la fecha 17 del Torneo Apertura 2026

Viernes 29 de mayo

- Atlético Grau vs CD Moquegua (15:00 horas / estadio Campeones del 36)

Sábado 30 de mayo

- ADT vs Cusco FC (11:00 horas / estadio Unión Tarma)

- Deportivo Garcilaso vs Juan Pablo II (15:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

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- Sport Boys vs Comerciantes Unidos (17:30 horas / estadio Miguel Grau del Callao)

- Universitario vs Sport Huancayo (20:00 horas / estadio Monumental)

Domingo 31 de mayo

- Melgar vs Alianza Atlético (11:00 horas / estadio Monumental UNSA)

- FC Cajamarca vs Alianza Lima (13:15 horas / estadio Héroes de San Ramón)

- Los Chankas vs UTC (15:15 horas / estadio Los Chankas)

- Cienciano vs Sporting Cristal (17:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Programación de la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
Programación de la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Los partidos destacados de la fecha

Con el campeonato definido, la expectativa en esta jornada disminuye, aunque la fecha presenta duelos atractivos con particularidades destacadas. Uno de los partidos más llamativos será Alianza Lima frente a FC Cajamarca, marcado por el enfrentamiento entre Hernán Barcos y su antiguo club, en un contexto atravesado por versiones sobre su posible transferencia a Sporting Cristal.

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Universitario de Deportes concluirá su participación en el Torneo Apertura como local ante Sport Huancayo en el estadio Monumental. Este partido podría representar la despedida de algunos integrantes del plantel crema, entre ellos el delantero senegalés Sekou Gassama, cuya continuidad en el club se encuentra en duda pese a algunas actuaciones destacadas en las fechas recientes.

Sporting Cristal cerrará este torneo como visitante frente a Cienciano en Cusco. El equipo celeste afrontará un desafío exigente en la altura, en el cierre de una campaña lejos de las expectativas. La situación obliga a la institución a replantear su rumbo y tomar decisiones importantes para salir de la zona baja de la tabla en el campeonato peruano.

Tras el cierre de esta fecha, la Liga 1 pausará su calendario debido al inicio del Mundial 2026. Durante este receso, el fútbol continuará en el país con el comienzo de la Copa de la Liga, torneo en el que participarán equipos de Primera y Segunda División.

El futuro de Sporting Cristal en debate ante los malos resultados en la Liga 1. L1Max

Dónde ver los partidos de la fecha 17

Los partidos correspondientes a la jornada 17 del Torneo Apertura 2026 serán transmitidos en vivo y en exclusiva por L1 Max, canal que cuenta con los derechos de emisión de todos los encuentros de la fecha. Esta señal se encuentra disponible en las principales operadoras de televisión por suscripción, como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, lo que asegura cobertura en todo el territorio nacional.

Para quienes optan por seguir los partidos en formato digital, la aplicación Liga 1 Play ofrece acceso desde dispositivos móviles y computadoras, presentándose como una alternativa a la televisión tradicional.

Infobae Perú brindará una cobertura especial con la previa de los encuentros, actualizaciones en tiempo real, goles, jugadas relevantes y declaraciones posteriores, garantizando toda la información de la fecha para los aficionados.

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