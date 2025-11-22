Retiro AFP, últimas fechas en noviembre: Plazo para solicitar, según el cronograma

Así se detallan las fechas del cronograma de retiro AFP para consultar con el DNI, ¿pero qué dígito de este se toma en cuenta? - Crédito Captura de la Asociación de AFP

Ya una parte de afiliados han ido recibiendo esta semana su primer depósito del retiro AFP. Aquellos con letra, 1 y 2 en el último dígito del DNI o documento de identidad han recibido un monto de hasta 1 UIT (S/5.350) al haberlo pedido los pasados 21, 22, 23, y 24 de octurbe.

Pero el retiro aún sigue. No estos afiliados aún tienen pendiente que les depositen sus siguientes UIT, algunos aún deben esperar algunos días para que les depositen y otro grupo aún no registra su solicitud.

Como se sabe, actualmente el cronograma vigente del retiro AFP es uno que va desde los afiliados con letra y del 0 al 9 al final del número de su DNI, pero ya no podrán solicitarlo los primeros (letra, 0 y 1), sino que deberán esperar hasta el juves 4 de diciembre cuando inicia el periodo libre, para los ‘rezagados’.

Cronograma oficial para el octavo retiro AFP.

Fechas vigentes para retirar AFP

Estos son los afiliados que aún pueden solicitar en noviembre su AFP, según el último dígito de su DNI:

Dígito 2 : Puede solicitar el lunes 24 de noviembre

Dígito 3 : Puede solicitar el martes 25 de noviembre

Dígito 4 : Puede solicitar el miércoles 26 de noviembre

Dígito 5 : Puede solicitar el jueves 27 de noviembre

Dígito 6 : Puede solicitar el viernes 28 de noviembre

Dígito 7 : Puede solicitar el lunes 1 de diciembre

Dígito 8 : Puede solicitar el martes 2 de diciembre

Dígito 9: Puede solicitar el miércoles 3 de diciembre.

Como se sabe, esto podrá hacerse a través de los enlaces oficiales del retiro AFP:

se habilitará una opción en su agencia virtual, por la que los afiliados entran a revisar sus fondos, tanto por app como por web: En AFP Integra se habilitará una opción en su agencia virtual, por la que los afiliados entran a revisar sus fondos, tanto por app como por web: https://agenciadigital.afpintegra.pe/

solicitud también por la agencia virtual, en una opción que se activará: En Profuturo AFP se podrá realizar lasolicitud también por la agencia virtual, en una opción que se activará: https://enlinea.profuturo.com.pe/zonaprivada/login

En Prima AFP , se retirará por este enlace: https://retiro.prima.com.pe/login

se hará la solicitud a través del siguiente link: https://retiro.afphabitat.com.pe. En AFP Hábitat se hará la solicitud a través del siguiente

Periodo libre desde diciembre

Asimismo, el jueves 4 de diciembre empezará el periodo libre para solicitar el retiro de hasta 4 UIT de las AFP. Luego de la tercera fecha para solicitar AFP, entra en vigencia este periodo para ‘rezagados’ del cronograma oficial.

Si bien cada afiliado ha tenido tres fechas en que ha podido hacer su solicitud por el retiro del monto de hasta 4 UIT de susu cuentas de pensiones, todos quienes no lo hayan hecho podrán registrar el pedido desde el jueves 4 de diciembre.

Así, a partir de esa fecha se podrá pedir AFP en cualquier día hábil, de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. Así, la última fecha real para hacer el registro de la solicitud será el viernes 16 de enero de 2026.

¿Cuánto demora en llegar el depósito?

Según el reglamento de la SBS, los primeros depósito del retiro AFP también están prontos a llegar. La Ley del retiro AFP detalla que la primera UIT (S/5.350) tiene que ser depositada en máximo 30 días calendario de hecho el registro de la solicitud.

Según el texto aprobado y promulgado del octavo retiro AFP, así se deberán ordenarse cada depósito:

La primera UIT llegará en máximo 30 días calendario de realizada la solicitud

La segunda UIT llegará en máximo 30 días calendario de la fecha de llegada de la primera UIT

La tercera UIT llegará en máximo 30 días calendario de la fecha de llegada de la segunda UIT

La cuarta UIT llegará en máximo 30 días calendario de la fecha de llegada de la tercera UIT.