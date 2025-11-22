Retiro AFP, últimas fechas en noviembre: Plazo para solicitar, según el cronograma

Ya una parte de afiliados han ido recibiendo esta semana su primer depósito del retiro AFP. Aquellos con letra, 1 y 2 en el último dígito del DNI o documento de identidad han recibido un monto de hasta 1 UIT (S/5.350) al haberlo pedido los pasados 21, 22, 23, y 24 de octurbe.
Pero el retiro aún sigue. No estos afiliados aún tienen pendiente que les depositen sus siguientes UIT, algunos aún deben esperar algunos días para que les depositen y otro grupo aún no registra su solicitud.
Como se sabe, actualmente el cronograma vigente del retiro AFP es uno que va desde los afiliados con letra y del 0 al 9 al final del número de su DNI, pero ya no podrán solicitarlo los primeros (letra, 0 y 1), sino que deberán esperar hasta el juves 4 de diciembre cuando inicia el periodo libre, para los ‘rezagados’.
Fechas vigentes para retirar AFP
Estos son los afiliados que aún pueden solicitar en noviembre su AFP, según el último dígito de su DNI:
- Dígito 2: Puede solicitar el lunes 24 de noviembre
- Dígito 3: Puede solicitar el martes 25 de noviembre
- Dígito 4: Puede solicitar el miércoles 26 de noviembre
- Dígito 5: Puede solicitar el jueves 27 de noviembre
- Dígito 6: Puede solicitar el viernes 28 de noviembre
- Dígito 7: Puede solicitar el lunes 1 de diciembre
- Dígito 8: Puede solicitar el martes 2 de diciembre
- Dígito 9: Puede solicitar el miércoles 3 de diciembre.
Como se sabe, esto podrá hacerse a través de los enlaces oficiales del retiro AFP:
- En AFP Integra se habilitará una opción en su agencia virtual, por la que los afiliados entran a revisar sus fondos, tanto por app como por web: https://agenciadigital.afpintegra.pe/
- En Profuturo AFP se podrá realizar la solicitud también por la agencia virtual, en una opción que se activará: https://enlinea.profuturo.com.pe/zonaprivada/login.
- En Prima AFP, se retirará por este enlace: https://retiro.prima.com.pe/login
- En AFP Hábitat se hará la solicitud a través del siguiente link: https://retiro.afphabitat.com.pe.
Periodo libre desde diciembre
Asimismo, el jueves 4 de diciembre empezará el periodo libre para solicitar el retiro de hasta 4 UIT de las AFP. Luego de la tercera fecha para solicitar AFP, entra en vigencia este periodo para ‘rezagados’ del cronograma oficial.
Si bien cada afiliado ha tenido tres fechas en que ha podido hacer su solicitud por el retiro del monto de hasta 4 UIT de susu cuentas de pensiones, todos quienes no lo hayan hecho podrán registrar el pedido desde el jueves 4 de diciembre.
Así, a partir de esa fecha se podrá pedir AFP en cualquier día hábil, de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. Así, la última fecha real para hacer el registro de la solicitud será el viernes 16 de enero de 2026.
¿Cuánto demora en llegar el depósito?
Según el reglamento de la SBS, los primeros depósito del retiro AFP también están prontos a llegar. La Ley del retiro AFP detalla que la primera UIT (S/5.350) tiene que ser depositada en máximo 30 días calendario de hecho el registro de la solicitud.
Según el texto aprobado y promulgado del octavo retiro AFP, así se deberán ordenarse cada depósito:
- La primera UIT llegará en máximo 30 días calendario de realizada la solicitud
- La segunda UIT llegará en máximo 30 días calendario de la fecha de llegada de la primera UIT
- La tercera UIT llegará en máximo 30 días calendario de la fecha de llegada de la segunda UIT
- La cuarta UIT llegará en máximo 30 días calendario de la fecha de llegada de la tercera UIT.