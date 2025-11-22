Perú

Retiro AFP, últimas fechas en noviembre: Plazo para solicitar, según el cronograma

Afiliados aún pueden solicitar su retiro AFP de hasta 4 UIT (S/21.400). Pero algunos deberán esperar a diciembre para volver a tener la oportunidad de registrar el pedido

Guardar
Así se detallan las fechas
Así se detallan las fechas del cronograma de retiro AFP para consultar con el DNI, ¿pero qué dígito de este se toma en cuenta? - Crédito Captura de la Asociación de AFP

Ya una parte de afiliados han ido recibiendo esta semana su primer depósito del retiro AFP. Aquellos con letra, 1 y 2 en el último dígito del DNI o documento de identidad han recibido un monto de hasta 1 UIT (S/5.350) al haberlo pedido los pasados 21, 22, 23, y 24 de octurbe.

Pero el retiro aún sigue. No estos afiliados aún tienen pendiente que les depositen sus siguientes UIT, algunos aún deben esperar algunos días para que les depositen y otro grupo aún no registra su solicitud.

Como se sabe, actualmente el cronograma vigente del retiro AFP es uno que va desde los afiliados con letra y del 0 al 9 al final del número de su DNI, pero ya no podrán solicitarlo los primeros (letra, 0 y 1), sino que deberán esperar hasta el juves 4 de diciembre cuando inicia el periodo libre, para los ‘rezagados’.

Cronograma oficial para el octavo
Cronograma oficial para el octavo retiro AFP.

Fechas vigentes para retirar AFP

Estos son los afiliados que aún pueden solicitar en noviembre su AFP, según el último dígito de su DNI:

  • Dígito 2: Puede solicitar el lunes 24 de noviembre
  • Dígito 3: Puede solicitar el martes 25 de noviembre
  • Dígito 4: Puede solicitar el miércoles 26 de noviembre
  • Dígito 5: Puede solicitar el jueves 27 de noviembre
  • Dígito 6: Puede solicitar el viernes 28 de noviembre
  • Dígito 7: Puede solicitar el lunes 1 de diciembre
  • Dígito 8: Puede solicitar el martes 2 de diciembre
  • Dígito 9: Puede solicitar el miércoles 3 de diciembre.

Como se sabe, esto podrá hacerse a través de los enlaces oficiales del retiro AFP:

Periodo libre desde diciembre

Todos los detalles sobre el
Todos los detalles sobre el retiro de AFP: Así detallaron cómo se hará la solicitud cada AFP. - Crédito Composición Infobae/Difusión

Asimismo, el jueves 4 de diciembre empezará el periodo libre para solicitar el retiro de hasta 4 UIT de las AFP. Luego de la tercera fecha para solicitar AFP, entra en vigencia este periodo para ‘rezagados’ del cronograma oficial.

Si bien cada afiliado ha tenido tres fechas en que ha podido hacer su solicitud por el retiro del monto de hasta 4 UIT de susu cuentas de pensiones, todos quienes no lo hayan hecho podrán registrar el pedido desde el jueves 4 de diciembre.

Así, a partir de esa fecha se podrá pedir AFP en cualquier día hábil, de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. Así, la última fecha real para hacer el registro de la solicitud será el viernes 16 de enero de 2026.

¿Cuánto demora en llegar el depósito?

Según el reglamento de la SBS, los primeros depósito del retiro AFP también están prontos a llegar. La Ley del retiro AFP detalla que la primera UIT (S/5.350) tiene que ser depositada en máximo 30 días calendario de hecho el registro de la solicitud.

Según el texto aprobado y promulgado del octavo retiro AFP, así se deberán ordenarse cada depósito:

  • La primera UIT llegará en máximo 30 días calendario de realizada la solicitud
  • La segunda UIT llegará en máximo 30 días calendario de la fecha de llegada de la primera UIT
  • La tercera UIT llegará en máximo 30 días calendario de la fecha de llegada de la segunda UIT
  • La cuarta UIT llegará en máximo 30 días calendario de la fecha de llegada de la tercera UIT.

Temas Relacionados

Retiro AFPCronograma AFPRetiro AFP 2025AFPperu-economia

Más Noticias

Proponen exigir que influencers tengan con título profesional y otros requisitos para difundir información

Creadores de contenido en la mira. Un proyecto de ley de Acción Popular plantea que estos tengan título o certificado para hablar sobre temas que puedan afectar la vida y salud física o mental

Proponen exigir que influencers tengan

El cementerio más lujoso del sur del Perú: mausoleos de cristal, bañados en pan de oro y con balcón que pueden llegar a costar S/ 2 millones

Las principales familias de Juliaca optan por panteones de hasta doce pisos, con mármol importado y vigilancia permanente, fusionando culto, tradición e identidad regional en el camposanto

El cementerio más lujoso del

Fusiles AKM de la Marina de Guerra del Perú serán renovados en 120 días: vía acuerdo de 350 mil soles

La institución naval firmó un acuerdo con Diseños Casanave para actualizar su armamento, incorporando mejoras técnicas y nuevos materiales que aumentarán la eficiencia

Fusiles AKM de la Marina

Feria del Libro Ricardo Palma: Esta es la agenda de actividades para el domingo 23 de noviembre

Los visitantes a la Feria del Libro Ricardo Palma podrán participar de presentaciones de libros, conversatorios, homenajes, talleres, recitales y actividades para niños

Feria del Libro Ricardo Palma:

Algunos depósitos del retiro AFP fueron desembolsados por un monto menor al solicitado: ¿Por qué?

Varios afiliados están quejándose porque sus montos de AFP han bajado desde que decidieron registrar la solicitud

Algunos depósitos del retiro AFP
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Roberto Chiabra oficializa su candidatura

Roberto Chiabra oficializa su candidatura presidencial para las Elecciones 2026 y sella alianza con el PPC

Congreso aprueba decretar los sábados como días no laborables para trabajadores que profesan una religión

Congreso elimina el enfoque de género y recorta recursos: las graves consecuencias en la lucha contra los femicidios y la discriminación

María del Carmen Alva: “Pedro Castillo pretende manchar mi honor con una canallada”

Luis Aragón critica a Noblecilla por “faltarle el respeto al Parlamento” y respalda orden de detención contra Betssy Chávez

ENTRETENIMIENTO

Thamara Medina Alcalá graba trend

Thamara Medina Alcalá graba trend de TikTok en pleno proceso de recuperación y genera debate en redes sociales

El emotivo mensaje de Sergio Baigorria tras el accidente de Thamara, hermana de Alejandra: “Dios nos acompañaba”

Madeleine Gutiérrez, hija de Tongo, no podrá presentarse en Europa tras rechazo de visa: “Lo odio, es injusto”

Marina Mora revela los malos tratos a Karla Bacigalupo por parte de los preparadores del Miss Perú: “lloraba mucho”

Thamara Medina detalla su estado tras accidente y agradece preocupación: “Con costillas rotas y 20 puntos, pero estoy viva”

DEPORTES

Alianza Lima vs Rebaza Acosta

Alianza Lima vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Partidos de hoy, sábado 22 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Resultados de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Dónde ver Atlético Mineiro vs Lanús HOY: canal TV online de la final de la Copa Sudamericana 2025

Universitario vs Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025