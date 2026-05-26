Dalia Durán denuncia nuevas agresiones de John Kelvin contra ella y su hijo de 16 años por defenderla: “Casi me lo mata”

Magaly Medina presenta la nueva denuncia policial que Dalia Durán interpuso contra su expareja, el cantante John Kelvin, por agresión física. En un audio, Durán relata los terribles momentos que vivió junto a sus hijos. ATV/ Magaly TV La Firme.

La historia entre Dalia Durán y John Kelvin vuelve a estremecer al mundo del espectáculo peruano. Cuando parecía que las polémicas y denuncias habían quedado atrás, la modelo cubana reapareció públicamente para realizar nuevas y delicadas acusaciones contra el cantante, esta vez relacionadas no solo con presuntas agresiones hacia ella, sino también contra sus propios hijos.

En declaraciones emitidas en el programa ‘Magaly TV, La Firme’, Dalia relató momentos de profundo dolor y angustia que, según asegura, vivió dentro de su departamento junto al cumbiambero. La cubana contó que su hijo de 16 años habría sido una de las principales víctimas de los violentos episodios ocurridos en el hogar, especialmente porque intentaba intervenir para defenderla.

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Visiblemente afectada, Dalia confesó que el adolescente terminó exponiéndose físicamente en más de una ocasión para protegerla durante las discusiones con el cantante. “Mi hijito de 16 años ha llevado la peor parte en todo este proceso. Él me ha defendido en muchas oportunidades y ha tenido que aguantarse muchas cosas. Casi me lo mata en dos ocasiones”, expresó conmovida.

Dalia Durán narra el doloroso episodio tras aborto solicitado por su expareja cirujano. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Las declaraciones dejaron impactados a los televidentes debido a la gravedad de los hechos denunciados. Según contó la modelo, el joven no solo fue víctima de agresiones físicas, sino que incluso habría sido asfixiado por John Kelvin.

“A mi hijo de 16 años me lo ha asfixiado en dos ocasiones, al punto que todos hemos tenido que defenderlo”, denunció Dalia Durán.

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La cubana relató que el adolescente intervenía constantemente cuando veía que las discusiones entre sus padres se salían de control. Sin embargo, lejos de calmar la situación, ello habría provocado reacciones aún más violentas por parte del cantante.

Dalia también acusó a John Kelvin de agredir a sus demás hijos durante los enfrentamientos dentro de la vivienda. Según indicó, el artista empujaba brutalmente a los menores mientras se encontraba alterado. “Atacó a mis hijos empujándolos al suelo como si fueran cosas”, señaló indignada.

Dalia Durán

Dalia Durán lamenta haber retirado denuncia contra John Kelvin

Durante la conversación con el programa de espectáculos, Dalia Durán también hizo una dura autocrítica respecto a las decisiones que tomó anteriormente en medio del mediático proceso judicial contra John Kelvin.

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Como se recuerda, las primeras denuncias realizadas por la cubana terminaron llevando al cantante a prisión. Sin embargo, tiempo después, Dalia cambió parte de su versión, situación que generó fuertes críticas y cuestionamientos públicos.

Ahora, la modelo reconoce que aquella decisión fue un error. Aunque evitó profundizar completamente en los motivos que la llevaron a retractarse, dejó entrever que las consecuencias afectaron profundamente tanto a ella como a sus hijos.

Dalia Durán acusa a John Kelvin de golpearla frente a sus hijos: “Los empujaba como cosas”. Captura: Magaly TV La Firme.

Las revelaciones cobraron aún más fuerza cuando en ‘Magaly TV, La Firme’ se difundió una denuncia policial presentada por Dalia Durán contra John Kelvin por hechos ocurridos el pasado 10 de marzo. El documento policial detalla un violento episodio ocurrido dentro del departamento familiar y describe momentos de terror que habrían vivido tanto la cubana como sus hijos.

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Según la denuncia, John Kelvin llegó al inmueble en medio de una fuerte discusión, ingresando al lugar mientras gritaba e insultaba a todos los presentes. El parte policial señala que el cantante comenzó a agredir verbalmente a Dalia y a los menores, generando una situación de pánico dentro de la vivienda.

Posteriormente, la situación habría escalado a una agresión física. En la denuncia se precisa que John Kelvin habría asfixiado a Dalia Durán mientras los pequeños lloraban desesperadamente al presenciar la escena. “Mientras los pequeños lloraban, no le importó meterle un puñete a Dalia”, se detalló en el informe mostrado en televisión.

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Hasta el momento, John Kelvin no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las nuevas declaraciones de Dalia Durán ni sobre la denuncia policial presentada en su contra.

Dalia Durán acusa a John Kelvin de golpearla frente a sus hijos: “Los empujaba como cosas”. Captura: Magaly TV La Firme.