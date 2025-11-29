Chilena Hortifrut, la mayor productora y comercializadora de arándanos del mundo, reporta millonarias pérdidas y anuncia cambios en Perú

La empresa comunicó que el resultado neto para sus accionistas fue un saldo negativo de USD 59,19 millones. Foto: redagrícola

La chilena Hortifrut cerró septiembre de 2025 con un fuerte revés en sus estados financieros, marcando uno de los retrocesos más severos de su historia reciente. La compañía informó una pérdida atribuible a sus propietarios de USD 59,19 millones, un brusco giro frente a la ganancia de USD 8,77 millones registrada en el mismo periodo del año anterior.

El factor determinante de este resultado fue un ajuste extraordinario de activos por USD 80,59 millones, muy por encima de los USD 13,96 millones contabilizados a septiembre de 2024. Según explicó la empresa a la Comisión para el Mercado Financiero, el impacto responde a decisiones estratégicas ligadas al cierre de operaciones poco rentables en México y a un proceso de transformación productiva que incluye a Perú.

Ajustes estratégicos y fuerte deterioro patrimonial

Hortifrut detalló que el deterioro de activos se originó, principalmente, por “el cierre de algunas operaciones agrícolas en México que no generaban los resultados esperados”. A este movimiento se sumó el inicio de “recambios varietales en Perú y China (...) con el fin de sustituir plantaciones menos rentables por variedades más productivas o con mejores precios de mercado”. Ambas decisiones, de carácter estructural, dieron lugar a un ajuste contable de magnitud inusual que terminó golpeando con fuerza los resultados del periodo.

El impacto de estas medidas también se reflejó de manera directa en el patrimonio de la empresa. El patrimonio controlador se redujo 9,01%, hasta situarse en USD 506,5 millones, mientras que la rentabilidad pasó de 1,41% a -11,69%, dejando en evidencia el peso de los factores no operacionales en el desempeño final. Además, la firma venía de un 2024 marcado por pérdidas históricas dentro de los últimos seis años reportados, por lo que, de mantenerse la tendencia, 2025 podría convertirse en un nuevo ejercicio récord en resultados negativos.

La empresa arrastraba un 2024 especialmente crítico, al registrar los resultados más negativos de todo el sexenio más reciente. Foto: difusión

Deuda contenida de Hortifrut y recuperación operativa parcial

Pese al deterioro en los resultados, la deuda financiera neta se mantuvo prácticamente estable en USD 776,8 millones. Esta situación se explicó por operaciones de refinanciamiento que permitieron trasladar vencimientos desde el corto hacia el largo plazo, reduciendo la presión inmediata sobre las obligaciones financieras de la compañía.

En paralelo, el desempeño de la operación mostró señales de mejora. El Ebitda trimestral llegó a USD 135,1 millones, con un crecimiento de 5,56% impulsado por un incremento de 32,27% en los volúmenes comercializados. Este mayor dinamismo operativo permitió compensar, en parte, la caída de los precios registrada tras la normalización del mercado luego del fenómeno de El Niño.

Ingresos en alza: un 2025 marcado por la reconfiguración

Los ingresos consolidados alcanzaron los USD 842,1 millones, lo que significó un aumento interanual de 10,88%. El segmento de fruta fresca avanzó 14,99%, mientras que el negocio de valor agregado retrocedió 14,72%, afectado por menores precios, lo que limitó un mayor avance en este rubro.

Con estos resultados, la compañía perfila 2025 como un periodo de transición. La salida de campos en México y los recambios varietales en mercados clave como Perú y China implican costos inmediatos, pero apuntan a fortalecer la competitividad del portafolio y a responder mejor a las exigencias de los mercados de destino. Así, Hortifrut cierra septiembre con un escenario mixto: una operación que muestra signos de recuperación, pero con resultados finales fuertemente impactados por ajustes estructurales de gran escala.

Aun en medio del retroceso en el desempeño, el pasivo financiero neto prácticamente no mostró variaciones y se ubicó en torno a los USD 776,8 millones. Foto: Hortifrut