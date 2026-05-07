Perú

Estos son los eventos gratuitos que ofrecerán los centros comerciales por el Día de la Madre

Con shows en vivo, sesiones de belleza, karaoke y sorteos de autos, distintos malls de Lima buscan atraer a las familias durante la campaña por el Día de la Madre con actividades especiales y promociones para sus visitantes

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Las actividades abarcan conciertos, jornadas de cuidado personal, concursos con premios y sorteos de vehículos.
Las actividades abarcan conciertos, jornadas de cuidado personal, concursos con premios y sorteos de vehículos. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

Con motivo del Día de la Madre, distintos centros comerciales de Lima han lanzado una serie de actividades orientadas a las familias, con propuestas que combinan entretenimiento, experiencias de bienestar y premios para los visitantes durante mayo.

Las iniciativas incluyen desde conciertos y sesiones de belleza hasta dinámicas con regalos y sorteos de autos. Los eventos se desarrollarán en sedes ubicadas en diversos distritos de la capital y, en varios casos, estarán dirigidos a clientes que realicen compras mínimas dentro de los establecimientos.

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Mall Aventura

Mall Aventura preparó una agenda especial en sus sedes de Santa Anita y San Juan de Lurigancho. En Santa Anita, todos los sábados de mayo se realizarán las denominadas “Tardes de Spa”, una experiencia gratuita organizada junto a Montalvo y disponible entre las 3:00 p.m. y las 7:00 p.m.

Además, el domingo 10 de mayo se desarrollará un taller de maquillaje de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. y posteriormente un “Karaoke del Recuerdo”, programado entre las 6:00 p.m. y las 7:00 p.m.

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Los vendedores ofrecen atención personalizada y descuentos especiales para clientes (Créditos: Exitosa)

En la sede de San Juan de Lurigancho, las actividades arrancarán el viernes 8 de mayo con la presentación de Carlos Burga, imitador de José José, quien ofrecerá un show musical de 7:00 p.m. a 8:00 p.m.

Para el sábado 9 de mayo, el centro comercial anunció un “Full Day” de belleza dirigido a clientes que efectúen compras desde S/ 50. La propuesta incluirá estaciones de maquillaje y uñas entre las 4:00 p.m. y las 6:00 p.m.

A esto se suma la campaña “Promo Sobre Ruedas”, vigente hasta el 30 de junio en las sedes limeñas de la cadena. Los clientes podrán participar en el sorteo de dos vehículos cero kilómetros —uno por sede— y gift cards semanales de S/ 100 realizando compras presenciales desde S/ 20 en una sola operación y registrando sus datos mediante un código QR.

La Rambla

La Rambla San Borja centrará su campaña en las experiencias compartidas entre madres e hijos bajo el concepto “Estar con Mamá es el verdadero regalo”. Como parte de esta propuesta, el sábado 9 de mayo se entregarán arreglos florales y bebidas de The Coffee a quienes cumplan con determinadas condiciones de compra.

Bajo el concepto “Estar con Mamá es el verdadero regalo”, La Rambla San Borja enfocará su campaña en promover momentos compartidos entre madres e hijos.
Bajo el concepto “Estar con Mamá es el verdadero regalo”, La Rambla San Borja enfocará su campaña en promover momentos compartidos entre madres e hijos. Foto: Google Maps

El beneficio estará disponible para clientes que registren consumos desde S/ 200 en marcas seleccionadas del centro comercial. Con esta iniciativa, el mall busca reforzar la idea de dedicar tiempo de calidad en familia durante una de las fechas comerciales más importantes del año.

Larcomar

Larcomar apostará por una celebración nocturna frente al mar con el evento “Party Mom”, previsto para el 9 de mayo entre las 7:30 p.m. y las 10:30 p.m. La actividad estará orientada tanto a madres como a familias y contará con música en vivo a cargo de un DJ en estilo latin house.

La programación también incluirá activaciones de marcas, dinámicas con premios y la entrega de flores para las asistentes. Según el centro comercial, estas acciones buscan fortalecer la experiencia de los visitantes durante la campaña por el Día de la Madre.

MegaPlaza Independencia

MegaPlaza Independencia desarrollará el 8 de mayo la actividad “Full Day a Mamá”, enfocada en el bienestar y el cuidado personal. La jornada se realizará de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. y estará dirigida a quienes registren tickets de compra desde S/ 50.

MegaPlaza Independencia llevará a cabo el 8 de mayo la actividad “Full Day a Mamá”, orientada al bienestar y al cuidado personal.
MegaPlaza Independencia llevará a cabo el 8 de mayo la actividad “Full Day a Mamá”, orientada al bienestar y al cuidado personal. Foto: Google Maps

La propuesta contempla un circuito de experiencias que incluirá pintado de uñas, maquillaje, glitter bar y una barra de tragos. Con ello, el centro comercial apunta a ofrecer espacios de relajación y entretenimiento pensados especialmente para las madres en su día.

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