Cadena mexicana acelera su expansión en Perú con segunda tienda: ¿Dónde está y qué vende?

Ofrece productos tecnológicos para el día a día y herramientas inteligentes, con la meta de ganar espacio en un mercado que sigue creciendo. Foto: Facebook

Steren dio un nuevo paso en su estrategia internacional al sumar un segundo punto de venta en el mercado peruano, movimiento que consolida su apuesta por Sudamérica. La firma, con una trayectoria de varias décadas y una amplia red comercial en México y otros países de la región, ve en Perú un territorio clave para ampliar su oferta tecnológica y conectar con más consumidores.

Con un catálogo orientado a la electrónica de uso cotidiano y soluciones inteligentes, la compañía busca posicionarse en un rubro donde la demanda por dispositivos modernos continúa en ascenso. Esta expansión también forma parte de un plan mayor que apunta a replicar su modelo comercial en distintos mercados latinoamericanos.

La ubicación de la nueva tienda de la cadena mexicana y sus productos disponibles

La segunda tienda de Steren en el país abrió sus puertas en Mall Aventura Santa Anita, en la Av. Carretera Central N°111. El espacio, de 110 metros cuadrados, complementa su presencia inicial en Mall del Sur y fortalece su llegada a Lima Este con una oferta centrada en seguridad, conectividad y equipos para el día a día.

El portafolio en esta sede incluye radios intercomunicadores profesionales, cajas fuertes, videoporteros, contadoras y detectores de billetes. También incorpora alarmas, sirenas, parlantes, bocinas Bluetooth, boom box, power banks y diversos accesorios de conectividad. Con este surtido, la marca atiende tanto a quienes buscan reforzar la seguridad del hogar o negocio como a usuarios interesados en equipos de entretenimiento y soluciones funcionales.

El segundo local de Steren en el país comenzó a operar dentro del centro comercial Mall Aventura Santa Anita. Foto: ACCEP

¿Qué dice Steren sobre su expansión?

Carlos M. Arnillas, Country Manager de Steren, celebró el avance de la marca en el país y señaló el ritmo de expansión que vienen sosteniendo. “El día de ayer abrimos la segunda tienda de Steren Solutions en Perú, esta vez en el Centro Comercial Mall Aventura Santa Anita”. A ello sumó que “es nuestra segunda apertura en menos de 40 días, reflejando en la práctica todo el esfuerzo y pasión que ello conlleva, siempre con nuestra misión por delante”.

La empresa proyecta abrir una tienda adicional a puerta calle antes de finalizar el 2025. El plan contempla continuar en el 2026 con su llegada a centros comerciales catalogados como super regionales, lo que ampliaría su presencia en zonas de alto flujo comercial en Lima.

Steren compite en un sector marcado por jugadores ya posicionados. Coolbox opera más de 80 locales entre tiendas independientes y centros comerciales, además de su reciente incursión en México, con un catálogo que incluye productos para gamers, computación, celulares, smart home y electrohogar. PC Factory, presente en Perú desde 2013, suma 15 tiendas enfocadas en hardware, computación y soluciones para usuarios especializados. Para competir en este entorno, Steren deberá reforzar su propuesta de valor y mantener precios atractivos mientras avanza con su crecimiento programado.

Steren en México

Steren es una empresa mexicana con más de seis décadas de trayectoria en el mercado de la electrónica, fundada en 1956 por un emprendedor visionario que transformó un negocio familiar en una cadena especializada en tecnología. Actualmente cuenta con más de 600 tiendas en México y una red de más de 10.500 puntos de venta en autoservicios, distribuyendo productos desde audio y seguridad hasta iluminación, herramientas y soluciones para el hogar inteligente.

Steren es una compañía mexicana con más de sesenta años en el sector, nacida en 1956 a partir de un negocio familiar que evolucionó hacia una cadena enfocada en tecnología. Foto: difusión

Su operación se apoya en nueve centros de distribución ubicados estratégicamente en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Mérida y Tijuana, lo que le permite abastecer eficientemente su red. Además, mantiene certificaciones clave como la ISO 9001:2015, y ha sido reconocida como un “Great Place to Work” por su ambiente laboral y compromiso social.

En los últimos años ha apostado con fuerza por el comercio digital, participando en eventos como el Hot Sale 2025 con descuentos de hasta 30% en gadgets y opciones para el hogar conectado.