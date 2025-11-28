Cientos de migrantes que salen de Chile continúan intentando ingresar al Perú por la frontera de Tacna

Desesperados por abandonar Chile tras las amenazas de expulsión para extranjeros en situación irregular, cientos de migrantes —principalmente mujeres y niños— pasaron la madrugada de hoy esperando atención en la frontera de Tacna - Buenos Días Perú

La frontera entre Perú y Chile vive uno de sus momentos más críticos en los últimos meses. En la madrugada de hoy, viernes 28 de noviembre, decenas de migrantes aguardan en el sector de la línea La Concordia, intentando recibir atención por parte de Migraciones en el complejo fronterizo de Santa Rosa, en Tacna. El flujo migratorio se incrementó tras el anuncio del candidato presidencial chileno José Antonio Kast, quien advirtió que, de ganar las elecciones, impulsaría la expulsión de foráneos en situación irregular.

La visita de Kast a la propia línea fronteriza días atrás y su declaración pública en ese lugar generaron un efecto inmediato en la población extranjera. Muchos comenzaron a salir de Chile y buscaron atravesar la frontera hacia otros destinos, principalmente países de origen. “Estoy esperando para ver si me dejan pasar porque yo solo voy de pasada, porque yo soy de Ecuador”, expresó a Buenos Días Perú una de las ciudadanas que aguardaban la apertura del control fronterizo. Ella, como muchos otros, busca regularizar su situación antes de abandonar el territorio chileno, incluso tras haber ingresado irregularmente al Perú.

Esperas largas y tensión por la atención de Migraciones

Hoy se vive un escenario de personas esperando desde horas de la madrugada frente al complejo. La mayoría son mujeres, niños y familias que buscan regularizar su situación migratoria, con la esperanza de cruzar hacia Perú y continuar el viaje a sus países de origen. La atención de Migraciones en Tacna inicia recién a las 08:00, lo que ha generado incomodidad entre los migrantes que pasan la noche a la intemperie.

“Hay personas desde anoche, llorando, muertos de hambre, aquí toda la noche esperando”, relata una extranjera embarazada a Buenos Días Perú, quien denuncia la falta de condiciones mínimas para esperar la atención. “Estoy que me orino y no puedo orinar. Los niños llorando de hambre. Mujeres, todo”. El ambiente es de cansancio y desesperación por la falta de acceso a servicios básicos y por la incertidumbre sobre el futuro inmediato.

“Nosotros lo que queremos es regresar a nuestro país. No nos vamos a quedar en ningún Perú”, recalca otra ciudadana, dejando claro que para la mayoría la frontera de Tacna es solo un paso obligado camino a sus hogares.

Refuerzo de la seguridad y presencia policial

Ante el creciente flujo migratorio y la presión sobre los puestos de control, tanto el Gobierno peruano como las autoridades policiales de Tacna han respondido reforzando la seguridad. Desde el día de ayer, la Policía Nacional patrulla de forma constante los hitos fronterizos, del número tres al siete, en el sector de la línea La Concordia y en el complejo de Santa Rosa. El general Valverde, jefe policial en la región, confirmó el incremento del personal y de unidades vehiculares en la zona para custodiar el paso.

Según el propio general, “se ha reforzado el tema de la seguridad el doble”, ante el temor de un desborde migratorio. En paralelo, el presidente peruano José Jerí anunció la inminente declaración de estado de emergencia en las zonas limítrofes, una medida extraordinaria que permitirá el despliegue adicional de las fuerzas armadas para apoyar el control y la verificación de documentos a lo largo de más de 100 kilómetros de frontera.

Contexto político y reacciones en ambos países

El detonante de este nuevo episodio migratorio fue el temor generado por la promesa del candidato chileno José Antonio Kast de endurecer la política migratoria y promover expulsiones masivas. Tras grabar un video en el propio límite y sugerir la construcción de muros, decenas de extranjeros, especialmente de Ecuador y Venezuela, comenzaron a abandonar Chile a través de los pasos de Tacna.

Las autoridades peruanas, principalmente en el distrito fronterizo de Yarada los Palos, han tomado nota del fenómeno. Sin embargo, tanto el Gobierno Regional como la Municipalidad de Tacna evitaron hasta el momento emitir comunicados oficiales sobre la crisis y las posibles acciones coordinadas para atender el flujo de personas.

El desplazamiento masivo, que ya suma cientos de migrantes esperando en condiciones precarias, confirma el impacto inmediato de las declaraciones políticas y deja en evidencia la vulnerabilidad de quienes, perseguidos por la incertidumbre, buscan retornar a sus países atravesando uno de los pasos fronterizos más vigilados de Sudamérica.

Las altas temperaturas, la falta de acceso a servicios y la incertidumbre marcan el pulso de una jornada en la que la frontera de Tacna se convirtió en un símbolo de la crisis migratoria regional.