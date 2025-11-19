Perú

Fan de Shakira critica a Susy Díaz por romper protocolo y abrazar a la cantante: "Por la burrada que hizo, no caminó a su lado"

La participación de la excongresista en el concierto de la cantante colombiana genera polémica luego de que su espontaneidad alterara el protocolo y cambiara la experiencia para los fans seleccionados

Fan de Shakira critica actitud de Susy Díaz por romper el protocolo: “Por la burrada que hizo, no caminó a su lado”. Video: TikTok

La polémica por la participación de Susy Díaz en el concierto de Shakira en Lima ha desatado un intenso debate en redes sociales y medios de comunicación. El incidente ocurrió durante la dinámica ‘Camina con la Loba’, parte del espectáculo de la cantante colombiana el 15 de noviembre de 2025 en el Estadio Nacional.

La excongresista peruana fue invitada a acompañar a la artista en su ingreso al escenario, pero su actitud y ubicación durante el recorrido generaron críticas y versiones encontradas sobre lo sucedido. Mientras los fans y la propia Díaz ofrecieron explicaciones opuestas sobre el desarrollo del evento, la controversia se amplificó en el entorno digital.

Versión de los fans y el protocolo

Según diversos testimonios, la expectativa entre los asistentes era alta desde horas antes del concierto. Un centenar de fans seleccionados aguardó durante más de seis horas para participar en la esperada caminata junto a Shakira. Una de las seguidoras, que indicó ser la “fan número uno” de la cantante, relató que el protocolo para la dinámica era estricto y había sido explicado con claridad antes del ingreso al backstage. Todo cambió cuando la artista apareció en la zona designada.

La fan detalló que, apenas la cantante llegó, Susy Díaz se adelantó al grupo y se acercó de manera efusiva a la artista. “Ni siquiera subió la gradita y la Susy fue y se le tiró encima”. Aunque Shakira respondió con naturalidad y la abrazó, el equipo de seguridad intervino de inmediato, endureció las medidas y alteró el orden previsto para la caminata.

El testimonio de la fan, viralizado en redes sociales, sostiene que la acción de Díaz no solo afectó su propia ubicación, sino que perjudicó a los demás participantes.

Susy Díaz genera polémica tras
Susy Díaz genera polémica tras efusivo abrazo a Shakira y fan critica actitud: “Por la burrada que hizo, no caminó a su lado”.
“La Susy iba a caminar al lado de Shakira, pero por la burrada que hizo, no caminó a su lado. Es más, casi ni camina”, afirmó la seguidora, quien lamentó que la reacción de la seguridad impidiera a los fans acercarse a la artista como se había planeado. “La Susy nos ca** a todos”, agregó, señalando que el endurecimiento del protocolo dejó a los asistentes sin la oportunidad de saludar a la cantante.

Videos compartidos en TikTok mostraron el momento en que Días avanza hacia la cantante, lo que generó un desorden que, según los fans, motivó que la excongresista terminara ubicada unas filas detrás de Shakira y no a su lado, como se esperaba inicialmente. Las imágenes y comentarios en redes reflejaron la molestia de los usuarios, quienes consideraron que la actitud de Díaz alteró la experiencia para el resto de los seleccionados.

Versión y declaraciones de Susy Díaz

Por su parte, Susy Díaz ofreció su propia versión de los hechos en entrevistas con RPP y América Hoy. La excongresista explicó que su participación en la dinámica fue resultado de una selección realizada por la producción de Shakira, que revisó videos de figuras latinoamericanas antes de elegir a los acompañantes para la caminata. “Pidió varios videos de artistas conocidas con una canción, entre ellos Perú, y de todos los videos, eligió el mío”, declaró Díaz en RPP, mostrando su entusiasmo por la oportunidad de compartir escenario con la cantante.

Díaz relató que la producción la citó junto a otros influencers y figuras locales para participar en el segmento, cuyo objetivo era visibilizar a referentes femeninas peruanas y fortalecer el vínculo de Shakira con el público limeño. Sin embargo, al momento de la caminata, la organización le indicó que debía ubicarse detrás de la artista. “No me dejaron ponerme al lado de Shakira. Me dijeron ‘atrás’, y yo normal, soy práctica”, afirmó, añadiendo que desconocía el motivo exacto de la decisión.

En América Hoy, Díaz detalló cómo se produjo el abrazo con Shakira, asegurando que nadie le prohibió acercarse a la cantante. “Nadie me dijo que no me acerque”, sostuvo, y explicó que aprovechó la oportunidad para compartir su conocida frase: “Vive la vida y no dejes que la vida te viva”. Según su relato, la cantante respondió con una sonrisa antes de continuar el recorrido.

Susy Díaz comenta su participación junto a Shakira y señala que la producción de la cantante no la dejó caminar junto a ella. Video: América Hoy

La figura televisiva también destacó el honor que representó para ella participar en el evento. “Fue un honor caminar con Shakira. Es una mujer poderosa, una loba de verdad”, escribió en sus redes sociales. Díaz subrayó que la producción la ubicó detrás de la cantante y que la seguridad impedía acercarse demasiado, pero insistió en que no le prohibieron interactuar con la artista.

La presencia de Díaz en la caminata fue recibida con aplausos por parte del público, aunque su ubicación en la segunda fila generó comentarios y reclamos en redes sociales, donde muchos usuarios esperaban verla al lado de Shakira. A pesar de la controversia, Díaz expresó su satisfacción por haber sido la única invitada en abrazar y besar a la cantante durante el evento.

