Susy Díaz caminó con Shakira y le dio un abrazo antes de salir a su concierto en Lima

Susy Díaz caminó con Shakira y le robó en abrazo antes de salir a su concierto en Lima | TikTok

Susy Díaz logró caminar junto a Shakira y le dio un emotivo abrazo antes del concierto en el Estadio Nacional de Lima la noche del 15 de noviembre. El encuentro, que formó parte de la actividad “Camina con la Loba”, reunió a figuras destacadas del espectáculo local y generó una fuerte reacción entre los asistentes y usuarios de redes sociales.

En la previa al show, Susy Díaz había anunciado su participación en este segmento, dirigido a un centenar de seguidores de Shakira, quienes fueron seleccionados para acompañarla en el inicio de la presentación. “Estoy lista para conocer a Shakira que es fuego y fuerza. Tú también puedes participar y caminar a su lado. ¡No se lo pierdan!”, invitó la popular personalidad peruana en declaraciones que circularon días antes del evento.

Al llegar la noche del concierto, el ambiente en el backstage del Estadio Nacional se centró en los elegidos para caminar junto a la artista colombiana. Susy Díaz, con sus clásicos lentes negros en la cabeza y su característica cabellera rubia, no pasó inadvertida entre el grupo de seleccionados.

Shakira en Lima: Desde Susy Díaz caminando con la ‘Loba’, hasta la Filarmónica tocando en el escenario

La dinámica establecida por la organización preveía una salida ordenada rumbo al escenario, con la prioridad puesta en la seguridad de la estrella internacional. Cuando Shakira apareció por los pasillos internos del estadio para iniciar la caminata, Susy Díaz rompió el protocolo de seguridad y avanzó hasta la cantante para darle un abrazo. Este momento fue registrado en video y difundido ampliamente en plataformas digitales, donde acumuló miles de visualizaciones.

Con el abrazo, Susy Díaz consiguió cumplir su objetivo de interactuar con Shakira. Aunque no obtuvo una fotografía juntas, el instante quedó documentado gracias a la rápida acción de quienes asistieron y grabaron desde distintas ubicaciones. El hecho fue ampliamente comentado por seguidores de ambas, quienes subrayaron la cercanía entre la figura peruana y la cantante barranquillera en uno de los momentos más esperados de la noche para la audiencia local.

La participación de Susy Díaz consolidó su condición de figura reconocida tanto en la televisión como en la cultura popular peruana. Su aparición generó expectativa y reacciones entusiastas entre los presentes y en las redes sociales, donde el video del encuentro se hizo viral minutos después de ocurrido.

¿Qué famosos caminaron con Shakira?

El evento especial “Camina con la Loba” congregó a personalidades reconocidas del espectáculo y las redes peruanas. Además de Susy Díaz, la marcha hacia el escenario contó con la participación de la actriz y conductora Rebeca Escribens, la animadora María Pía Copello, la cantante y actriz Flavia Laos, la influencer Miranda Capurro, la streamer Zully y el bailarín Zumba. También se unieron Adriana Campos-Salazar, Óscar Tito, Jean Villon, Merly Morello, Macla Yamada y Francisca Aronsson, quien expresó su sorpresa tras ser seleccionada.

Concierto de Shakira: Estos son los famosos e influencers que serán parte de ‘Camina con la loba’ en el Estadio Nacional. Video: América Espectáculos

La productora Master Live indicó que el segmento reunió a entre 15 y 18 creadoras locales, aunque la lista definitiva no se publicó formalmente. Esta iniciativa buscó promover la visibilidad de referentes femeninas peruanas y fortalecer el vínculo de Shakira con su público en Lima en el marco de un concierto internacional.