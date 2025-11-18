Shakira confiesa su fascinación por la época preinca: “Me encanta toda la cultura del Perú”. Video: Willax TV / Amor y Fuego

Shakira expresó su admiración por la cultura peruana en la antesala de su último concierto en Lima, destacando lo que ha aprendido sobre la época preinca. En declaraciones exclusivas al programa ‘Amor y Fuego’, la cantante colombiana afirmó: “He aprendido mucho sobre la cultura preinca, de los Lima, así que contenta”, dijo la cantante barranquillera.

Estas palabras, pronunciadas desde su vehículo tras ultimar detalles para el espectáculo del 18 de noviembre en el Estadio Nacional, reflejaron el entusiasmo de la artista por la historia y tradiciones del país. Shakira también manifestó su satisfacción por la respuesta del público en todos sus espectáculos que ha realizado en Perú: “Increíble, la estoy pasando genial en los conciertos. Me encanta toda la cultura del Perú”, declaró a ‘Amor y Fuego’.

El conductor Rodrigo González, responsable de ‘Amor y Fuego’, celebró en redes sociales la obtención de estas declaraciones exclusivas, subrayando la preferencia de la artista por el público peruano y la relevancia de la cobertura: “¡No hay primera sin segunda! Se hizo la magia. ¡Nuevamente, nos convertimos, en su segunda visita en este 2025, es el único show peruano en conseguir declaraciones de Shakira!”, publicó en Instagram.

El éxito de los conciertos de Shakira en Lima: sold out y el show del 18 de noviembre

La gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ de Shakira ha tenido un impacto notable en Lima, con presentaciones que han agotado localidades y generado un movimiento económico significativo en la ciudad. La artista logró el segundo “sold out” en el Estadio Nacional, consolidando su gira como la más taquillera de una mujer en la región. La colombiana ofreció un concierto en febrero y ahora en noviembre dos más, el 15 y 16, y ahora se prepara para el show de este 18 de noviembre.

Durante sus espectáculos, Shakira repasó todas las etapas de su carrera, interpretando éxitos como ‘Te Felicito’, ‘TQG’, ‘Suerte’, ‘Las de la Intuición’ y ‘Antología’, en medio de una ovación constante del público. Más de 45 000 personas asistieron a la segunda noche, llenando el recinto y acompañando cada momento con entusiasmo.

El impacto de los conciertos se extendió más allá del estadio: la llegada de fanáticos de distintas regiones elevó la ocupación hotelera y la actividad comercial en los alrededores. La organización del evento destacó el despliegue escenográfico y tecnológico, que ofreció una experiencia inmersiva para los asistentes. Shakira, por su parte, utilizó sus redes sociales para agradecer la acogida y compartir la emoción de reencontrarse con el público peruano tras nueve meses de ausencia.

Susy Díaz y el episodio de ‘Camina con la Loba’ junto a Shakira

Uno de los momentos más comentados de la visita de Shakira a Lima fue el protagonizado por Susy Díaz durante el segmento ‘Camina con la Loba’. La exvedette y excongresista se acercó a la cantante minutos antes de que subiera al escenario, la abrazó y le susurró un consejo personal: “Vive la vida y no dejes que la vida te viva”. Shakira respondió con un “gracias” y una sonrisa antes de continuar su recorrido.

El episodio, que tuvo lugar el 15 de noviembre en el Estadio Nacional, formó parte de una dinámica en la que figuras del espectáculo y fans seleccionados acompañaron a la artista en su ingreso al show. Sin embargo, la acción de Susy Díaz generó controversia. Testimonios de asistentes señalaron que la excongresista rompió el protocolo al acercarse de manera inesperada, lo que provocó una reacción inmediata del equipo de seguridad y alteró la organización prevista.

Una fan presente en el evento explicó que, debido a este incidente, Susy Díaz no pudo caminar al costado de Shakira como estaba planeado, y la seguridad endureció las medidas, afectando la experiencia de los demás participantes. Videos difundidos en redes sociales mostraron el momento exacto en que Susy Díaz se adelantó para saludar a la cantante, lo que generó opiniones divididas entre quienes celebraron el gesto y quienes criticaron la alteración del orden.

Pese a la polémica, el encuentro se viralizó rápidamente y se convirtió en uno de los temas más comentados del concierto. El ciclo de presentaciones de Shakira en Lima culmina con la función de este 18 de noviembre.