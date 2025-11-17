Susy Díaz revela que le dijo a Shakira en su encuentro antes del concierto

La noche del 15 de noviembre, el Estadio Nacional de Lima fue el escenario donde Susy Díaz logró una de las interacciones más comentadas del primer show de Shakira en la capital peruana. La exvedette y figura pública, invitada a la dinámica Camina con la Loba, consiguió abrazar a la cantante antes del inicio del concierto, un hecho que sorprendió a los demás asistentes y rápidamente circuló en redes sociales. El video de ese encuentro acumuló miles de visualizaciones en plataformas digitales.

Las actividades previas al concierto estuvieron marcadas por estrictas medidas de seguridad. La organización de Shakira dispuso que los invitados seleccionados permanecieran agrupados en el backstage, esperando el momento de unirse a la artista en su salida al escenario. Susy Díaz, reconocida en el entorno local por su imagen con el cabello rubio y sus lentes negros en la cabeza, formó parte del grupo que acompañaría a la cantante colombiana durante la caminata.

Susy Díaz caminó con Shakira y le dio un abrazo antes de salir a su concierto en Lima

Cuando Shakira apareció por los pasillos internos del estadio, el recorrido preparado buscaba preservar la seguridad y el orden, pero Susy avanzó hasta la intérprete, apartándose del protocolo.

En ese instante estrechó a la cantante en un abrazo, gesto que no solo fue registrado en varios videos sino que generó comentarios y especulaciones acerca de un posible quiebre del reglamento dispuesto por la producción del espectáculo.

Susy revela que le dijo a Shakira

El lunes 17 de noviembre, Susy Díaz asistió al programa ‘América Hoy’, donde relató los detalles del encuentro con la cantante. Al ser consultada sobre el episodio, la exvedette explicó las circunstancias que permitieron la famosa interacción. “La misma producción de Shakira me puso atrás de ella”, aclaró durante la entrevista. Así, Susy Díaz respondió a quienes criticaron su posición durante la caminata, recalcando que la distribución fue decisión expresa de los organizadores.

La artista reveló además lo que le dijo a Shakira durante el efusivo saludo. “Se rió, porque yo la abrazo, le doy un beso y le dije ‘vive la vida y no dejes que la vida te viva’”, relató en su participación en el programa. Según contó, la reacción de la cantante fue una sonrisa antes de retomar el trayecto junto a su equipo de seguridad y producción.

Susy Díaz revela que le dijo a Shakira en su encuentro antes del concierto

En declaraciones recogidas en televisión nacional, Susy Díaz detalló que buscó colocarse al lado de la intérprete de ‘Pies Descalzos’, pero los colaboradores de la producción le pidieron situarse detrás. “Yo quise ponerme al lado de ella para caminar, pero la producción me dijo atrás”, relató.

Durante su intervención, la exvedette también abordó los rumores sobre una supuesta ruptura de los protocolos de seguridad en el momento del encuentro. Ante la pregunta sobre si alguien le había impedido acercarse a la cantante, la respuesta de Susy Díaz fue tajante: "Nadie me dijo que no me acerque, yo me acerqué“. Esta afirmación resumió la naturalidad con la que se produjo el abrazo, a pesar de las reglas comunes que suelen regir este tipo de eventos internacionales.

El episodio generó reacciones tanto en el entorno local como entre seguidores de la cantante, quienes compartieron en redes sociales distintos fragmentos de la escena vivida entre ambas figuras. Mientras tanto, Shakira siguió adelante con su espectáculo en la capital peruana, en el que miles de personas se congregaron para presenciar su repertorio.

El encuentro, más allá de la anécdota viral, dejó marcada la participación de Susy Díaz en el evento, con la frase “vive la vida y no dejes que la vida te viva”, convertida en uno de los momentos más referidos del paso de Shakira por Perú.