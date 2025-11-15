Concierto de Shakira: Estos son los famosos e influencers que serán parte de ‘Camina con la loba’ en el Estadio Nacional. Video: América Espectáculos

El regreso de Shakira a Lima ha generado gran expectativa entre los seguidores peruanos, no solo por la magnitud de los tres conciertos programados en el Estadio Nacional, sino también por la innovadora experiencia que la artista colombiana ofrecerá en su gira ‘Las mujeres ya no lloran’.

En una propuesta inédita para el público local, la intérprete de ‘Waka Waka’ compartirá el escenario con una selección de celebridades e influencers peruanas durante el segmento especial ‘Camina con la loba’, una dinámica que ha despertado debate y entusiasmo dentro de la farándula local.

El grupo de figuras que acompañará a Shakira en este recorrido incluye nombres emblemáticos de la farándula y las redes sociales peruanas. Entre las confirmadas se encuentran Susy Díaz, quien fue la primera en recibir la invitación y expresó su emoción en el set de América Espectáculos.

“Vamos a caminar con Shakira, qué lindo”. A ella se suman la actriz y conductora Rebeca Escribens, la popular María Pía Copello, la cantante y actriz Flavia Laos, la influencer Miranda Capurro, la streamer Zully, el bailarín Zumba, la actriz Adriana Campos-Salazar, los creadores de contenido Óscar Tito y Jean Villon, así como Merly Morello y Macla Yamada.

La emoción de las seleccionadas ha quedado reflejada en sus propias palabras y en la reacción de sus seguidores. Francisca Aronsson, otra de las invitadas, compartió su sorpresa en un video difundido por la productora Master Live, organizadora del evento: “¿Caminando con la loba? ¡Gracias! ¡Qué increíble! Caminando con la loba, ¿eso significa que voy a caminar con Shakira?”, relató la actriz. La presencia de Zully, reconocida streamer y tiktoker, también fue confirmada por la productora a través de redes sociales, lo que generó una inmediata respuesta positiva entre los usuarios.

Shakira en Lima: los personajes que caminarán junto a la cantante colombiana. Video: América Hoy

La lista de acompañantes podría ampliarse, ya que Master Live ha considerado entre 15 y 18 creadoras peruanas para este segmento, aunque la nómina definitiva aún no se ha hecho pública. La selección ha sido celebrada por la mayoría de los seguidores, quienes han enviado mensajes de apoyo y felicitaciones a los elegidos.

Sin embargo, la decisión también ha generado controversia en algunos sectores del espectáculo. Korina Rivadeneira, conductora e influencer venezolana radicada en Perú, manifestó, en son de broma, su descontento en el programa ‘Desvelados’, señalando: “Es que nosotras deberíamos salir junto a Shakira, ¡nosotras!”, en referencia a la preferencia por figuras tradicionales de la televisión.

¿De qué trata la dinámica de ‘Camina con la loba’?

El segmento ‘Camina con la loba’ se ha convertido en uno de los momentos más esperados de la gira ‘Las mujeres ya no lloran’. La dinámica consiste en que Shakira invite a personajes destacados de cada país a acompañarla en una caminata desde el backstage hasta el escenario, justo antes de interpretar sus grandes éxitos.

Este recorrido, cargado de simbolismo, busca celebrar la trayectoria y el empoderamiento, conectando a la artista con su público de una manera cercana y emotiva. La selección de las participantes se ha realizado a través de anuncios en redes sociales y entregas especiales organizadas por Master Live, como la caja conmemorativa que recibió Francisca Aronsson.

Detalles del concierto de Shakira en Lima: fechas, entradas y novedades

En cuanto a los detalles logísticos y novedades del espectáculo, los conciertos de Shakira en Lima se realizarán los días 15, 16 y 18 de noviembre de 2025 en el Estadio Nacional. Las entradas para el 16 de noviembre ya se encuentran agotadas, pero aún es posible adquirir boletos para las otras dos fechas a través de Teleticket, con promociones especiales y descuentos para usuarios de tarjetas Interbank y el Club Movistar. La plataforma recomienda revisar la disponibilidad en tiempo real, ya que la demanda es alta y las localidades podrían agotarse en cualquier momento.

Zonas, precios y disponibilidad para el 18 de noviembre.

El acceso al estadio estará habilitado desde las 4:00 p.m. para todos los conciertos, con el objetivo de facilitar un ingreso escalonado y evitar aglomeraciones. El espectáculo está programado para iniciar a las 8:30 p.m., y la producción local aconseja llegar al menos dos horas antes, especialmente para quienes tengan entradas en zonas de campo.

Entre las recomendaciones para el público, se destaca portar la entrada en formato digital o físico, evitar objetos prohibidos como selfie sticks, bebidas en envases, cámaras profesionales y paraguas, y optar por transporte público o aplicativos de taxi debido a las restricciones de tránsito en el perímetro del estadio. Además, se sugiere vestir ropa ligera y mantenerse hidratado, especialmente en las zonas de campo.

La gira ‘Las mujeres ya no lloran’ se caracteriza por una producción internacional de alto nivel, con pantallas gigantes, efectos visuales renovados y un escenario central que maximiza la visibilidad. El repertorio previsto para los conciertos en Lima incluye una combinación de éxitos recientes y clásicos de la carrera de Shakira.

Una de las principales novedades será la participación de la Orquesta Filarmónica de Lima, convocada especialmente para el primer show del 15 de noviembre. Shakira solicitó la colaboración de músicos peruanos de cuerdas para interpretar una versión sinfónica de ‘La Pared’, creando un momento íntimo y emotivo en el espectáculo. Esta iniciativa, replicada en otras ciudades de la gira, busca rendir homenaje al talento musical local y ofrecer una experiencia única al público peruano.