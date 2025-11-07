Perú

'Miss Universo 2025′: Karla Bacigalupo y todas las actividades en las que participará para lograr quedarse con la corona

La candidata peruana sigue avanzando firme rumbo al título mientras enfrenta un tenso clima en la organización del concurso más importante del mundo.

Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025: Las recientes actividades de la representante peruana.

Karla Bacigalupo, Miss Perú 2025, se encuentra en Tailandia para representar a su país en la 74ª edición del Miss Universo, una de las competencias más esperadas del año. La administradora de profesión y actriz busca destacar por su elegancia, carisma y por su compromiso social a favor de la educación y la igualdad de oportunidades.

Con el lema “Belleza con propósito e identidad”, Bacigalupo busca dejar huella en el certamen, que este año se desarrolla entre Bangkok, Phuket y Pattaya. Su enfoque es claro: demostrar que la belleza va de la mano con la inteligencia y la resiliencia.

Las actividades oficiales del Miss Universo 2025

Durante tres semanas, las candidatas cumplirán una agenda repleta de ensayos, desfiles, conferencias y actividades culturales. La programación oficial publicada por la organización del certamen es la siguiente:

5 de noviembre: Ensayo, Conferencia de Prensa Oficial y Ceremonia de Imposición de Bandas

6 de noviembre: Recorrido por la ciudad de Bangkok

7 de noviembre: Salida de los delegados hacia Phuket

8 de noviembre: Cena de gala del Kora Beach Resort

9 de noviembre: Club de playa Yona

10 de noviembre: Magia del Carnaval / Desfile

11 de noviembre: Actividades culturales de Phuket

12 de noviembre: Salida hacia la ciudad de Pattaya

13 de noviembre: Ensayo

14 de noviembre: Desfile de trajes de baño: Columbia Picture Aquaverse Pattaya

15 de noviembre: Entrevista a puerta cerrada

16 de noviembre: Regreso de los delegados a Bangkok

17 y 18 de noviembre: Ensayos generales

19 de noviembre: Concurso Preliminar de Trajes Nacionales

20 de noviembre: Ensayo final

21 de noviembre: Fiesta de coronación final de la 74ª edición del Miss Universo

Cada jornada representa una oportunidad crucial para que las participantes muestren no solo su belleza y talento, sino también su capacidad de liderazgo, empatía y seguridad en sí mismas.

Karla Bacigalupo se pronuncia sobre el escándalo en Miss Universo 2025

En medio del entusiasmo por la competencia, una polémica envolvió a la organización. El director de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil, fue sancionado tras protagonizar un tenso altercado con Fátima Bosch, representante de México, durante una actividad oficial en Bangkok.

La Miss Universe Organization (MUO) confirmó que el empresario tailandés fue sancionado por “comportamiento incompatible con los valores de respeto y dignidad hacia las mujeres”. Debido al incidente, se canceló una cena privada que Nawat había organizado para las diez candidatas más votadas en redes sociales, evento que iba a contar con la presencia de la actual Miss Universo.

En un comunicado oficial, la organización tailandesa explicó que los patrocinadores retiraron su apoyo ante la controversia:

“Nuestros patrocinadores expresaron preocupación y presiones que los llevaron a suspender su respaldo. En consecuencia, no podemos continuar con la actividad como estaba planeado”.

Miss Perú Karla Bacigalupo se pronuncia tras la polémica en Miss Universo 2025: “Seguimos adelante con esperanza y cariño”. Video: América Hoy

‘Miss Perú’ pide calma y unidad

Consultada por medios internacionales, Karla Bacigalupo optó por un mensaje conciliador frente al escándalo.

“Siempre hay temas delicados, como en todas las industrias, pero creo que los hemos sabido sobrellevar y estamos todas continuando con muchas esperanzas, con mucho cariño hacia lo que estamos haciendo, y vamos a seguir adelante”, declaró la paraguaya.

La modelo destacó que, pese a los conflictos, las delegadas mantienen la unión y el profesionalismo que caracteriza al certamen:

“Situaciones así son parte de cualquier industria, pero lo importante es cómo se manejan: con respeto, empatía y fortaleza”.

La organización Miss Perú también se solidarizó con Karla Bacigalupo, enviándole un mensaje de respaldo a través de sus redes sociales. En su cuenta oficial de Instagram publicaron una dedicatoria en la que resaltaron su resiliencia y fuerza:

“Como el ave fénix, renace entre llamas. Nuestra reina vestida de fuego y fuerza. Cada vuelo empieza después de un renacer”.

El mensaje fue acompañado por una imagen de Bacigalupo luciendo un impactante vestido rojo con detalles metálicos, diseño que simboliza poder, determinación y renacimiento.

Karla Bacigalupo busca quedarse con la corona del MU

Con el ambiente del certamen más competitivo que nunca, Karla Bacigalupo continúa su preparación para la gala final del 21 de noviembre, donde se coronará a la nueva Miss Universo 2025. Su elegancia, su temple ante la controversia y su discurso sobre el empoderamiento femenino la posicionan como una de las favoritas del público latinoamericano.

El evento será transmitido desde Bangkok y reunirá a más de 90 delegadas de todo el mundo. Solo una se llevará la ansiada corona, pero para Bacigalupo, ya ser parte de esta edición es “un triunfo de amor propio, resiliencia y orgullo paraguayo”.

