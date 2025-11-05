¿Qué pasó con Mr. Nawat? Todos los detalles del escándalo en el ‘Miss Universo 2025’ que llevó a su expulsión del certamen de belleza

¿Qué pasó con Mr. Nawat? Todos los detalles del escándalo en el ‘Miss Universo 2025’.

El Miss Universo 2025 se ha visto envuelto en uno de los mayores escándalos de su historia reciente. El protagonista es Nawat Itsaragrisil, presidente de 'Miss Universo Tailandia’ y anfitrión del certamen, quien fue expulsado y sancionado por la organización tras protagonizar un altercado con Fátima Bosch, representante de México, durante un evento oficial en Bangkok.

La Organización del Miss Universo (MUO) anunció medidas legales y corporativas contra el empresario tailandés, señalando que su conducta “no representa los valores de respeto y dignidad hacia las mujeres” que defiende la franquicia internacional.

Mr. Nawat en MU: un anfitrión convertido en problema

El escándalo comenzó poco después de que Nawat fuera designado, en abril, como Director Ejecutivo de Miss Universe Global y anfitrión oficial del certamen 2025 en Tailandia.

La MUO, propiedad de JKN Legacy Inc. (de Jakkaphong Jakrajutatip) y Legacy Holding Group USA Inc. (de Raúl Rocha Cantú), había depositado en él la responsabilidad de liderar la edición 74 del concurso.

Sin embargo, la gestión de Nawat empezó a generar controversia desde antes del evento principal. A través de las redes sociales de Miss Universe Tailandia, el empresario lanzó una peculiar campaña en la que pedía al público votar con likes y shares por diez candidatas que ganarían una “cena exclusiva” con él.

La iniciativa causó malestar entre fanáticos y delegados internacionales, quienes consideraron que la dinámica “no representaba los valores de Miss Universo” y era más propia de su otro certamen, Miss Grand International.

La Miss Universe Organization respondió rápidamente: aclaró que la cena y el concurso de votos no formaban parte del programa oficial y que no estaban autorizados. En tanto, el comité anfitrión tailandés defendió la campaña como “un acuerdo de marketing legalmente aprobado”, anticipando que el tema sería revisado “por abogados”.

El enfrentamiento con Miss México

El conflicto alcanzó su punto más álgido el lunes 4 de noviembre, durante un evento privado donde se entregaban las bandas oficiales a las candidatas.

Testigos indicaron que Nawat, visiblemente molesto, reprendió públicamente a varias concursantes por no participar en ciertos videos promocionales que él había solicitado. Las misses se mostraron confundidas, ya que dichas acciones no habían sido aprobadas por los directivos nacionales de sus países, lo que podía acarrear sanciones.

La situación se tensó aún más cuando Fátima Bosch, representante mexicana, cuestionó respetuosamente el pedido del anfitrión. En respuesta, Nawat perdió el control: según relataron asistentes, la insultó llamándola “tonta” y “cabeza hueca”, además de presumir ser “un hombre de negocios con mucho dinero”.

El incidente escaló al punto de que el organizador ordenó a seguridad retirar a Bosch del lugar y amenazó con descalificar a las candidatas que la apoyaran.

Mr. Nawat se disculpa, pero ya era tarde

Al día siguiente, Nawat Itsaragrisil intentó bajar la tensión mediante una transmisión en vivo. En ella, reconoció haber actuado de forma inapropiada y pidió disculpas a las concursantes.

“Acepto que no me sentía bien. Hablo fuerte por la presión diaria. Si alguien se sintió afectado, pido disculpas”, declaró.

El empresario atribuyó lo ocurrido a “malentendidos internos” y al estrés propio de organizar un evento de tal magnitud. “Tengo mucha presión todos los días. Quiero que el certamen sea enorme, pero algunas delegadas no siguen las instrucciones. Y ahí comienzan los problemas”, explicó.

No obstante, sus palabras no convencieron ni al público ni a la organización. Las redes sociales se inundaron de críticas y mensajes de apoyo hacia Fátima Bosch, mientras medios internacionales replicaban el incidente.

Nawat Itsaragrisil se quiebra en público

La mañana del 5 de noviembre, Nawat reapareció durante una conferencia de prensa previa a la ceremonia de bienvenida del Miss Universo 2025. Ante candidatas, periodistas y miembros del comité, el directivo se mostró visiblemente afectado y lloró en público.

“Me disculpo con todas, no pensé que esto iba a tener esa magnitud”, expresó entre lágrimas, deteniendo varias veces su discurso para recobrar la compostura.

El momento fue ampliamente difundido en redes y medios, convirtiéndose en uno de los más comentados del certamen. Sin embargo, la reacción no fue suficiente para detener las medidas disciplinarias.

La organización Miss Universo toma acción

Pocas horas después de la conferencia, el presidente de la organización, Raúl Rocha Cantú, anunció acciones legales y corporativas inmediatas contra Itsaragrisil.

“No permitiré que los valores de respeto y dignidad hacia la mujer sean violentados”, afirmó Rocha en un comunicado oficial.

La MUO informó que Nawat quedaba suspendido de toda función relacionada con el certamen y que su participación sería “muy limitada o nula” durante lo que restaba del evento. Además, el evento de colocación de bandas fue pospuesto para evitar cualquier encuentro entre el anfitrión y las participantes.

Supervisión internacional y mensaje a las candidatas del MU

Para garantizar la transparencia del concurso, el presidente envió a Mario Búcaro y Ronald Day, altos ejecutivos de la organización, a supervisar directamente las operaciones en Bangkok. Más de 100 directores nacionales ya presentes en Tailandia fueron convocados para monitorear el cumplimiento de las medidas disciplinarias.

Rocha Cantú fue enfático en su mensaje: “Ninguna mujer debe permitir que hechos como estos le sucedan, venga de quien venga, porque nadie es más que otro”.

El directivo recordó que Miss Universo es una plataforma de empoderamiento femenino, donde muchas de las participantes han superado experiencias difíciles antes de llegar al certamen.

“Ellas están aquí para inspirar, no para ser humilladas. Siéntanse siempre orgullosas y caminen con la frente en alto”, concluyó Rocha.

Raúl Rocha Cantú, copropietario y presidente de la organización Miss Universo, anunció en redes sociales la destitución de Nawat Itsaragrisil, directora de Miss Universe Tailandia, tras su conducta inapropiada hacia Fátima Bosch, representante de México, durante un evento celebrado en Tailandia el pasado martes 4 de noviembre. Crédito: Instagram/@raulrocha777