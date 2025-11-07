Perú

Miss Perú Karla Bacigalupo se pronuncia tras la polémica en Miss Universo 2025: “Seguimos adelante con esperanza y cariño”

La modelo enfrentó con profesionalismo las controversias del certamen, destacando la importancia del respeto y la unión entre las participantes, y reafirmando su compromiso con el país y la competencia internacional

Guardar
Miss Perú Karla Bacigalupo se pronuncia tras la polémica en Miss Universo 2025: “Seguimos adelante con esperanza y cariño”. Video: América Hoy

El inicio de la competencia internacional en Tailandia ha situado a Karla Bacigalupo en el centro de la atención, no solo por su desempeño en la pasarela, sino también por la manera en que ha enfrentado las controversias surgidas en el Miss Universo 2025. La representante peruana, de 33 años, ha destacado por su autenticidad y carisma, consolidándose como una de las favoritas para alcanzar la segunda corona para Perú, un logro que solo Gladys Zender, madre de Christian Meier, obtuvo en 1957.

En medio de la competencia, la representante peruana se pronunció sobre la controversia que involucró a Fátima Bosch, Miss México, y Mr. Nawat, director de Miss Universo Tailandia.

En declaraciones a medios internacionales, Bacigalupo afirmó: “Siempre hay temas delicados, como en todas las industrias, pero creo que los hemos sabido sobrellevar y estamos todas continuando con muchas esperanzas, con mucho cariño hacia lo que estamos haciendo, y vamos a seguir adelante”.

La modelo subrayó que situaciones delicadas son comunes en cualquier industria, pero que las participantes han sabido manejar los conflictos con respeto y profesionalismo. La organización Miss Perú también manifestó su respaldo a Bacigalupo. En su cuenta oficial de Instagram, publicaron un mensaje de admiración: “Como el ave fénix, renace entre llamas. Nuestra reina vestida de fuego y fuerza. Cada vuelo empieza después de un renacer”, destacando el impactante vestido que lució la candidata.

Karla Bacigalupo deslumbra en su presentación oficial y conquista a los expertos

La ceremonia de bienvenida, celebrada el cinco de noviembre en Tailandia, marcó el inicio oficial del certamen y reunió a las 130 aspirantes de todo el mundo. Durante el desfile, Bacigalupo acaparó la atención al lucir un vestido ceñido en tonos naranjas, rojos y dorados, diseñado por Llampol Daza, quien explicó que la prenda se inspiró en el fuego y los atardeceres, fusionando colores y bordados para transmitir fuerza y energía.

Miss Universo 2025: Karla Bacigalupo hizo su presentación oficial en la ceremonia de bienvenida | Grand TV

El atuendo, complementado con aretes dorados de Charlie Lapson, fue elogiado tanto por expertos como por el público en redes sociales, donde se resaltó la seguridad y presencia escénica de la candidata peruana. Portales especializados y missólogos internacionales, como Missosology, destacaron su capacidad para equilibrar sensualidad y elegancia, mientras que el experto español Ramiro Barrio la incluyó en su top cinco de favoritas y elogió su actitud positiva y naturalidad.

En redes sociales, la presencia de Bacigalupo ha generado miles de reacciones. Comentarios como “Espectacular mi nena, las páginas asiáticas la aman” y “Wow, quedé impresionado por su seguridad en todo sentido” se multiplicaron en plataformas como X e Instagram, evidenciando el respaldo de seguidores nacionales e internacionales.

El certamen de este año se desarrolla bajo el lema “El poder del amor”, con un enfoque en la unidad, el empoderamiento y la resiliencia, enmarcado en la riqueza cultural y la hospitalidad tailandesa. La agenda, que se extiende del dos al 22 de noviembre, incluye registros, sesiones fotográficas, pruebas de vestuario y ensayos. La gala final contará con la conducción del comediante estadounidense Steve Byrne y un jurado internacional integrado por figuras como Omar Harfouch, Romero Britto, Andrea Meza y Sharon Fonseca.

¿Quién es Karla Bacigalupo, la Miss Perú que busca coronarse como Miss Universo 2025?

La historia de Karla Bacigalupo es la de una mujer que ha sabido reinventarse y apostar por sus pasiones. Nacida en Lima, estudió Administración y Gestión de Empresas en la Universidad de Lima, donde desarrolló habilidades de liderazgo y trabajo en equipo. Sin embargo, su verdadera vocación se encontraba en el arte. Hace cinco años, decidió mudarse a Los Ángeles para estudiar actuación en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), un paso que marcó un punto de quiebre en su trayectoria y le permitió abrirse camino en la industria audiovisual.

Karla Bacigalupo entre las favoritas del Miss Universo 2025, según missólogo internacional | TikTok

Ya establecida en Estados Unidos, Bacigalupo participó en diversos proyectos cinematográficos, incluyendo cortometrajes como ‘The Devil’ de Marie Rouhban, ‘Proof’ (2023) y ‘You Can Only Blink Once’ (2024), así como una aparición en la miniserie ‘The Devil Wears Desire’. Esta experiencia consolidó su pasión por la actuación y fortaleció su seguridad escénica, un rasgo que hoy la distingue en las pasarelas.

En las primeras jornadas del certamen, Bacigalupo ha destacado por su versatilidad en la elección de vestuarios, luciendo desde vestidos con pedrería hasta trajes artesanales confeccionados por diseñadores peruanos como Ani Álvarez y Yirko Sivirich. Cada atuendo ha buscado resaltar la identidad y el arte nacional, reforzando su papel como embajadora cultural ante una audiencia internacional.

La edición 74 de Miss Universo reúne a 130 candidatas de diversos países y territorios, consolidándose como uno de los eventos más seguidos y comentados en América Latina y el mundo. La actual reina, Victoria Kjaer Theilvig de Dinamarca, entregará la corona a su sucesora al término de la gala. Bacigalupo, por su parte, ha reiterado su compromiso con el país y su deseo de compartir esta experiencia con el público peruano, convencida de que representar a Perú en el Miss Universo es tanto un honor como una responsabilidad que asume con entrega y pasión.

Temas Relacionados

Karla Bacigalupo Miss Perú TailandiaMiss Universo 2025peru-entretenimiento

Más Noticias

Korina Rivadeneira conmueve y muestra con orgullo el taller de su padre en medio de la adversidad venezolana

La historia del padre de la modelo causó nostalgia al evidenciar cómo la pasión por el arte se mantiene viva pese a las dificultades

Korina Rivadeneira conmueve y muestra

La historia de amor y dolor entre Melanie Martínez y Christian Domínguez: del romance adolescente, la infidelidad y el conflicto legal actual

La relación entre ambos comenzó cuando tenían quince años, pero tras años de idas y vueltas, infidelidades y rupturas, hoy vuelven a enfrentarse en los tribunales por su hija adolescente

La historia de amor y

DreamWorks gana caso contra empresa peruana por vender peluches de ‘Chimuelo’ de ‘Cómo entrenar a tu dragón’ de manera ilegal

La Comisión de Derecho de Autor de Indecopi determinó que la firma Renbike Motors importó 180 peluches que reproducían sin autorización al reconocido personaje animado y ordenó el comiso de la mercancía, además de aplicarle una multa

DreamWorks gana caso contra empresa

Ya empezó el pago a pensionistas ONP: revisa el cronograma vía Banco de la Nación

Además, los jubilados afiliados a la ONP obtendrán un pago adicional en diciembre, siempre que hayan alcanzado el número mínimo de contribuciones exigidas dentro del Sistema Nacional de Pensiones

Ya empezó el pago a

Este es el país con mayor consumo de pollo en Sudamérica: no es Argentina ni Brasil

El auge del consumo de pollo en América del Sur revela un cambio en los hábitos alimenticios y económicos de la región, donde esta carne accesible y nutritiva gana terreno como la principal fuente de proteína animal

Este es el país con
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Premier contradice al jefe del

Premier contradice al jefe del INPE y señala que “en las próximas horas se tomará una decisión” sobre su continuidad

Cuellos Blancos: implican a César Acuña en supuestas gestiones para favorecer a Tomás Gálvez, fiscal de la Nación

Claudia Sheinbaum tiene nexos con el narcotráfico e interviene sobre Perú para ocultar sus “problemas”, señala fujimorista en Congreso

CADE 2025: ¿Qué buscan los votantes? Peruanos apuestan por candidatos sin antecedentes de corrupción

Óscar del Portal postularía como diputado por Lima con el partido SíCreo, de Carlos Espá

ENTRETENIMIENTO

Korina Rivadeneira conmueve y muestra

Korina Rivadeneira conmueve y muestra con orgullo el taller de su padre en medio de la adversidad venezolana

La historia de amor y dolor entre Melanie Martínez y Christian Domínguez: del romance adolescente, la infidelidad y el conflicto legal actual

Melanie Martínez contó que Christian Domínguez ignoró a su hija tras audiencia, pese a que ella lo abrazó: “Ahí se quiebra”

Melanie Martínez expone los mensajes de Christian Domínguez y sus padres a su hija adolescente: “No tenemos nada de que hablar”

Melanie Martínez llora por lo vivido en audiencia con Christian Domínguez: “¿Cuándo me voy a librar de este hombre?”

DEPORTES

A qué hora juega Universitario

A qué hora juega Universitario vs Deportivo Garcilaso HOY: partido en el Monumental por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cienciano HOY: partido en el Gallardo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Cinco equipos en la cuerda floja: duelos decisivos de la penúltima fecha y la batalla por la permanencia en la Liga 1 2025

Nolberto Solano sueña en grande: “Algún día me gustaría dirigir en la Premier League, ese es el reto”

Carlos Zambrano encumbra a Paolo Guerrero, artillero de Alianza Lima en Andahuaylas: “El Perú debe estar agradecido con él”