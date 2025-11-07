Perú

Melanie Martínez evidencia el conflicto entre su hija y el hijo de Karla Tarazona: “La dejaron en la calle y no le abrieron la puerta”

La expareja del cantante contó detalles inéditos sobre el momento en que su hija adolescente fue dejada fuera de la casa que comparten Christian Domínguez y la conductora

Guardar
Melanie Martínez evidencia el conflicto entre su hija y el hijo de Karla Tarazona: “La dejaron en la calle y no le abrieron la puerta”. Video: Magaly TV La Firme

La noche en que la hija de Melanie Martínez fue dejada fuera de la casa de Christian Domínguez tras una fuerte discusión con el hijo mayor de Karla Tarazona suma un nuevo hecho en medio del enfrentamiento judicial que hay entre las partes. Según relató Martínez en entrevista con Magaly TV La Firme, la adolescente terminó sola en la calle y fue enviada en taxi a la vivienda de su madrina a altas horas de la noche, sin compañía conocida.

Este incidente, ocurrido en la residencia de Domínguez con Tarazona, evidenció las tensiones y desacuerdos que se daban entre las dos familias. De acuerdo con el testimonio de Martínez, el conflicto no se originó por la relación sentimental de su hija, sino por el enfrentamiento que la joven sostuvo con el hijo mayor de Karla Tarazona, pareja de Christian Domínguez.

Martínez explicó en Magaly TV La Firme que, aunque previamente había advertido a su hija que no conversara con el otro adolescente, la menor aprovechó la visita a casa de su padre para hacerlo. “Tú sabes que has cometido un error, porque no debiste conversar con él ahí, yo te lo prohibí, te fuiste donde tu papá porque encontraste una oportunidad y lo hiciste. Eso está mal, pero lo que sucedió después es lo que le reclama a su padre”, detalló Martínez en la entrevista.

Sin embargo, la madre de la joven explicó que la verdadera situación que llevó el enfrentamiento al caos fue cuando la adolescente fue dejada fuera de la vivienda y enviada en taxi a casa de su madrina. Martínez expresó su indignación por la forma en que se manejó el incidente.

“La dejaron en la calle y no le abrieron la puerta, ya era tarde en la noche. La mandaron en un taxi a la casa de su madrina a altas horas de la noche en un taxi desconocido. Luego su padre le reclama para que se disculpe y ella intentó hacerlo, pero le voltearon la cara”, relató.
Melanie Martínez evidencia el conflicto
Melanie Martínez evidencia el conflicto entre su hija y el hijo de Karla Tarazona: “La dejaron en la calle y no le abrieron la puerta”.

La joven, según Martínez, cuestionó la falta de apoyo de su padre y la exigencia de disculparse reiteradamente hasta ser perdonada, lo que generó un sentimiento de incomprensión y desamparo.

Enfrentamiento entre Christian Domínguez y su hija por el enamorado

El trasfondo de este conflicto familiar incluye la tensa relación entre Christian Domínguez y el enamorado de su hija. Según Magaly TV La Firme, el cantante manifestó en documentos judiciales y en declaraciones públicas que considera que la pareja de la menor ejerce una influencia negativa sobre ella. Domínguez describió la relación como tóxica y aseguró que el joven ha insultado y manipulado a su hija, lo que lo llevó a intervenir directamente y a restringir la presencia del muchacho en su casa.

Magaly Medina, conductora del programa, detalló que Domínguez percibe una dependencia emocional de la adolescente hacia su enamorado y que, tras un incidente en la vivienda del cantante, la relación entre padre e hija se deterioró aún más.

“Dice que este muchacho es consentido en tu casa pero ya no es consentido en la casa de él, dice que no es un chico que le haga bien a tu hija y él dice que tu hija, que es adolescente, tiene una especie de dependencia emocional con este muchacho”, expuso Medina en su espacio televisivo.

Por su parte, Melanie Martínez reconoció en Magaly TV La Firme que, tras los problemas surgidos, el joven ya no visita su casa y que ella misma estableció límites claros: “Hasta hace poco puedo darle la razón (a Christian Domínguez). A raíz del problema que tuvo ella, el chico no viene a mi casa. Yo le di mi punto de vista, le dije que hasta que no se disculpe, no cambie de actitud, acá las cosas no pueden ser igual que antes”. Sin embargo, Martínez insistió en que el detonante del reciente incidente no fue el enamorado, sino la discusión con el hijo de Karla Tarazona.

Melanie Martínez rompe el silencio sobre el distanciamiento entre su hija y Christian Domínguez: “Él fue quien permitió que ese chico entrara a su casa”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina aconseja buscar apoyo profesional para la hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez

El caso ha generado diversas reacciones desde el entorno mediático. Magaly Medina, al analizar la situación en Magaly TV La Firme, sugirió que tanto Melanie Martínez como Christian Domínguez consideren buscar apoyo psicológico para su hija, ante la complejidad de los conflictos y la intensidad de las emociones involucradas. Medina subrayó la importancia de la comunicación y el acompañamiento profesional en estos casos, especialmente cuando los padres mantienen posturas opuestas respecto a las relaciones sentimentales de sus hijos adolescentes.

Martínez, por su parte, relató que tras conocer la versión de los hechos por parte de Domínguez, conversó extensamente con su hija para entender su perspectiva y llamarle la atención por su comportamiento. La madre enfatizó la necesidad de diálogo directo y presencial, en lugar de resolver los desacuerdos a través de llamadas telefónicas, que solo aumentan la confusión y el distanciamiento.

Es así que, mientras Domínguez ha centrado su preocupación en la influencia del enamorado, Martínez ha puesto el foco en el conflicto con el hijo de Karla Tarazona y en la forma en que se gestionó la crisis.

Temas Relacionados

Christian DomínguezMelanie MartínezKarla Tarazonaperu-entretenimiento

Más Noticias

Christian Domínguez llora y pide perdón a su hija tras exponer que tendría un novio tóxico: “Que no cometa los mismos errores”

El cantante se quebró en vivo al reconocer que sus infidelidades y escándalos mediáticos afectaron emocionalmente a su hija. Tras la audiencia con Melanie Martínez por presunta violencia psicológica, Domínguez pidió terapia familiar para sanar su relación.

Christian Domínguez llora y pide

Sporting Cristal vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto en el Gallardo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Rimenses y cusqueños vienen empatando 1-1 en el Estadio Alberto Gallardo. Además, los locales juegan con 10 hombres por expulsión de Catriel Cabellos, quien había entrado desde el banco de suplentes. Sigue las incidencias

Sporting Cristal vs Cienciano EN

Golazo de Leandro Sosa con potente disparo en Sporting Cristal vs Cienciano por Liga 1 2025

Felipe Vizeu inició la jugada, Nicolás Pasquini centró y el lateral uruguayo marcó el empate en el estadio Alberto Gallardo

Golazo de Leandro Sosa con

Las mejores películas de Netflix Perú para ver en cualquier momento

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma se ha ganado su lugar

Las mejores películas de Netflix

Amplían a seis las rutas oficiales de acceso a Machu Picchu tras incorporarse la nueva vía en la Red de Caminos Inca

Una resolución del Ministerio de Cultura modifica el reglamento turístico del sistema de caminos, que ahora cuenta con seis trayectos aprobados bajo parámetros técnicos de conservación

Amplían a seis las rutas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Antauro Humala busca un partido

Antauro Humala busca un partido político para postular al Senado: “Estamos pidiendo el número uno”

Rafael López Aliaga se va de la MML y los trenes Caltrain quedan abandonados al sol en el Parque de la Muralla

Oficial Mayor asegura que no autorizó el uso de cámara del Congreso en mitin fujimorista, porque estaba de vacaciones

Congreso: Podemos propone eliminar pensión vitalicia que reciben expresidentes del Perú

Pedro Castillo insiste en negar su golpe de Estado y cuestiona pedido de 19 años de prisión por conspiración

ENTRETENIMIENTO

Christian Domínguez llora y pide

Christian Domínguez llora y pide perdón a su hija tras exponer que tendría un novio tóxico: “Que no cometa los mismos errores”

Las mejores películas de Netflix Perú para ver en cualquier momento

¿Por qué Korina Rivadeneira abandonó el Perú? Las razones de la modelo para dejar el país y regresar a Venezuela

Melanie Martínez expone los mensajes de Christian Domínguez y sus padres a su hija adolescente: “No tenemos nada de que hablar”

La historia de amor y dolor entre Melanie Martínez y Christian Domínguez: del romance adolescente, la infidelidad y el conflicto legal actual

DEPORTES

Sporting Cristal vs Cienciano EN

Sporting Cristal vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto en el Gallardo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Golazo de Leandro Sosa con potente disparo en Sporting Cristal vs Cienciano por Liga 1 2025

Gol de Cristian Souza tras desafortunado desvío de Miguel Araujo en Sporting Cristal vs Cienciano por Liga 1 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 18 del Torneo Clausura y Acumulada

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cienciano HOY: partido en el Gallardo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025