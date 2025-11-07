Melanie Martínez evidencia el conflicto entre su hija y el hijo de Karla Tarazona: “La dejaron en la calle y no le abrieron la puerta”. Video: Magaly TV La Firme

La noche en que la hija de Melanie Martínez fue dejada fuera de la casa de Christian Domínguez tras una fuerte discusión con el hijo mayor de Karla Tarazona suma un nuevo hecho en medio del enfrentamiento judicial que hay entre las partes. Según relató Martínez en entrevista con Magaly TV La Firme, la adolescente terminó sola en la calle y fue enviada en taxi a la vivienda de su madrina a altas horas de la noche, sin compañía conocida.

Este incidente, ocurrido en la residencia de Domínguez con Tarazona, evidenció las tensiones y desacuerdos que se daban entre las dos familias. De acuerdo con el testimonio de Martínez, el conflicto no se originó por la relación sentimental de su hija, sino por el enfrentamiento que la joven sostuvo con el hijo mayor de Karla Tarazona, pareja de Christian Domínguez.

Martínez explicó en Magaly TV La Firme que, aunque previamente había advertido a su hija que no conversara con el otro adolescente, la menor aprovechó la visita a casa de su padre para hacerlo. “Tú sabes que has cometido un error, porque no debiste conversar con él ahí, yo te lo prohibí, te fuiste donde tu papá porque encontraste una oportunidad y lo hiciste. Eso está mal, pero lo que sucedió después es lo que le reclama a su padre”, detalló Martínez en la entrevista.

Sin embargo, la madre de la joven explicó que la verdadera situación que llevó el enfrentamiento al caos fue cuando la adolescente fue dejada fuera de la vivienda y enviada en taxi a casa de su madrina. Martínez expresó su indignación por la forma en que se manejó el incidente.

“La dejaron en la calle y no le abrieron la puerta, ya era tarde en la noche. La mandaron en un taxi a la casa de su madrina a altas horas de la noche en un taxi desconocido. Luego su padre le reclama para que se disculpe y ella intentó hacerlo, pero le voltearon la cara”, relató.

Melanie Martínez evidencia el conflicto entre su hija y el hijo de Karla Tarazona: “La dejaron en la calle y no le abrieron la puerta”.

La joven, según Martínez, cuestionó la falta de apoyo de su padre y la exigencia de disculparse reiteradamente hasta ser perdonada, lo que generó un sentimiento de incomprensión y desamparo.

Enfrentamiento entre Christian Domínguez y su hija por el enamorado

El trasfondo de este conflicto familiar incluye la tensa relación entre Christian Domínguez y el enamorado de su hija. Según Magaly TV La Firme, el cantante manifestó en documentos judiciales y en declaraciones públicas que considera que la pareja de la menor ejerce una influencia negativa sobre ella. Domínguez describió la relación como tóxica y aseguró que el joven ha insultado y manipulado a su hija, lo que lo llevó a intervenir directamente y a restringir la presencia del muchacho en su casa.

Magaly Medina, conductora del programa, detalló que Domínguez percibe una dependencia emocional de la adolescente hacia su enamorado y que, tras un incidente en la vivienda del cantante, la relación entre padre e hija se deterioró aún más.

“Dice que este muchacho es consentido en tu casa pero ya no es consentido en la casa de él, dice que no es un chico que le haga bien a tu hija y él dice que tu hija, que es adolescente, tiene una especie de dependencia emocional con este muchacho”, expuso Medina en su espacio televisivo.

Por su parte, Melanie Martínez reconoció en Magaly TV La Firme que, tras los problemas surgidos, el joven ya no visita su casa y que ella misma estableció límites claros: “Hasta hace poco puedo darle la razón (a Christian Domínguez). A raíz del problema que tuvo ella, el chico no viene a mi casa. Yo le di mi punto de vista, le dije que hasta que no se disculpe, no cambie de actitud, acá las cosas no pueden ser igual que antes”. Sin embargo, Martínez insistió en que el detonante del reciente incidente no fue el enamorado, sino la discusión con el hijo de Karla Tarazona.

Melanie Martínez rompe el silencio sobre el distanciamiento entre su hija y Christian Domínguez: “Él fue quien permitió que ese chico entrara a su casa”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina aconseja buscar apoyo profesional para la hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez

El caso ha generado diversas reacciones desde el entorno mediático. Magaly Medina, al analizar la situación en Magaly TV La Firme, sugirió que tanto Melanie Martínez como Christian Domínguez consideren buscar apoyo psicológico para su hija, ante la complejidad de los conflictos y la intensidad de las emociones involucradas. Medina subrayó la importancia de la comunicación y el acompañamiento profesional en estos casos, especialmente cuando los padres mantienen posturas opuestas respecto a las relaciones sentimentales de sus hijos adolescentes.

Martínez, por su parte, relató que tras conocer la versión de los hechos por parte de Domínguez, conversó extensamente con su hija para entender su perspectiva y llamarle la atención por su comportamiento. La madre enfatizó la necesidad de diálogo directo y presencial, en lugar de resolver los desacuerdos a través de llamadas telefónicas, que solo aumentan la confusión y el distanciamiento.

Es así que, mientras Domínguez ha centrado su preocupación en la influencia del enamorado, Martínez ha puesto el foco en el conflicto con el hijo de Karla Tarazona y en la forma en que se gestionó la crisis.