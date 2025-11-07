Karla Tarazona responde si motivó a Christian Domínguez para que denuncie a Melanie Martínez: “Ella sale en plan de víctima”

Karla Tarazona responde si influyó en demanda de cantante contra su expareja.

La reciente aparición pública de Karla Tarazona, pareja del cantante de cumbia Christian Domínguez, ha generado nuevos cuestionamientos tras la demanda interpuesta por el músico contra Melanie Martínez, madre de una de sus hijas. El encuentro en el Juzgado de Familia del Centro de Lima entre Domínguez y Martínez colocó a Tarazona en el centro de la atención mediática, luego de especulaciones sobre una posible influencia en la decisión de denunciar a Martínez por presunta violencia psicológica contra el artista.

En un primer encuentro con la prensa, mientras descendía las escaleras de Panamericana Televisión, Karla Tarazona evitó responder al respecto. Las preguntas se centraron en si ella habría influido en la reciente denuncia promovida por su pareja. Los medios insistieron: “¿Tú has influenciado en la denuncia?”, “¿La denuncia es por ti?”. Tarazona optó por un silencio absoluto, sin emitir respuesta alguna a las interrogantes reiteradas del grupo de periodistas.

Sin embargo, más adelante, la conductora de TV se permitió ahondar al respecto. “Quisiera hablar y decir mucho, pero no puedo, esperaré el momento porque hay mucha mentira. Ella (Melanie) públicamente dice algo y el miércoles, en el juzgado, es otra la historia. No salió a decir en (plan de) ‘víctima’ por qué la denunció; sin embargo ella ya lo había denunciado”, dijo Tarazona a Trome.

Christian Domínguez y Melanie Martínez: tensión en el juzgado y nueva denuncia contra los padres del cantante. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Niega influencia en Christian Domínguez

Consultada directamente por si fue ella quien aconsejó a Christian a denunciar a Melanie, Karla lo negó rotundamente. “Imagínate. A mí también él me denunció cuando nos separamos, tres denuncias fueron y las archivaron; yo interpuse, pero por alimentos”, señaló la conductora de TV, descartando que está manipulando al cantante.

Asimismo, indicó que ya llegará el momento de contar su verdad y “Magaly (Medina) se va a tragar la lengua”. Finalmente, recalcó que la verdad siempre sale a la luz. “Me mantengo en posición, mátenme si quieren, pero no diré nada”!, sentenció.

El proceso legal surge después de reclamos previos y dificultades en la convivencia entre el exintegrante de la Gran Orquesta Internacional y la madre de su hija. Martínez y Domínguez, ambos figuras públicas reconocidas en el entorno del espectáculo peruano, han sostenido una relación intermitente y conflictiva en los últimos años.

Hasta el momento, ni Domínguez ni Tarazona han realizado declaraciones oficiales sobre el encuentro judicial. El medio fuente indicó que se espera un pronunciamiento del cantante en el programa ‘Préndete’, donde Domínguez planea aparecer junto a su abogado para explicar los argumentos y motivos de la denuncia interpuesta.

Melanie Martínez habría denunciado a Christian Domínguez y sus padres

Hija de Christian Domínguez rechaza a Karla Tarazona

El caso no solo involucra a los protagonistas del proceso legal. Días antes, la hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez ofreció declaraciones que incrementaron la polémica, distanciándose abiertamente de Karla Tarazona. La joven afirmó: “El tema de Karla, no me cae bien, no tengo comunicación con ella y no voy a tener comunicación con ella nunca. No me llevo bien con Karla, no me voy a llevar bien con Karla nunca, jamás en la vida. Ni con Karla ni con nadie”.

La hija de Domínguez agregó que su padre le negó la posibilidad de reconciliarse con Tarazona, pese a rumores en la prensa del espectáculo. “Él me dijo que no, que eso nunca iba a pasar, que tal cosa, mil cosas me dijo, que no terminaron siendo ciertas”, sostuvo la joven.

Hija de Christian Domínguez terminó afectada tras careo con su padre en audiencia | ATV