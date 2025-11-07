Perú

Karla Tarazona responde si motivó a Christian Domínguez para que denuncie a Melanie Martínez: “Ella sale en plan de víctima”

La conductora fue cuestionada acerca de su papel en la querella por violencia psicológica presentada por su pareja contra Martínez. Asimismo, señaló que tarde o temprano se sabrá la verdad

Guardar
Karla Tarazona responde si influyó
Karla Tarazona responde si influyó en demanda de cantante contra su expareja.

La reciente aparición pública de Karla Tarazona, pareja del cantante de cumbia Christian Domínguez, ha generado nuevos cuestionamientos tras la demanda interpuesta por el músico contra Melanie Martínez, madre de una de sus hijas. El encuentro en el Juzgado de Familia del Centro de Lima entre Domínguez y Martínez colocó a Tarazona en el centro de la atención mediática, luego de especulaciones sobre una posible influencia en la decisión de denunciar a Martínez por presunta violencia psicológica contra el artista.

En un primer encuentro con la prensa, mientras descendía las escaleras de Panamericana Televisión, Karla Tarazona evitó responder al respecto. Las preguntas se centraron en si ella habría influido en la reciente denuncia promovida por su pareja. Los medios insistieron: “¿Tú has influenciado en la denuncia?”, “¿La denuncia es por ti?”. Tarazona optó por un silencio absoluto, sin emitir respuesta alguna a las interrogantes reiteradas del grupo de periodistas.

Sin embargo, más adelante, la conductora de TV se permitió ahondar al respecto. “Quisiera hablar y decir mucho, pero no puedo, esperaré el momento porque hay mucha mentira. Ella (Melanie) públicamente dice algo y el miércoles, en el juzgado, es otra la historia. No salió a decir en (plan de) ‘víctima’ por qué la denunció; sin embargo ella ya lo había denunciado”, dijo Tarazona a Trome.

Christian Domínguez y Melanie Martínez:
Christian Domínguez y Melanie Martínez: tensión en el juzgado y nueva denuncia contra los padres del cantante. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Niega influencia en Christian Domínguez

Consultada directamente por si fue ella quien aconsejó a Christian a denunciar a Melanie, Karla lo negó rotundamente. “Imagínate. A mí también él me denunció cuando nos separamos, tres denuncias fueron y las archivaron; yo interpuse, pero por alimentos”, señaló la conductora de TV, descartando que está manipulando al cantante.

Asimismo, indicó que ya llegará el momento de contar su verdad y “Magaly (Medina) se va a tragar la lengua”. Finalmente, recalcó que la verdad siempre sale a la luz. “Me mantengo en posición, mátenme si quieren, pero no diré nada”!, sentenció.

El proceso legal surge después de reclamos previos y dificultades en la convivencia entre el exintegrante de la Gran Orquesta Internacional y la madre de su hija. Martínez y Domínguez, ambos figuras públicas reconocidas en el entorno del espectáculo peruano, han sostenido una relación intermitente y conflictiva en los últimos años.

Hasta el momento, ni Domínguez ni Tarazona han realizado declaraciones oficiales sobre el encuentro judicial. El medio fuente indicó que se espera un pronunciamiento del cantante en el programa ‘Préndete’, donde Domínguez planea aparecer junto a su abogado para explicar los argumentos y motivos de la denuncia interpuesta.

Melanie Martínez habría denunciado a
Melanie Martínez habría denunciado a Christian Domínguez y sus padres

Hija de Christian Domínguez rechaza a Karla Tarazona

El caso no solo involucra a los protagonistas del proceso legal. Días antes, la hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez ofreció declaraciones que incrementaron la polémica, distanciándose abiertamente de Karla Tarazona. La joven afirmó: “El tema de Karla, no me cae bien, no tengo comunicación con ella y no voy a tener comunicación con ella nunca. No me llevo bien con Karla, no me voy a llevar bien con Karla nunca, jamás en la vida. Ni con Karla ni con nadie”.

La hija de Domínguez agregó que su padre le negó la posibilidad de reconciliarse con Tarazona, pese a rumores en la prensa del espectáculo. “Él me dijo que no, que eso nunca iba a pasar, que tal cosa, mil cosas me dijo, que no terminaron siendo ciertas”, sostuvo la joven. 

Hija de Christian Domínguez terminó afectada tras careo con su padre en audiencia | ATV

Temas Relacionados

Karla TarazonaChristian DomínguezMelanie Martínezperu-entretenimiento

Más Noticias

Clima en Lima: Senamhi pronostica temperaturas máximas de 23 °C en Lima Metropolitana este 7 de noviembre

Los valores térmicos fluctuarán según la zona y la cercanía al mar, permitiendo condiciones distintas en Lima Este, Oeste, Centro, Norte y Sur

Clima en Lima: Senamhi pronostica

Fiscalía pide al PJ dictar prisión preventiva contra Betssy Chávez tras huir de la justicia

Zoraida Ávalos advierte al Juzgado Supremo que la golpista expremier ha venido incumpliendo las reglas de conducta, incluso antes de solicitar asilo a México

Fiscalía pide al PJ dictar

Gobierno aprueba decreto de urgencia con acciones de austeridad y recorte del gasto público: busca ahorrar S/ 1.200 millones

El Decreto de Urgencia N.º 008-2025 busca optimizar el uso de los fondos estatales mediante restricciones temporales al gasto y la priorización de inversiones en ejecución, con el fin de fortalecer la sostenibilidad fiscal y mantener la estabilidad económica del país

Gobierno aprueba decreto de urgencia

Precio del dólar hoy: Así se cotiza el tipo de cambio este 7 de noviembre en Perú

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos datos

Precio del dólar hoy: Así

Falsos mototaxistas roban “en manada” a ciudadanos en Iquitos: modalidad cobra fuerza

Los ataques ocurren en zonas de alto tránsito turístico y comercial, lo que provoca temor entre los residentes

Falsos mototaxistas roban “en manada”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía pide al PJ dictar

Fiscalía pide al PJ dictar prisión preventiva contra Betssy Chávez tras huir de la justicia

Congreso: Perú Libre propone que Perú integre el bloque económico BRICS

Alfonso López Chau promete “propiciar” la derogación de las ‘leyes pro crimen’ aprobadas en el Congreso

Rafael López Aliaga insiste en volver al Congreso unicameral, aunque Renovación Popular votó por la bicameralidad

Rafael López Aliaga a Keiko Fujimori: “El Congreso no es el premio menor, es cruz y sacrificio”

ENTRETENIMIENTO

Melanie Martinez revela motivo del

Melanie Martinez revela motivo del quiebre de la relación entre Christian Domínguez y su hija: “Él le dio autorización al enamorado”

La historia de amor y dolor entre Melanie Martínez y Christian Domínguez: del romance adolescente, la infidelidad y el conflicto legal actual

Melanie Martínez contó que Christian Domínguez ignoró a su hija tras audiencia, pese a que ella lo abrazó: “Ahí se quiebra”

Melanie Martínez expone los mensajes de Christian Domínguez y sus padres a su hija adolescente: “No tenemos nada de que hablar”

Melanie Martínez llora por lo vivido en audiencia con Christian Domínguez: “¿Cuándo me voy a librar de este hombre?”

DEPORTES

Se conoció contundente razón por

Se conoció contundente razón por la que Oliver Sonne no fue convocado en Perú para duelos con Rusia y Chile

Partidos de hoy, viernes 7 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto en el Monumental por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Sporting Cristal vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto en el Gallardo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Universitario vs Deportivo Garcilaso HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025