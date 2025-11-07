Perú

Melanie Martinez revela motivo del quiebre de la relación entre Christian Domínguez y su hija: “Él le dio autorización al enamorado”

La cantante respondió a las declaraciones de su expareja y reveló nuevos detalles sobre el distanciamiento entre el cumbiambero y su hija adolescente

Melanie Martínez rompe el silencio sobre el distanciamiento entre su hija y Christian Domínguez: "Él fue quien permitió que ese chico entrara a su casa".

El conflicto entre Melanie Martínez y Christian Domínguez sigue revelando nuevas aristas, especialmente tras la reciente entrevista que la cantante ofreció a Magaly Medina, donde respondió a la versión que el cumbiambero habría dado sobre el distanciamiento con su hija adolescente.

La conversación, cargada de matices emocionales, dejó en evidencia la tensión y el dolor que todavía envuelve a esta familia, cuyos desencuentros ya no solo involucran a los padres, sino también a la joven que intenta sobrellevar la separación en medio de la exposición mediática.

Durante el programa, Magaly Medina leyó extractos del testimonio de Christian Domínguez, contenido en los documentos judiciales a los que el equipo del programa tuvo acceso. Según ese relato, el distanciamiento entre padre e hija se habría originado por un conflicto relacionado con el enamorado de la adolescente, un joven con el que, según Domínguez, su hija mantiene una relación “tóxica”.

Melanie Martínez enfrenta a Christian
Melanie Martínez enfrenta a Christian Domínguez y desmiente su versión sobre el novio de su hija.

Ocurrió en casa de Christian Domínguez

El cantante aseguró que ha tenido fuertes discusiones con su hija debido a que el muchacho, a su juicio, no es una buena influencia. “Él ha tenido que intervenir porque es un chico que insulta a su hija, que la bloquea, y que le genera una dependencia emocional”, resumió Magaly al leer los extractos.

De acuerdo con esa versión, el problema habría escalado tras un incidente ocurrido en la casa del propio Christian, cuando la nana vio algo que no le gustó y el cantante pidió que el joven fuera retirado del lugar. Desde ese momento, según Domínguez, la relación con su hija se quebró por completo.

Ante esto, Melanie Martínez decidió aclarar los hechos con serenidad, pero también con firmeza. “Sí, él tiene su versión y yo tengo la mía”, comenzó diciendo. “Esto es lo que te comenté la primera vez que conversamos, que no quería ahondar en el tema porque era algo delicado y que involucra cosas privadas de mi hija”, explicó, dejando claro que intenta proteger a su adolescente de la exposición mediática que el caso ha generado.

Melanie Martínez enfrenta a Christian
Melanie Martínez enfrenta a Christian Domínguez y desmiente su versión sobre el novio de su hija.

Christian Domínguez le habría dado permiso a enamorado de su hija

Sin embargo, laexbailarina consideró necesario aclarar los puntos que considera tergiversados. “Cuando él dice que el chico era consentido en mi casa, no es así. El chico no viene a mi casa. A raíz del problema que tuvo Camila, yo le di mi punto de vista y le dije que mientras él no se disculpara ni cambiara de actitud, las cosas no podían ser iguales que antes”, aseguró.

Melanie relató que, al principio, el joven se comportó con respeto hacia ella y su entorno, pero que con el paso del tiempo su actitud cambió, lo que la llevó a poner límites como madre. “Después de los problemas, ya la cosa cambia también. Entonces, yo ya no puedo permitir que él venga a la casa igual. Y ojo, cuando él venía, siempre estaba yo aquí, bajo mi supervisión”, recalcó.

Melanie Martínez enfrenta a Christian
Melanie Martínez enfrenta a Christian Domínguez y desmiente su versión sobre el novio de su hija.

La revelación más contundente vino después, cuando Melanie Martínez afirmó que el permiso para que el muchacho entrara a la casa de Christian fue otorgado por el propio cantante, contradiciendo directamente su versión. “Esa vez él ha ido a la casa de Cristian y Cristian no estaba ahí. El que le dio autorización para que el chico fuera fue él. Y no debió suceder. No debió de pasar eso”, sentenció.

Durante la conversación, Magaly Medina intentó poner el tema en contexto, reconociendo que muchos padres atraviesan situaciones similares con sus hijos adolescentes. “A veces los adolescentes son rebeldes. De repente, lo que le disgusta a tu hija es que su papá se oponga a una relación que ve, que no es sana ni buena”, comentó la conductora, a lo que Melanie asintió, aunque dejando en claro que no se trata solo de una diferencia generacional, sino de una situación más compleja.

Hasta ese punto puedo darle la razón. Pero no es cierto que yo haya permitido cosas indebidas o que el chico haya sido ‘consentido’. Yo también he tomado medidas, y lo he hecho desde mi rol de madre, con prudencia y respeto”, agregó, visiblemente afectada.

Melanie Martínez enfrenta a Christian
Melanie Martínez enfrenta a Christian Domínguez y desmiente su versión sobre el novio de su hija.

