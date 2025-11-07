Christian Domínguez llora y pide perdón a su hija tras exponer que tendría un novio tóxico: “Que no cometa los mismos errores”

Christian Domínguez rompe en llanto y pide perdón a su hija. Préndete

Christian Domínguez apareció en el programa Préndete para hablar de la situación que enfrenta con su hija. El cantante se quebró en vivo al reflexionar sobre el impacto que han generado sus decisiones personales —incluidas sus infidelidades— en la salud emocional de su hija, a quien le ofreció disculpas públicas y aseguró que está buscando ayuda profesional para sanar la relación.

Los hechos se dieron tras la polémica que surgió luego de que se conociera la demanda que interpuso contra Melanie Martínez por presunta violencia psicológica hacia su hija en común. De acuerdo con Domínguez, su objetivo es proteger a la menor y reconstruir un vínculo saludable. Sin embargo, reconoció que la exposición mediática, así como sus propios errores, han dejado marcas en ella que hoy busca reparar.

Este viernes 7 de octubre, el cumbiambero habló por primera vez sobre la audiencia en la que se reencontró con su hija, un encuentro que definió como “doloroso, pero necesario”. Durante la conversación, Christian no pudo contener las lágrimas cuando Kurt Villavicencio mencionó la posibilidad de que la adolescente estaría envuelta en una relación sentimental con un joven que podría resultar dañino para ella.

Christian Domínguez llora al hablar de su hija.

Ante esta situación, el cantante admitió sentirse responsable, pues considera que su hija podría estar repitiendo patrones derivados de los episodios mediáticos que él protagonizó durante años.

“La ayuda es por eso. Seguramente están mis errores, en su subconsciente está cada error que he cometido y le pido disculpas por estos errores. Sé que he marcado muchas cosas y por eso pido ayuda, porque de esa manera se van a cerrar esas heridas y todo padre busca que sus hijos no cometan los mismos errores que tú”, expresó con la voz entrecortada.

Domínguez enfatizó que está comprometido a trabajar emocionalmente junto a su hija. Según dijo, el proceso judicial no tiene como objetivo un enfrentamiento con Melanie Martínez, sino lograr una intervención profesional que beneficie a la adolescente.

“Me he equivocado mucho y ha mermado en ella. (…) Si tengo que pedirte disculpas de nuevo por los errores de mi juventud, te lo voy a volver a repetir las veces necesarias”, agregó visiblemente conmovido.

Hija de Christian Domínguez terminó afectada tras careo con su padre en audiencia

Pide terapia familiar obligatoria

En su mensaje, Christian reiteró su deseo de que el juez encargado del caso ordene terapia familiar para ambos. Considera que es un paso indispensable para reconstruir confianza y sanar heridas.

“Siempre voy a querer lo mejor para ti. Ojalá que el juez nos obligue a ir a terapia juntos. Yo quiero que estés bien, que seas fuerte, buena mujer, respetuosa… muchas cosas buenas para ti”, manifestó dirigiéndose a su hija.

La audiencia habría sido un punto emocionalmente determinante para el artista. Relató que, al ingresar, lo primero que vio fue a su hija, quien se acercó a saludarlo. Aunque no hubo confrontación directa entre las partes, sí hubo un intercambio cargado de emoción.

“Es doloroso. Al entrar, yo solo veo a mi hija en la entrada y nos saludamos. Estaba nervioso porque no sabes qué va a pasar. Después no hubo confrontación ni debate, fue todo testimonio y no nos vimos hasta el final, que nos despedimos en llanto”, contó al programa.

Durante años, Christian Domínguez ha sido una figura constante en la prensa de espectáculos debido a sus romances mediáticos y múltiples escándalos de infidelidad. Esta vez, adoptó un tono más reflexivo y autocrítico. Aceptó que muchos de sus errores han repercutido directamente en su hija y que hoy está dispuesto a asumir las consecuencias para protegerla.

Melanie Martínez asegura que nunca le habló mal de Christian Domínguez a su hija Camila: “Siempre tapé todo”