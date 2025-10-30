Perú

Dos AFP se ‘cayeron’, pero afiliados con DNI acabado en 2 también podrán solicitar hoy 30 de octubre

Retiro de AFP. El 29 de octubre a partir del medio día el sistema de Prima AFP y Habitat presentó fallas. Sin embargo, las administradoras ya dio una solución para quienes no pudieran registrar su solicitud

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Guardar
Los sistemas de Prima AFP
Los sistemas de Prima AFP y Habitat fueron afectados por la caída de Microsoft Azure, pero han tomado medidas para que afiliados que no pudierna solicitar AFP puedan hacerlo. - Crédito Captura de Prima AFP

Una falla afectó los servicios de Prima AFP y Habitat e impedió que decenas de afiliados no pudieran solicitar ayer 30 de octubre su retiro de AFP de hasta 4 UIT (S/21.400). Como se sabe, quienes podían hacerlo eran aquellos cuyo número del DNI termina en el dígito 2.

“Nuestros canales digitales y la plataforma de retiro se han visto temporalmente afectados por una incidencia global en Microsoft. El servicio se está restableciendo de forma progresiva y seguimos trabajando para solucionarlo lo antes posible”, reveló en su momento a un comentario en redes sociales Prima AFP.

Sin embargo, ante esta falla que tuvo origen en la caída de Microsoft Azure, las dos empresas de AFP habilitaron un horario especial para el 29 de octubre, hasta las 11 p.m. Es más, este 30 de octubre también podrán hacer su solicitud los que tienen DNI que acaba en 2 (los que tienen último dígito 3 empiezan hoy a enviar sus solicitudes).

La caída de Microsoft Azure
La caída de Microsoft Azure afectó a varias empresas en Perú, como el banco Interbank y su aplicativo. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

Afiliados con DNI terminado en 2 aún pueden solicitar

Prima AFP informó que tras la caída de Microsoft Azure, a alrededor de las 6 pm (hora en que acababa el horario para pedir AFP) se “restablecieron nuestros canales digitales y plataforma de retiros para que puedas continuar con tu solicitud". Así, ampliaron el horario para los afiliados que justamente podían solicitar ese día.

“Te contamos las opciones que tienes para ingresar tu solicitud de retiro. En Prima AFP, tu tranquilidad es nuestra prioridad. Por ello, si tu DNI termina en 2, podrás registrar tu solicitud:

  • Hoy hasta las 11:00 p.m.
  • Mañana en horario regular de 8:00 a.m. a 6:00 p.m."
Cronograma oficial para el octavo
Cronograma oficial para el octavo retiro AFP.

Asimismo, si hoy los afiliados con el DNI terminado en 2 hacen su registro, "la fecha de abono será la misma que si lo hubieras registrado hoy (29 de octubre)“. Es decir, los que retiran AFP no perderán plazo (máximo 30 días) para que les llegue la primera UIT.

“Debido a las intermitencias en nuestros servicios digitales, el horario para la solicitud de retiros en la web https://retiro.afphabitat.com.pe/ se extenderá hasta las 8 p.m.m de hoy. Quienes ni puedan ingresar hoy, podrán hacerlo el día de mañana en el horario habitual de 8 a.m. a 6 p.m. Gracias por su comprensión”, informó Habitat por su lado.

¿Cómo dar seguimiento al retiro AFP?

Varios afiliados que ya enviaron su solicitud de retiro de AFP de hasta 4 UIT también han tenido problemas al dar seguimiento a este proceso. Pero no se tratan de dificultades relacionadas a la caída de Microsoft Azure de ayer 29 de octubre, sino por la forma en que está configurados los mismos sistemas de las AFP.

Cada afiliado podrá hacer el
Cada afiliado podrá hacer el trámite de la solicitud AFP en 31 días posibles. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

Según AFP Habitat, luego de ingresar la solicitud, hay que esperar un tiempo máximo para poder ver cómo avanza el proceso de pedido. “En un máximo de 48 horas hábiles de ingresada tu solicitud de retiro de hasta 4 UIT, podrás hacerle seguimiento, fácil y rápido”, reveló en Facebook.

Temas Relacionados

retiro AFPretiro AFP 2025AFPPrima AFPAFP HabitatMicrosoft Azureperu-economia

Más Noticias

Sicario del Tren de Aragua volverá al Perú: Estado peruano pedirá su extradición desde España por asesinato

El criminal conocido como ‘Mamera’ sería el líder de una facción del Tren de Aragua conocida como ‘Los Gallegos’ y fue capturado en España en junio de este año

Sicario del Tren de Aragua

Se reveló primera salida de Alianza Lima: el plan ‘blanquiazul’ para los refuerzos rumbo al 2026

La directiva ‘íntima’ está definiendo el futuro de los jugadores que terminan contrato a fin de año pensando en lo que será próxima temporada. Entérate las novedades en Matute

Se reveló primera salida de

Senamhi: este peligroso fenómeno ocurrirá desde mañana 31 de octubre en Lima y 16 regiones del Perú

La institución advierte sobre un evento climático que impactará a gran parte del país, con temperaturas mínimas inusuales y medidas preventivas recomendadas para evitar complicaciones de salud

Senamhi: este peligroso fenómeno ocurrirá

Diego Penny confirmó que Pedro Gallese se va de Orlando City y reveló: “Tiene una opción de Perú”

El exarquero manifestó que el ‘Pulpo’ dejará el club estadounidense después de seis temporadas luego de no alcanzar un acuerdo salarial

Diego Penny confirmó que Pedro

Campaña veterinaria gratis para este 31 de octubre: conoce dónde y qué servicio se ofrecerán

La propuesta adquiere importancia al prevenir enfermedades en los animales de compañía, incentivar la responsabilidad en su atención y contribuir al bienestar de las mascotas y sus familias en el entorno comunitario

Campaña veterinaria gratis para este
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Francisco Sagasti sobre el gobierno

Francisco Sagasti sobre el gobierno de José Jerí: “Hasta ahora no hay acciones visibles”

Se frustró homenaje de Rafael López Aliaga: MML aprobó acto para Javier Milei, pero el presidente canceló su viaje a Lima

Congresista Diana Gonzáles rechaza posible prórroga del Reinfo y exige postura firme del Ejecutivo contra la minería ilegal

Keiko Fujimori afirma que sí trabaja: expone cargos como docente universitaria y encargada en editorial de libros

Abogado de Dina Boluarte señala que no votaría por ella porque sufraga en Ayacucho, aunque la califica con 20

ENTRETENIMIENTO

Pietro Sibille regresa a la

Pietro Sibille regresa a la actuación tras rehabilitación: “Es una batalla cada vez menos dura”

Maju Mantilla enfrenta gesto irrespetuoso del sacerdote en el velorio de su madre y Peluchín estalla en vivo

Suheyn Cipriani y el oscuro historial judicial de su nuevo romance: “denuncias por fraude y hurto agravado”

Magaly Medina destruye a Nadeska Widausky por atacar a Pamela López: “Por lo menos ella era la esposa, no la amante”

Magaly Medina calificó de ‘retadora’ la foto familiar que Alejandra Baigorria publicó sin su hermana Tamara: “Ella necesita ayuda”

DEPORTES

Se reveló primera salida de

Se reveló primera salida de Alianza Lima: el plan ‘blanquiazul’ para los refuerzos rumbo al 2026

Diego Penny confirmó que Pedro Gallese se va de Orlando City y reveló: “Tiene una opción de Perú”

Reimond Manco confesó que Alex Valera dejaría Universitario para fichar por club de la Liga MX: “Está muy avanzado y con una buena oferta”

Reimond Manco señaló los tres jugadores que no deben seguir en Alianza Lima y agregó: “Con seis fichajes puede pelear con Universitario”

Dónde ver LDU Quito vs Palmeiras HOY: canal tv online del duelo por semifinales vuelta de la Copa Libertadores 2025