Perú

Retiro de AFP 2025: ¿Qué afiliados pueden solicitar en noviembre y cuándo reciben?

Consulta el cronograma AFP con DNI. Se acaba octubre, pero continúan las fechas para solicitar hasta las 4 UIT

Apunta la fecha del cronograma
Apunta la fecha del cronograma en que podrás hacer la solicitud de tu retiro de AFP.

El octavo retiro de AFP empezó a tener vigencia en octubre: desde el martes 21 de octubre los afiliados al Sistema Privado de Pensiones han empezado a solicitar hasta 4 UIT (S/21.400) de sus cuentas administradas por las Administradores de Fondos de Pensiones.

Sin embargo, ese mes solo han podido solicitar el grupo de afiliados cuyo número del DNI (o el documento de identidad que tengan) termina en letra, o en los dígitos 1, 2 o 3. Es en noviembre donde los demás podrás registrar sus solicitudes.

Así, los que tienen el 4, 5, 6, 7, 8 y 9 podrán recién mandar sus pedidos según las fechas dedicadas. Pero los otros afiliados también tendrán la oportunidad de enviarla si se les pasó las fechas anteriores. A quienes envían la solicitud en noviembre, como se sabe, se les entregará la primera UIT en diciembre, en las fechas límite que ha aproximado Infobae Perú.

Cronograma AFP para noviembre

Estos son los otros afiliados que faltan que tengan la oportunidad para mandar sus solicitudes, que podrán registrar sus trámites para sacar hasta 4 UIT en noviembre. Estos recibirán su primera UIT en diciembre.

  • Dígito 4 al final del DNI: Los que solicitan el lunes 3 y martes 4 de noviembre recibirán su primera UIT máximo el miércoles 3 y jueves 4 de diciembre
  • Dígito 5: Los que solicitan el miércoles 5 y jueves 6 de noviembre recibirán su primera UIT máximo el viernes 5 y sábado 6 de diciembre
  • Dígito 6: Los que solicitan este viernes 7 y lunes 10 de noviembre recibirán su primera UIT máximo el domingo 7 y miércoles 10 de diciembre
  • Dígito 7: Los que solicitan el martes 11 y miércoles 12 de noviembre reciben su primera UIT máximo el jueves 11 y viernes 12 de diciembre
  • Dígito 8: Los que solicitan el jueves 13 y viernes 14 de noviembre reciben su primera UIT máximo el sábado 13 y domingo 14 de diciembre
  • Dígito 9: Los que solicitan el lunes 17 y martes 18 de noviembre reciben su primera UIT máximo el miércoles 17 y jueves 18 de diciembre.

Pero, además, como se sabe, luego de estas fechas, todos los afiliados podrán tener la tercera fecha dedicada para hacer la solicitud (si no la han hecho aún en este octavo accceso aprobado).

Cronograma oficial para el octavo
Cronograma oficial para el octavo retiro AFP.

Link para retiro de AFP

Primera UIT llega en noviembre

El reglamento del octavo retiro AFP aprobó que cada UIT (de las máximo 4 UIT) llegue a más tardar en 30 días luego de cada una:

  • La primera UIT llegará en máximo 30 días calendario de realizada la solicitud
  • La segunda UIT llegará en máximo 30 días calendario de la fecha de llegada de la primera UIT
  • La tercera UIT llegará en máximo 30 días calendario de la fecha de llegada de la segunda UIT
  • La cuarta UIT llegará en máximo 30 días calendario de la fecha de llegada de la tercera UIT.
Cada afiliado podrá hacer el
Cada afiliado podrá hacer el trámite de la solicitud AFP en 31 días posibles. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

Por ejemplo, para los que solicitaron su retiro AFP el martes 21 de octubre la fecha máxima de llegada de su primera depósito de 1 UIT será el jueves 20 de noviembre. Se debe apuntar que esta es la fecha límite, la AFP no puede demorar más de esta fecha, pero sí puede hacer efectivo el desembolso días antes de este límite.

Sin embargo, aún para, máximo, el 17 de diciembre, ya todos los afiliados (que solicitaron) deberían haber haber recibido su primer depósito de 1 UIT (S/5.350).

