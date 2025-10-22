Perú

Retiro AFP 2025: La fecha límite para el depósito según el día en que solicitaste

Ya los primeros afiliados han registrado su pedido por hasta 4 UIT (S/21.400) en el link oficial de Integra, Prima, Profuturo y Habitat, según el cronograma

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Guardar
Los afiliados ya están mandado
Los afiliados ya están mandado sus solicitudes de retiro AFP, pero también esto revela las fechas de desembolsos para cada UIT. - Crédito Infobae Perú

El martes 21 de octubre varios afiliados ya empezaron a mandar las solicitudes para pedir el retiro de hasta 4 UIT (S/21.400) de sus cuentas en las AFP. Así, primero piden los que tienen letra al final del número de su documento de identidad y luego del 0 al 9 del DNI. Todo el proceso se realiza a través de los links oficiales para el retiro.

¿Pero cuándo llegará cada depósito a la cuenta del afiliado? Como se sabe, según la norma, la primera UIT (los primeros S/5.350) llegarán en máximo 30 días. Es así que en noviembre se estarán recibiendo estos montos: para los que pidieron el mismo martes 21 de octubre, este llegará máximo el jueves 20 de noviembre de 2025. Todas las demás fechas límites las ha aproximado Infobae Perú en su propio cronograma de desembolsos.

Primera UIT llega en noviembre

Como se recuerda, el reglamento del octavo retiro AFP aprobó que cada UIT (de las máximo 4 UIT) llegue a más tardar en 30 días luego de cada una:

  • La primera UIT llegará en máximo 30 días calendario de realizada la solicitud
  • La segunda UIT llegará en máximo 30 días calendario de la fecha de llegada de la primera UIT
  • La tercera UIT llegará en máximo 30 días calendario de la fecha de llegada de la segunda UIT
  • La cuarta UIT llegará en máximo 30 días calendario de la fecha de llegada de la tercera UIT.

Así, por ejemplo, para los que solicitaron su retiro AFP el martes 21 de octubre la fecha máxima de llegada de su primera depósito de 1 UIT será el jueves 20 de noviembre. Se debe apuntar que esta es la fecha límite, la AFP no puede demorar más de esta fecha, pero sí puede hacer efectivo el desembolso días antes de este límite.

Cronograma oficial para el octavo
Cronograma oficial para el octavo retiro AFP.

Plazo para el retiro AFP

El octavo de retiro de AFP se realiza desde el martes 21 de octubre de 2025 se podrán empezar a enviar las solicitudes para sacar hasta 4 UIT (S/21.400) de las cuentas individuales en el Sistema Privado de Pensiones. Los primeros serán quiénes tengan letra al final del número de su documento de identidad (DNI u otro).

Así, las primeras fechas —los dos primeros días dedicados para cada afiliado según el último dígito del DNI— para poder solicitar se extenderán hasta el martes 18 de noviembre, que es para cuando ya todos los afiliados podrán haber hecho su solicitud (para lo que necesitarán tres requisitos). Pero además tendrán un día más luego de esta.

Pero también los afilaidos tendrán un periodo libre (es decir, donde cualquier afiliado podrá retirar) que va desde el jueves 4 de diciembre hasta el viernes 16 de enero de 2026, que es el último día hábil del cronograma para solicitar el retiro AFP.

El link para hacer la
El link para hacer la solicitud del retiro AFP ya está activo, pero varía según la AFP en la que estás. - Crédito Captura de AFP Integra

Los requisitos para retirar AFP

  • El número de DNI. Pero también se le pedirían otros datos personales, por lo que tener el documento a la mano es recomendable
  • La clave web. Esta es la contraseña que usen para entrar a sus cuentas en su AFP. Estas empresas administradoras recomienda actualizar este dato para no demorar buscándolo poco antes del retiro
  • El número de cuenta bancaria a donde se depositará los desembolsos hasta por 4 UIT. Este es el dato que se suele perder de vista. El dinero solo se podrá retirar por una entidad bancaria o financiera de la lista de las que están autorizadas. Si no se cuenta con una, se deberá crear.

Esta es la lista de bancos y cajas autorizadas:

  • BCP
  • BBVA
  • Interbank
  • Scotiabank
  • Banbif
  • Banco Falabella
  • Caja Huancayo
  • Banco de la Nación (solo cuando es la única entidad disponible en la localidad).

Temas Relacionados

retiro AFPretiro AFP 2025Cronograma AFPperu-economia

Más Noticias

Caso del policía asesinado en Carabayllo: investigan vínculo entre la víctima y su visita al penal de Ancón días antes

No se descarta que alguna organización criminal relacionada con este delito haya podido tomar represalias luego de que las autoridades descartaran que se trate de un robo

Caso del policía asesinado en

Guillermo Bermejo a prisión: ¿En qué penal sería recluido el congresista sentenciado por terrorismo?

El Poder Judicial dictó quince años de prisión efectiva para el parlamentario tras hallarlo culpable del delito de afiliación a organización terrorista

Guillermo Bermejo a prisión: ¿En

Reniec acatará fallo del PJ y pagará más de S/ 200 mil a Dina Boluarte, pero deberá esperar su turno

Jefa de la institución, Carmen Velarde, esperará notificación oficial para proceder con el desembolso, aunque indicó que se tendrá en cuenta el principio de antigüedad

Reniec acatará fallo del PJ

Incendio en el Centro de Lima: Bomberos atienden emergencia cerca al Congreso de la República

La rápida expansión de las llamas en el Jirón Junín, cerca del Congreso, generó alarma en comerciantes y transeúntes que son evacuados por equipos de emergencia

Incendio en el Centro de

Policía acusado de la muerte de ‘Truko’: “Desde el fondo de mi corazón les pido disculpas”

El suboficial de tercera, Luis Magallanes, se encuentra suspendido de sus funciones, pero en libertad

Policía acusado de la muerte
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Guillermo Bermejo a prisión: ¿En

Guillermo Bermejo a prisión: ¿En qué penal sería recluido el congresista sentenciado por terrorismo?

Reniec acatará fallo del PJ y pagará más de S/ 200 mil a Dina Boluarte, pero deberá esperar su turno

Caso Guillermo Bermejo: Investigación revela uso de congresistas peruanos para articulación política internacional de Sendero Luminoso

¿Quién reemplazará a Guillermo Bermejo en el Congreso tras su condena por terrorismo?

Guillermo Bermejo sentenciado por filiación al terrorismo: Estas son las pruebas que lo condenan

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina se burla del

Magaly Medina se burla del fin del programa de Michelle Soifer y Ricardo Rondón: “No quieren decir que fue un fracaso”

Isabel Preysler rompe el silencio y cuenta por qué terminó con Mario Vargas Llosa: “Mi casa no es un hotel”

Magaly Medina le dice ‘terca’ a Darinka Ramírez por impedir que Jefferson Farfán visite a su hija: “No busquemos pretextos”

Familia de Mario Vargas Llosa evalúa demandar a Isabel Preysler por publicar cartas íntimas del Nobel: “Un auténtico desprestigio”

Jackson Mora se defiende tras denuncia penal contra él y Tilsa Lozano como banda criminal: “Esto es fraudulento”

DEPORTES

Partidos de hoy, sábado 25

Partidos de hoy, sábado 25 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

A qué hora juega Real Madrid vs Barcelona: partidazo en el Bernabéu por clásico de LaLiga 2025/2026

A qué hora juega Universitario vs ADT: partido clave en Tarma por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Alianza Lima vs Fluminense vóley EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la Noche Blanquiazul 2025