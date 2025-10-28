Perú

Un sentenciado por terrorismo, una parlamentaria que le corten las uñas y ‘mocha sueldos’: los cuadros electos por Perú Libre en el Congreso

El partido fundado por Vladimir Cerrón intentó deslindarse del último escándalo relacionado con Lucinda Vásquez, argumentando que ya no es parte de la bancada. Sin embargo, fue elegida por el ‘lápiz’ al igual que otros legisladores protagonistas de escándalos

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Guardar

La bancada de Perú Libre se encuentra en el centro del debate político peruano tras la acumulación de denuncias, investigaciones fiscales y hechos controvertidos que involucran a sus integrantes y exmiembros. Mientras la agrupación busca deslindar responsabilidades con casos recientes como el de Lucinda Vásquez Vela, lo cierto es que solo es uno más de los constantes escándalos que apuntan a parlamentarios que ingresaron al Congreso bajo el estandarte de ese partido.

El partido fundado por Vladimir Cerrón difundió este 27 de octubre de 2025 un comunicado en el que aclara: “La congresista Lucinda Vásquez Vela, actualmente integrante de la Bancada de Juntos por el Perú, no forma parte de nuestra bancada desde mayo de 2022”. Además, solicita a los medios evitar lo que denomina informaciones falsas respecto a su actual pertenencia. Sin embargo, independiente a en qué bancada esté actualmente, accedió al Parlamento en las elecciones generales de 2021 gracias a los filtros del ‘lápiz’.

Comunicado de Perú Libre.
Comunicado de Perú Libre.

La sucesión de irregularidades protagonizadas por congresistas vinculados a Perú Libre abarca desde delitos sancionados como terrorismo hasta prácticas de corrupción en la administración pública y delitos vinculados a la ética parlamentaria. Un repaso a los casos más relevantes permite observar el alcance del impacto que estos escándalos han tenido en la política nacional.

Entre los hechos de mayor gravedad figura la sentencia a Guillermo Bermejo Rojas, condenado a 15 años de prisión efectiva por el delito de afiliación terrorista. El fallo, emitido por la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, determinó su responsabilidad tras hallarlo culpable de mantener vínculos directos con cabecillas de Sendero Luminoso en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) entre 2008 y 2009.

‘Mocha sueldos’

El caso ‘mocha sueldos’ se consolidó como uno de los principales escándalos en el Congreso, involucrando a varias figuras de Perú Libre. María Agüero es una de las principales investigadas: la Fiscalía allanó su casa y despacho por el recorte del 10% del sueldo de sus trabajadores. A estas exigencias se sumaban conceptos adicionales para supuestos gastos logísticos e incluso para cubrir problemas personales como la reparación de vehículos.

Recientemente, la Corte Suprema de Justicia avaló la solicitud de extradición de César Alexis de la Cruz Canales, exasesor parlamentario de Agüero, para que responda ante la justicia peruana por su presunta participación en el esquema de recorte de sueldos.

César de la Cruz es investigado por delitos de concusión, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.| RPP
Katy Ugarte, también electa por Perú Libre, fue suspendida por 30 días por un caso similar. Audios y chats difundidos por Cuarto Poder muestran cómo se recaudaban estos aportes para gastos en imagen pública. La Fiscalía impulsó una denuncia constitucional por los presuntos delitos de concusión.

Edgar Tello y Pasión Dávila también figuran entre los acusados por recortar el sueldo a sus trabajadores. El primero de ellos, incluso, afronta una denuncia constitucional por el presunto delito de concusión, donde se incluye la solicitud de donación de 8 mil dólares a la Oficina Económica y Cultural de Taipéi para una supuesta entrega de canas y víveres a ollas comunes. En ese contexto, fue denunciado por acoso laboral.

En este grupo también se puede considerar a Janet Rivas. No precisamente por ‘mocha sueldo’, sino por tener en su planilla a una trabajadora “fantasma”, de 74 años, que reside en un distrito lejano al Congreso sin registrar actividad efectiva en el hemiciclo.

(Cuarto Poder)

Corrupción y contrataciones

Las investigaciones por corrupción y tráfico de influencias también son parte de Perú Libre. Elizabeth Medina Hermosilla es una de las legisladoras cuya vivienda y oficina parlamentaria fueron allanadas por presuntos cobros ilegales en licitaciones municipales de Huánuco.

A la par, Francis Paredes fue acusada de solicitar y recibir 45 mil soles a cambio de la designación de un funcionario en el INPE. Según testigos y documentos bancarios expuestos por “Panorama”, parte de esos montos se canalizaron por intermediarios para asegurar nombramientos de confianza.

Américo Gonza también se suma a la lista de investigados. Fue sindicado de pertenecer a una red criminal dedicada al cobro de sobornos a oficiales de la Policía Nacional para facilitar ascensos. Además, se le acusa de contratar en su despacho a tres amigos y a familiares de los sobrinos del expresidente Castillo, hecho por el que fue denunciado constitucionalmente.

Cabe mencionar que no es el único, Germán Tacuri, Pasión Dávila, Francis Paredes, Oscar Zea, Katy Ugarte, Paul Gutiérrez, Segundo Quiróz, Edgard Tello y Gonza fueron señalados, junto a legisladores de otras bancadas, de presuntamente favorecer nombramientos y obras públicas a cambio de beneficios personales o políticos. El caso fue conocido como ‘los niños’.

Fiscalía de la Nación presentó
Fiscalía de la Nación presentó denuncia constitucional contra Pedro Castillo. (Foto: X/@Ministerio Público)

Por hechos similares, la congresista Kelly Portalatino fue denunciada por el Ministerio Público. En su caso, por la presunta negociación incompatible tras la contratación de Rommy Vásquez Yáñez—hijastra de su medio hermano—en el Ministerio de Salud y el Congreso, por gestiones que habrían derivado en la función parlamentaria y ministerial de la legisladora. También se le acusa de estar detrás de las contrataciones de Cindy Ríos Chicchi (conviviente de su hermano) y Lesly Valverde Broncano (hija de la nana de sus hijos), quienes se habrían beneficiado con salarios que superan los 15 mil soles mensuales.

Escándalos de tráfico de influencias

Betssy Chávez Chino, sindicada como una de las participantes del intento de golpe de Estado, también fue acusada por negociación incompatible y tráfico de influencias en contratos de allegados. El Congreso aprobó la acusación constitucional que abre paso a su investigación penal. A Chávez se le imputa adjudicar contratos en el Ministerio de Trabajo y Cofopri en favor de la familia de su entonces pareja Abel Sotelo, así como interferir en designaciones en el entorno ministerial de Pedro Castillo.

En paralelo, José María Balcázar, también de origen perulibrista, quedó señalado en un caso de cohecho activo y pasivo específico, tras ser acusado de intercambiar favores con la exfiscal de la Nación Patricia Benavides a cambio de archivar denuncias constitucionales. Además, causó indignación tras respaldar abiertamente el matrimonio infantil.

“La medicina legal sabe perfectamente que, mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de la mujer (…). Todas las relaciones sexuales en esas edades no generan ninguna consecuencia traumática”, expresó motivando el repudio de la ciudadanía.

Congresista José Balcázar se refiere al matrimonio infantil. Canal N

Cuestionamientos éticos

Pese a que es conocido que cada parlamentario cuenta con un gran número de asesores, se develó que el congresista Paul Gutiérrez Ticona presentó proyectos legislativos con fragmentos copiados directamente de respuestas generadas por inteligencia artificial sin revisión. Estos documentos reproducían frases como “como modelo de lenguaje AI, no tengo acceso a información en tiempo real…”.

Otro de sus cuestionamientos tiene que ver con su propia hija, a quien buscó anular la pensión porque no le gustó su nombre. También presentó un proyecto de ley que incluía nuevas causales para exonerar la pensión de alimentos, el cual retiró ante la ola de críticas.

Asimismo, Nieves Limachi fue condenada por incumplimiento de pagos, y Jorge Marticorena, señalado por contratar a asesores con investigaciones abiertas por crimen organizado; Alex Randu Flores Ramírez y Wilson Rusbel Quispe Mamani, ambos con procesos abiertos en la Fiscalía.

Temas Relacionados

Perú LibreGuillermo BermejoCongreso de la RepúblicaLucinda Vásquezperu-politica

Más Noticias

John Kelvin sorprende al aparecer muy cariñoso con Alexa Samamé, quien tuvo un romance con Christian Domínguez

El cantante fue grabado junto a la modelo chiclayana durante dos eventos consecutivos, mostrando gran cercanía

John Kelvin sorprende al aparecer

Isabel Preysler rompe el silencio y cuenta por qué terminó con Mario Vargas Llosa: “Mi casa no es un hotel”

La socialité publicó la carta con la que puso fin a su relación con el Nobel de Literatura, revelando actitudes que consideró inaceptables durante su convivencia

Isabel Preysler rompe el silencio

Familia de Mario Vargas Llosa evalúa demandar a Isabel Preysler por publicar cartas íntimas del Nobel: “Un auténtico desprestigio”

Según informó El tiempo justo, Álvaro Vargas Llosa estaría indignado por las revelaciones del libro de Preysler, que habrían empañado el homenaje literario celebrado en Cáceres

Familia de Mario Vargas Llosa

Korina Rivadeneira revela el drama de salud que enfrenta: “Hace cinco meses empezó esta tortura”

La modelo confesó que la pérdida masiva de su cabello fue la señal que la llevó a buscar ayuda médica, momento en el que finalmente descubrió la enfermedad que estaba padeciendo

Korina Rivadeneira revela el drama

Qué se celebra el 28 de octubre en el Perú: una fecha marcada por rupturas, tragedias y memoria colectiva

Acontecimientos históricos de gran calado, desde rebeliones políticas hasta desastres naturales y gestas fundacionales, convergen en esta fecha, reflejando los desafíos y resiliencias que han forjado la identidad nacional peruana

Qué se celebra el 28
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

César Hildebrandt sobre Lucinda Vásquez:

César Hildebrandt sobre Lucinda Vásquez: “Este juanete de la política no existiría si no hubiera gente que vota con los pies”

Congresista Lucinda Vásquez usó a sus trabajadores para realizarle pedicura y cocinarle en horas de trabajo

Caso Cócteles: Juez se aparta y deja en suspenso aplicación del fallo del TC a favor de Keiko Fujimori

Lucinda Vásquez podría ser denunciada por peculado de uso, ¿cuántos años de prisión afrontaría?

Reniec acatará fallo del PJ y pagará más de S/ 200 mil a Dina Boluarte, pero deberá esperar su turno

ENTRETENIMIENTO

John Kelvin sorprende al aparecer

John Kelvin sorprende al aparecer muy cariñoso con Alexa Samamé, quien tuvo un romance con Christian Domínguez

Isabel Preysler rompe el silencio y cuenta por qué terminó con Mario Vargas Llosa: “Mi casa no es un hotel”

Familia de Mario Vargas Llosa evalúa demandar a Isabel Preysler por publicar cartas íntimas del Nobel: “Un auténtico desprestigio”

Korina Rivadeneira revela el drama de salud que enfrenta: “Hace cinco meses empezó esta tortura”

Magaly Medina sobre demanda millonaria de Álvaro Paz de la Barra: “Todo el país fue testigo de lo que él hizo”

DEPORTES

Jorge Fossati instaura la incertidumbre

Jorge Fossati instaura la incertidumbre en Universitario tras el tricampeonato: “Estaría bien darnos un tiempo”

Programación de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos, horarios y canal tv

Jorge Fossati se arrodilló tras la obtención del tricampeonato con Universitario y elogió el temperamento del plantel: “Se lo merecen”

El Mundial de Clubes 2025 presenta una renuncia inesperada: ¿afectará en el calendario de participación de Alianza Lima?

Roberto Mosquera arremete en contra de la organización de la Liga 1 2025: “Lo que he visto es un abuso, pero nadie dice nada”