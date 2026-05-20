Víctor Guzmán avanza a pasos agigantados: disputó su primer partido como titular con Sporting Lisboa B en la Liga Portugal 2

Víctor Guzmán suele contar con participación activa en la Liga Portugal 2 Meu Super. - Crédito: Sporting CP

Víctor Guzmán lleva tiempo construyendo la etapa final de su formación como delantero en el Sporting Lisboa. Hace cerca de un año llegó como una enorme promesa del mercado portugués y desde entonces no ha parado de esforzarse como el que más. El recorrido lo inició en la Liga Revelação, pero su estancia fue más que corta.

Entre noviembre del año pasado hasta mediados de abril del presente curso, el peruano se hizo presente en tres enfrentamientos, sumando una cantidad módica de minutos, dejando su huella goleadora —la primera en su andadura en Portugal— contra el SC Farense.

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Víctor Guzmán afrontando un partido contra Vizela. - Crédito: Sporting CP

Con eso y su evolución sobre los campos de juego de la Liga Revelação, bastó para que Guzmán, de 19 años, sea promovido a la reserva, quedando a tiro para instalarse con la estructura profesional. El entrenador João Gião quedó conforme con su avance y solicitó rápidamente su incorporación en el bloque que disputa la Liga Portugal 2 Meu Super.

Así pues, el crecido en La Victoria dio inicio a su camino con Sporting Lisboa B en abril del presente año. Su presencia, eso sí, fue entrando de cambio en los lances contra Felgueiras, Vizela, Benfica B y Porto B. Y en toda esa seguidilla hubo una mala racha de caídas.

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Para encontrar una solución a ese panorama adverso, el DT Gião se convenció en echar al ruedo a Víctor Guzmán como inicialista en el choque contra Académico Viseu, reemplazando a Lucas Anjos. Durante su participación contó con dos ataques —desglosados en un remate y un cabezazo— importantes que llevaron peligro Domen Gril.

A pesar de su correcta participación, Guzmán no pudo activar el tablero electrónico para un Sporting CP que si bien sacó un empate sin goles con el que se deshizo de su nube negra, todavía no saca triunfos en el campeonato. Se espera que eso se acabe pronto y con el peruano en los planes iniciales.

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Víctor Guzmán demostrando su lado lúdico con el balón. - Crédito: Sporting Clube

Inicio ilusionante

Desde su infancia, Víctor Guzmán tuvo como objetivo convertirse en futbolista. Pasaba horas practicando en el colegio bajo la observación de Leonidas Preguntegui, docente de educación física, quien acompañó su desarrollo deportivo.

La determinación de Guzmán lo llevó a mantener una disciplina destacada desde muy pequeño. Convencido de sus habilidades, ingresó a Esther Grande Bentín (EGB), donde rápidamente fue considerado una revelación en los torneos internos.

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El talento de Víctor Guzmán llamó la atención de Alianza Lima, que inició gestiones para sumarlo a sus filas a la edad de 10 años. Tras el proceso de traslado, el jugador se integró a La Victoria y continuó su progreso futbolístico durante casi una década.

En Alianza Lima, Guzmán evolucionó de extremo a delantero, cumpliendo con creces en cada categoría y aprendiendo de los referentes del club. La adaptación le permitió consolidarse en las distintas etapas formativas en Matute.

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Víctor Guzmán, de los últimos talentos crecidos en Alianza Lima. - Crédito: Difusión

El debut de Víctor Guzmán en la Liga 1 se produjo bajo la dirección técnica de Alejandro Restrepo, quien confió en sus capacidades para incluirlo en el primer equipo. Posteriormente, fue evaluado por otros cuerpos técnicos y mantuvo su lugar en el plantel.

De forma paralela, el delantero obtuvo mayor regularidad en las selecciones menores de la selección peruana. En busca de perfeccionamiento técnico y táctico, aceptó una experiencia en el Sporting CP con el propósito de potenciar su trayectoria y desarrollarse en el fútbol europeo.

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