Tres colaboradores eficaz señalan que Américo Gonza tuvo influencia en el caso de los ascensos de la Policía Nacional

Congresista Américo Gonza (Perú Libre) está involucrado en el caso de los ascensos irregulares de las Fuerzas Armadas y la PNP.

La situación legal del congresista Américo Gonza (Perú Libre) se complica cada vez más. En la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación Patricia Benavides contra el expresidente Pedro Castillo y el exministro de Defensa Walter Ayala, al que Infobae Perú tuvo acceso, se menciona que tuvo influencia en el proceso de ascensos dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Según la tesis del Ministerio Público, el legislador habría sido el denominado “brazo congresal” de la organización criminal liderada por Castillo Terrones. Así, su labor consistió en incorporar al entonces general de la PNP, Javier Gallardo, para realizar las actividades ilicitas dentro de su institución. Esto se habría materializado el 6 de agosto del 2021 en una reunión que se dio en Palacio de Gobierno.

Gonza y Gallardo se juntaron con el expresidente en la sede del Ejecutivo. A la cita también asistió la empresaria Patricia Sovero Niño, quien fue policía y era proveedora del Estado. Allí se concretó que Gallardo fuera el nuevo comandante general de la PNP, lo cual se materializó el 2 de setiembre del 2021 en una resolución publicada en el diario oficial El Peruano.

Esto es confirmado por el colaborador eficaz CE 04 - 2022 — EFICCOP, de fecha 06 de diciembre de 2022, en la que señaló lo siguiente: “Que la primera semana de agosto observo que el general Javier Santos Gallardo Mendoza, acompañado de la abogada Patricia [...] [Sovero] Niño, se encontraban en el estacionamiento del Palacio de Gobierno y luego ingresa acompañados del congresista Américo Gonza Castillo al despacho presidencial de Castillo [..]”.

Declaración del colaborador eficaz CE 04-2022- EFICCOP sobre la reunión entre el congresista Américo Gonza, el excomandante general de la PNP, Javier Gallardo, y la empresaria Patricia Sovero.

La Fiscalía estima que “con la designación de Javier Santos Gallardo Mendoza como comandante general de la Policía Nacional del Perú, la organización criminal habría logrado copar el más alto nivel jerárquico dentro de esta institución, con el propósito de viabilizar la segunda fase de su plan criminal dentro de la misma, cual era controlar y direccionar el proceso de ascenso al grado de general 2021 [promoción 2022], a favor de determinados oficiales, a cambio de donativos económicos en beneficio de la organización criminal y, principalmente, de su líder”.

En efecto, la designación de Gallardo en el más alto mando de la PNP fue el punto de partida para el inicio de la manipulación de los ascensos dentro de la institución policial. En este asunto, un segundo testimonio apunta contra el congresista Gonza.

“Tengo conocimiento que el congresista Américo Gonza, de Perú Libre, se reunía constantemente con el Presidente Castillo, previo a las designaciones de, por ejemplo, el Comandante General Gallardo (PNP), y la segunda secretaria del Presidente, lo cual sucedió aproximadamente en agosto”, señaló el colaborador eficaz CE 03 - 2022 —EFICCOP, el 11 de agosto del 2022.

Un testigo clave de todas las movidas del integrante de Perú Libre por influir en la designación del comandante general de la PNP es el exsecretario presidencial, Bruno Pacheco.

Según la tesis del Ministerio Público, el congresista Américo Gonza fue el encargado de reclutar al general Javier Gallardo a la organización criminal liderada por el expresidente Pedro Castillo para manipular los ascensos dentro de la PNP.

“Solo sé que Bruno Pacheco vio en una ocasión que el general Javier Gallardo visitó el Despacho Presidencial acompañado del congresista de Perú Libre, Américo Gonza Castillo, y se entrevistaron con el Presidente Pedro Castillo; asimismo, sé que dicha reunión se realizó en circunstancias en que el Presidente Pedro Castillo buscaba cambiar al comandante general de la policía. Asimismo, sé que en una ocasión el General Gallardo se acercó a Patricia Sovero Niño, una de las secretarias del Presidente Castillo, y le agradeció diciéndole “Gracias, por ti estoy acá”, ante lo cual la otra secretaria del Presidente Castillo, Sandra Paico, le comentó a Bruno Pacheco que “cómo no le va a agradecer si con ella se reunieron””, dijo el colaborador eficaz CE 03-2022 —EFICCOP.

Negó injerencia

A fines del año pasado, el congresista Gonza negó que haya tenido alguna influencia en el caso de los ascensos irregulares de las Fuerzas Armadas y la PNP.

“Me sorprende, porque esta investigación no es de ahora sino del año pasado, que después de un año y medio un colaborador me mencione. Eso me parece sospechoso, lo otro es que en un documento de 134 páginas a mí me mencionan en un párrafo de tres líneas en la página 27, después se olvidan de mí. Porque no hay elementos que prueben que el Ministerio Público quiere mencionar de mi persona”, manifestó en diálogo con RPP Noticias.