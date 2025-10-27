Congresista Lucinda Vásquez forzó a sus trabajadores parlamentarios a realizarle pedicura y cocinarle en horas de trabajo

Fuente: Cuarto Poder

La congresista Lucinda Vásquez, representante de San Martín e integrante de la bancada Juntos por el Perú, obligó a uno de sus trabajadores a hacerle una pedicura durante el horario laboral, según una imagen difundida este domingo por Cuarto Poder.

En la fotografía compartida por el dominical, se observa al empleado Edwar Rengifo —familiar de la parlamentaria— realizándole el servicio mientras ella utiliza su teléfono móvil en la oficina 103 del edificio Santos Atahualpa.

El programa también señaló que otro sus trabajadores, el asesor II Willer Sajami, acudió al domicilio de Vásquez para realizar tareas domésticas, entre ellas la preparación de su desayuno en días y horas de trabajo. Las imágenes corresponden al 6 de noviembre de 2022 y enero de 2023.

Al ser consultada sobre el caso, la parlamentaria reaccionó con molestia. “Déjenme caminar, por favor, yo no obligo a nadie. Tampoco es voluntario, pregúntenme qué leyes hace la congresista”, dijo.

El asesor implicado no ofreció declaraciones al medio. Especialistas consultados por el dominical, como José Cevasco, exoficial mayor del Parlamento, señalaron que Vásquez incurrió en un uso abusivo de autoridad y que sus acciones podrían constituir peculado.

Polémicas pasadas

En mayo pasado, el mismo programa reveló que tres sobrinos de la legisladora laboran en su oficina con sueldos de hasta S/ 7.200, pese a no contar con título universitario. Además, su hijo Marti Frans Villacorta se presenta como empleado del Congreso sin tener vínculo laboral formal.

Exasesores afirmaron haber entregado parte de sus sueldos a la congresista y a sus familiares con el pretexto de supuestos “préstamos personales”. Además, conversaciones de WhatsApp evidenciarían depósitos a cuentas asociadas a Vásquez y a personas de su entorno cercano.

Vásquez, denunciada por interferir en el nombramiento de docentes, rechazó las acusaciones entre gritos y evasivas. La Comisión de Ética pidió sus descargos en ese momento, aunque su caso todavía no figura en la agenda.