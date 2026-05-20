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Mario Irivarren y su reacción al apasionado beso entre Onelia Molina y Kevin Díaz: “Bien actuado”

El beso entre chicos realitys en ‘Esto es Guerra’ se volvió tendencia. Mario vio el video por Instagram y Kevin respondió esto.

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Mario Irivarren y su reacción al apasionado beso entre Onelia Molina y Kevin Díaz: “Es actuación”

Mario Irivarren decidió pronunciarse públicamente tras el beso entre Onelia Molina y Kevin Díaz en ‘Esto es Guerra’, una escena que se viralizó y terminó llegando a su celular por mensajes directos. El exchico reality reaccionó con sorpresa, bromas y una frase que rápidamente se convirtió en titular: “Es actuación”.

El momento ocurrió durante una dinámica de actuación del reality de competencia y, aunque se presentó como parte de un reto, el beso fue tan intenso que abrió una nueva ola de especulaciones sobre el vínculo entre la odontóloga y su compañero de programa, especialmente después de la ruptura de Onelia con Irivarren.

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Es importante recordar que la chica reality anunció el fin de su relación con Mario Irivarren tras la polémica por el viaje del exchico reality a Argentina, donde fue captado en un ampay con otras mujeres. Desde entonces, la odontóloga no quiere mantener relación con su expareja.

“¿Sabes cómo lo encontré?”: así llegó el video a Mario Irivarren

Irivarren contó que se enteró del beso de una manera inesperada. No fue por ver el programa en vivo ni por seguir clips en redes, sino por un usuario que se lo envió directamente a su cuenta de Instagram.

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“¡Qué pend! ¿Sabes cómo lo encontré? Revisando mis mensajes de Instagram, una cuenta random me lo manda. Ah, te crees pend, te crees viva, para joder mandan”, soltó entre risas durante su programa en streaming ‘La Manada’, antes de poner el video frente a sus compañeros.

Su comentario expuso el otro lado de la viralidad: cuando una escena del reality se convierte en material que circula por mensajes privados, con intención de provocar reacciones o reabrir un tema que ya estaba cerrado.

Mario Irivarren comentó en su pódcast el beso viral entre Onelia Molina y Kevin Díaz y aseguró que fue “actuación”. La Manada/ América TV
Mario Irivarren comentó en su pódcast el beso viral entre Onelia Molina y Kevin Díaz y aseguró que fue “actuación”. La Manada/ América TV

“Habla bien… bien actuado”: la reacción de Mario Irivarren al beso

Tras ver la escena, Mario Irivarren optó por minimizar lo ocurrido y destacar el desempeño interpretativo de ambos participantes. “Habla bien… bien actuado ah. Es actuación”, señaló, causando risas en el set y sumando comentarios de sus compañeros, que también reaccionaron al clip con bromas.

La frase de Irivarren fue interpretada por muchos como una forma de protegerse y evitar que el momento sea leído como algo personal. Sin embargo, el impacto del video y la intensidad del beso hicieron que la respuesta no quede ahí.

Kevin Díaz contradice a Irivarren: “Yo no estaba actuando”

Horas después, Kevin Díaz fue consultado por las declaraciones de Mario Irivarren y su respuesta no pasó desapercibida. “¿Qué opinas de sus comentarios?”, le preguntaron en el programa. El integrante del reality sorprendió al afirmar: “Nada. Yo no estaba actuando, sencillamente fluí”.

Incluso añadió una frase que alimentó aún más los rumores: “Yo te dije, Katia, de que en migaja en migaja se forma el pan”, deslizando que el acercamiento con Onelia podría venir construyéndose de a pocos y no solo como parte de un reto en televisión.

Su declaración dividió a la audiencia: algunos lo tomaron como una broma en el mismo tono del programa, mientras otros lo interpretaron como un mensaje directo que deja abierta la posibilidad de un romance.

Kevin Díaz sobre reacción de Mario Irivarren a beso con Onelia: "Yo no actuaba"

Onelia Molina cierra el tema: “No me interesa”

En medio de la ola de comentarios, Onelia Molina fue consultada por la reacción de Mario Irivarren y respondió con firmeza. “He llegado a un punto donde tengo bloqueado absolutamente todo y no te redirecciona cosas en TikTok, en Facebook, nada. Así que no vi nada. No me interesa. ¿Para qué revivir muertos? Ya es cosa del pasado y lo que opine, lo que no opine, me tiene sin cuidado y no me importa”, sentenció.

La arequipeña también remarcó que la escena fue una situación de dos y cuestionó la presencia de terceros en la conversación. “No tiene que venir acá, eso es una cosa de dos, para que me tenga un tercero. Los terceros siempre salen sobrando”, agregó, marcando distancia tanto del morbo como de cualquier lectura triangular.

Primer plano de Onelia Molina con gafas de sol oscuras, labios fruncidos y pelo negro liso, siendo entrevistada con un micrófono en una calle
Onelia Molina es entrevistada en la calle, donde ofreció una curiosa respuesta sobre un posible perdón a Mario Irivarren, afirmando "Quiero mucho a su familia".

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