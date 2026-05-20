Conciertos de BTS en Estadio de San Marcos siguen en pie: ARMY Perú reafirma que los shows de octubre serán un éxito

La comunidad ARMY Perú salió al frente para ratificar que los conciertos de BTS en el Estadio San Marcos siguen en pie y que la organización de cara a octubre se mantiene.

El pronunciamiento se da después de la polémica generada por el cambio de locación, a último minuto, del festival evangélico “Gospel Fest: Un Solo Corazón”, que estaba programado para el 17 de mayo de 2026 en el mismo recinto y terminó trasladándose al Campo de Marte por la toma del campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

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Aunque se trata de eventos distintos, la situación encendió dudas en redes sobre la disponibilidad del estadio y la seguridad logística. En respuesta, fanáticas de BTS aseguraron que el calendario de conciertos de la boyband surcoreana se mantiene y que el público peruano está listo para apoyar una producción a gran escala.

En redes sociales, ARMY Perú difundió mensajes como: “¡BTS en Estadio San Marcos no corre peligro! Tras lo ocurrido con el reciente evento evangélico, la comunidad ARMY está firme y comprometida para que el concierto de octubre sea un éxito rotundo”.

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Conciertos de BTS en Estadio de San Marcos siguen en pie: ARMY Perú reafirma que los shows de octubre serán un éxito

El antecedente que encendió las alarmas: el cambio urgente del Gospel Fest

El evento cristiano “Gospel Fest: Un Solo Corazón”, con artistas como Alex Zurdo, Grupo Barak y Averly Morillo, estaba previsto para realizarse en el Estadio San Marcos desde las 17:00 del 17 de mayo. Sin embargo, en medio de la toma estudiantil del campus universitario, se anunció un cambio de locación hacia la Av. de la Peruanidad (Campo de Marte).

En un comunicado, la organización del festival indicó que contaba con permisos, pero que el desarrollo normal se vio afectado por la situación interna en la UNMSM. También precisó que el evento no tenía relación con la protesta estudiantil y confirmó la nueva sede y horario.

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La mudanza de último minuto y las quejas de asistentes por demoras y desorden terminaron por viralizarse. A partir de ello, parte del público se preguntó si otros espectáculos masivos en San Marcos podrían correr la misma suerte.

Conciertos de BTS en Estadio de San Marcos siguen en pie: ARMY Perú reafirma que los shows de octubre serán un éxito

BTS en Lima: fechas confirmadas y un fenómeno que ya rompió récords

En el caso de BTS, las fechas anunciadas para Lima son el 7, 9 y 10 de octubre de 2026, todas en el Estadio San Marcos, como parte del BTS World Tour Arirang.

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La magnitud del fenómeno ya quedó registrada en la preventa. Ticketmaster reportó que más de 521 mil usuarios intentaron acceder a las entradas durante el periodo de preventa para las tres fechas, con picos de colas virtuales que llegaron a cientos de miles de personas en simultáneo.

Esa demanda fue el motivo por el que, tras anunciarse inicialmente dos conciertos (9 y 10), se sumó una tercera fecha el 7 de octubre para ampliar capacidad.

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La expectativa ante la llegada de BTS crece.

Entradas y recomendaciones: precios oficiales y compra segura

Las entradas se comercializan por Ticketmaster y los precios oficiales informados para BTS en Lima 2026 van desde S/ 483 hasta S/ 851, con un paquete especial Soundcheck VIP Package de S/ 2.591.

La organización, además, implementó un sistema de entradas digitales y transferencias controladas mediante Quentro, con restricciones para reducir fraudes y reventa.

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ARMY Perú también ha insistido en una recomendación clave: comprar únicamente por canales oficiales, no compartir códigos de fila y evitar publicaciones engañosas en redes.

ARMY Perú: organización, apoyo y control del “ruido” en redes

El pronunciamiento de ARMY Perú no se limita a tranquilizar: busca reafirmar el rol de la comunidad como sostén del evento. En la práctica, el fandom suele organizar campañas informativas, guías de ingreso, recomendaciones de seguridad, puntos de encuentro y apoyo logístico para fans que viajan desde regiones o desde el extranjero.

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La coyuntura en la UNMSM, además, ha puesto en evidencia cómo un conflicto externo puede impactar en la percepción pública de un recinto, incluso cuando un concierto futuro no está directamente vinculado a lo ocurrido.

Por ahora, las tres fechas de BTS en el Estadio San Marcos se mantienen y el foco del fandom está en que octubre se convierta en una cita histórica: un show masivo, ordenado y con la energía que caracteriza al ARMY peruano.

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La influencia de BTS en Perú: Jin, V y Jimin entre los nombres más elegidos por familias ARMY| Foto: AFP