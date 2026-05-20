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Marisol se muestra aliviada luego que Christian Cueva negara romance: “Esperaba que llegara este día”

Después de meses de especulaciones, Marisol sostuvo que siempre dijo la verdad sobre su vínculo con el futbolista peruano y recordó el difícil momento que atravesó

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Después de meses de especulaciones, Marisol sostuvo que siempre dijo la verdad sobre su vínculo con el futbolista peruano y recordó el difícil momento que atravesó. Willax/ Amor y Fuego.

Luego de varios meses marcada por rumores y especulaciones sobre un supuesto vínculo sentimental con Christian Cueva, la cantante Marisol volvió a aparecer públicamente para pronunciarse sobre las recientes declaraciones del futbolista, quien negó haber mantenido un romance con ella.

La artista aseguró sentirse tranquila y aliviada después de que el jugador confirmara ante cámaras que entre ambos únicamente existió una amistad.

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La intérprete de cumbia fue abordada por las cámaras del programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’, espacio en el que decidió hablar nuevamente sobre una polémica que la acompañó durante largo tiempo y que generó numerosos comentarios en redes sociales y televisión.

Marisol asegura que cargó con acusaciones injustas tras rumores con Christian Cueva. Captura: Amor y Fuego.
Marisol asegura que cargó con acusaciones injustas tras rumores con Christian Cueva. Captura: Amor y Fuego.

Marisol feliz con respuesta de Christian Cueva

Durante meses, el nombre de la cantante estuvo ligado al del deportista peruano debido a versiones que insinuaban una relación sentimental entre ambos, situación que terminó colocándola en el centro de la atención mediática.

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Sin embargo, tras la reciente aparición televisiva de Christian Cueva, en la que descartó cualquier romance con la artista, Marisol reafirmó la versión que sostuvo desde el inicio de toda la controversia. Según explicó el futbolista, el vínculo que compartieron siempre fue amical y nunca existió una relación amorosa.

Las declaraciones del jugador parecieron representar un momento de alivio para la cantante, quien reconoció que esperaba desde hace mucho tiempo que él aclarara públicamente la situación. Frente a las cámaras, la artista dejó en claro que nunca ocultó la verdadera naturaleza de la relación que mantuvo con el futbolista.

Siempre dije la verdad. Siempre dije que nosotros hemos sido amigos y él lo ha confirmado después de mucho tiempo, yo esperaba que llegara este día”, expresó visiblemente más tranquila luego de escuchar las palabras del deportista.

Marisol asegura que cargó con acusaciones injustas tras rumores con Christian Cueva. Captura: Amor y Fuego.
Marisol asegura que cargó con acusaciones injustas tras rumores con Christian Cueva. Captura: Amor y Fuego.

La cantante también recordó el complicado escenario mediático que atravesó mientras las especulaciones crecían alrededor de ambos. Según comentó, durante todo este tiempo tuvo que soportar comentarios y señalamientos que afectaron directamente su imagen pública y su tranquilidad personal.

En ese sentido, confesó que la reciente aclaración de Christian Cueva representa para ella una forma de cerrar un episodio incómodo que la acompañó durante meses. La intérprete explicó que sintió un gran peso encima debido a las versiones que circularon en diversos programas de espectáculos y plataformas digitales.

Que haya tenido el valor de decirlo porque yo estuve cargando por mucho tiempo con algo que no hice”, manifestó la artista ante las cámaras del programa televisivo.

Las declaraciones de Marisol llegan después de que el futbolista negara de manera tajante cualquier romance con la cantante durante una entrevista televisiva. El jugador sostuvo que siempre mantuvieron una amistad y descartó por completo las versiones sentimentales que durante tanto tiempo circularon en torno a ambos personajes públicos.

Marisol asegura que cargó con acusaciones injustas tras rumores con Christian Cueva. Captura: Amor y Fuego.
Marisol asegura que cargó con acusaciones injustas tras rumores con Christian Cueva. Captura: Amor y Fuego.

A raíz de ello, la cantante decidió reafirmar una vez más su postura y dejar claro que nunca existió nada más allá de una relación amical. Para la artista, la versión dada por el futbolista finalmente coincide con lo que ella sostuvo públicamente desde que comenzaron las especulaciones.

Es la única verdad que hay, siempre fuimos amigos hasta que pasó todos estos problemas”, agregó la intérprete, insistiendo en que nunca hubo una relación sentimental entre ambos.

La polémica alrededor de Marisol y Christian Cueva se convirtió durante meses en uno de los temas recurrentes dentro de los programas de espectáculos. Cada aparición pública de ambos generaba nuevas versiones y comentarios, mientras seguidores y usuarios en redes sociales debatían sobre la naturaleza del vínculo que compartían.

Pese a ello, la cantante mantuvo desde el inicio la misma postura: negar cualquier relación amorosa con el deportista. Ahora, tras las declaraciones públicas del futbolista, considera que finalmente se confirma lo que sostuvo durante toda la controversia.

Marisol asegura que cargó con acusaciones injustas tras rumores con Christian Cueva. Captura: Amor y Fuego.
Marisol asegura que cargó con acusaciones injustas tras rumores con Christian Cueva. Captura: Amor y Fuego.

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